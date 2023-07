CI/CD-Pipelines erklärt: Alles, was man wissen muss

Geschwindigkeit ist heute zweifellos der Schlüssel für die moderne Softwareentwicklung. Das monolithische Alles-oder-Nichts-Paradigma der traditionellen Softwareentwicklung – Stichwort Wasserfallprinzip – wurde deshalb inzwischen weitgehend ersetzt. Gefragt sind heute schnelle, iterative Techniken, die die Entwicklung und Veröffentlichung der Software unterstützen. Diese Techniken haben verschiedene Namen, die geläufigsten sind Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) und Continuous Deployment (CD).

Auch wenn jede Technik leichte Unterschiede aufweist: Die Gemeinsamkeit liegt auf der Betonung der kontinuierlichen Iteration, die das Wesen und die Leistungsfähigkeit der Softwareentwicklung verändert. Kontinuierliche Iteration bedeutet, dass Projekte oder Vorhaben erstellt und ständig weiterentwickelt und verbessert werden. Unternehmen können mit diesen Techniken Software schneller auf den Markt bringen, innovative neue Funktionen oder Architekturen testen und dabei gleichzeitig Risiken und Kosten minimieren – sowie Produkte im Laufe der Zeit effektiv verfeinern.

Eine kontinuierliche Iteration beruht auf gut geplanten und aktiven Pipelines. Diese müssen so konzipiert sein, dass sie mehrere Iterationen in verschiedenen Phasen des Entwicklungszyklus gleichzeitig unterstützen - und ganze Entwicklungsteams ständig beschäftigen. Das bedeutet: Während ein Build für die Bereitstellung freigegeben wird, wird der nächste Build bereits getestet, während der allerneueste Build im Zyklus gerade codiert wird.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf diese kontinuierlichen Ansätze. Sie erfahren, wie jeder einzelne Ansatz funktioniert und wir wägen die Ergebnisse ab und betrachten die Best Practices.

Continuous Deployment (ebenfalls CD) schließlich folgt denselben grundlegenden Schritten wie Continuous Delivery. Der Hauptunterschied zwischen Delivery (Auslieferung) und Deployment (Bereitstellung) besteht darin, dass bei der kontinuierlichen Bereitstellung – also Continuous Deployment – jeder validierte Build automatisch in die Produktion überführt wird. Im Vergleich dazu werden bei Continuous Delivery die validierten Builds in der Regel nur für die manuelle Bereitstellung oder eine andere menschliche Autorisierung zur Verfügung gestellt.

Continuous Delivery (CD) setzt dort an, wo CI aufhört. CD konzentriert sich auf die späteren Phasen einer Pipeline, in denen ein fertiges Build gründlich getestet, validiert und für die Bereitstellung vorbereitet wird. Continuous Delivery kann – muss aber nicht – ein erfolgreich getestetes und validiertes Build bereitstellen.

Continuous Integration (CI) konzentriert sich auf die frühen Phasen einer Pipeline für die Softwareentwicklung. In diesen Phasen wird der Code erstellt und ersten Tests unterzogen. Mehrere Entwickler arbeiten gleichzeitig an der gleichen Codebasis und übertragen diese häufig an das Code-Repository. Die Build-Frequenz kann täglich stattfinden oder – zu bestimmten Zeitpunkten im Lebenszyklus des Projekts – sogar mehrmals am Tag. Diese kleinen, häufigen Builds erlauben ein einfaches und risikoarmes Experimentieren. Zudem ermöglichen sie es, unerwünschte Ergebnisse einfach zurückzunehmen oder zu verwerfen.

Kommunikation und Zusammenarbeit . Keine noch so effiziente Automatisierung und kein noch so leistungsfähiges Tool kann eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Projektbeteiligten ersetzen. Diese Interaktionen erleichtern das schnelle und effiziente Experimentieren, das CI/CD so leistungsfähig macht. Automatisierung und Tools sind nur Mittel zum Zweck.

Personaldisziplin und Planung . Ein CI/CD-Prozess bringt für das Unternehmen nicht den vollen Wert, wenn nicht ständig neue Builds erstellt, Release-Kandidaten getestet und ausgewählte Kandidaten in die Produktion überführt werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und fachkundige Fähigkeiten beim Projektmanagement . Die Entwickler müssen sich an etablierte Entwicklungsrichtlinien halten, um Qualität, Stil und Architekturstandards zu gewährleisten. In der Zwischenzeit können Unternehmensleiter und Projektbeteiligte mit automatisierten Bereitstellungen in Continuous-Deployment-Paradigmen äußerst unzufrieden sein. Meetings für manuelle Go/No-Go-Entscheidungen zur Bereitstellung können mit Stress wegen unbekannter oder unvorhergesehener Konsequenzen verbunden sein. Dies kann zu unnötigen Verzögerungen führen – und das alles, während neue Builds durch die Pipeline laufen.

Einsatz für die Automatisierung . CI/CD beruht auf der Konsistenz eines etablierten Toolsets und einer starken Automatisierung, um jeden Build zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Dies erfordert eine erhebliche intellektuelle Investition, um die Automatisierung zu implementieren und zu verwalten und kann eine steile Lernkurve nach sich ziehen. Änderungen am Entwicklungsprozess oder am Toolset können die CI/CD-Pipeline tiefgreifend beeinflussen, weshalb CI/CD häufig in ausgereiften und aktiven Entwicklungsumgebungen eingesetzt wird.

Bessere Betriebsunterstützung . Regelmäßige Software-Releases halten das Betriebspersonal auf dem Laufenden, was die Anforderungen der Software und die Monitoring-Bedürfnisse betrifft. Die Administratoren sind besser in der Lage, Software-Updates zu verteilen und Rollbacks durchzuführen, ohne dass es zu Fehlern bei der Verteilung oder zu unnötigen Problemen kommt. Gleichermaßen können IT-Automatisierungstechnologien dazu beitragen, die Bereitstellung zu beschleunigen und gleichzeitig Einrichtungs- oder Konfigurationsfehler zu reduzieren.

Freiheit zum Scheitern . Die schnellen Zyklen von CI/CD ermöglicht es Entwicklern, mit innovativen Kodierungsstilen und Algorithmen zu experimentieren – mit weitaus geringerem Risiko als bei traditionellen Paradigmen der Softwareentwicklung. Wenn ein Experiment nicht funktioniert, wird es wahrscheinlich nie in Produktion gehen und kann in der nächsten schnellen Iteration rückgängig gemacht werden. Das Potenzial für wettbewerbsfähige Innovationen ist ein starker Antrieb für Unternehmen, CI/CD einzusetzen.

Konkurrenzfähige Softwareprodukte . Herkömmliche Softwareentwicklung kann Monate oder Jahre dauern. Formalisierte Spezifikationen und Anforderungen sind nicht gut geeignet, um sich ändernde Benutzerbedürfnisse und -erwartungen zu erfüllen. Die CI/CD-Entwicklung lässt sich problemlos an neue und sich ändernde Anforderungen anpassen, so dass die Entwickler in der Lage sind, Änderungen in nachfolgenden Iterationen umzusetzen. Damit können via CI/CD entwickelte Softwareprodukte schneller und erfolgreicher auf den Markt kommen.

In einer CI/CD-Pipeline ist alles so konzipiert, dass es gleichzeitig passiert: Einige Software-Iterationen werden kodiert, parallel werden andere Iterationen getestet und wieder andere gehen in die Bereitstellung. Dennoch bringt CI/CD neben den Vorteilen auch Nachteile mit sich.

Integrierte Feedback-Schleifen . Eine CI/CD-Pipeline ist eine Schleife, die in unzähligen iterativen Schritten zu einem fertigen Projekt führt – und jede Phase bietet auch eine Schleife zurück zum Anfang. Ein Problem mit dem Quellcode generiert keinen Build. Ein Problem mit dem Build führt nicht zum Testen. Ein Problem beim Testen oder nach der Bereitstellung erfordert Quellcode-Korrekturen. Je früher ein Problem erkannt wird, desto schneller, einfacher und kostengünstiger kann es behoben werden, so dass die gesamte Pipeline in Bewegung bleibt.

Konsistenz . Die Prozesse und Komponenten, die an einem Ort oder in einem Zyklus verwendet werden, sind an allen Orten und in allen Zyklen genau dieselben. Wenn beispielsweise ein Build zu einem Docker -Container führt, ist dieser Container das Objekt, das getestet und durch die Pipeline bis zur Auslieferung oder Bereitstellung bewegt wird. Entwickler können Skripte schreiben und Automatisierungsprozesse erstellen und sich darauf verlassen, dass diese Bemühungen erfolgreich sind und jedes Mal die gewünschten Ergebnisse liefern. Prozesse, die Variationen oder manuelle Schritte einführen, verlangsamen die Pipeline und fördern Fehler und Ineffizienzen.

Geschwindigkeit . Eine CI/CD-Pipeline kann aus zahlreichen Schritten und Teilen bestehen. Ein Build sollte jedoch in der Lage sein, die Pipeline (Integration, Testen, Auslieferung und sogar Bereitstellung) in kurzer Zeit zu durchlaufen, um eine Integration abzuschließen, und ein paar Stunden, um Testzyklen zu beenden. Wenn es Tage dauert, bis ein Build die Pipeline durchläuft, wird wahrscheinlich viel wertvolle Zeit verschwendet, und der Prozess sollte verfeinert werden.

Was sind die Phasen einer CI/CD-Pipeline?

Die CI/CD-Pipeline kombiniert kontinuierliche Integration, Auslieferung und Bereitstellung in vier Hauptphasen: Source, Build, Test und Deploy. Typischerweise kommen in jeder Phase sehr detaillierte und spezifische Prozesse, Standards, Tools und Automatisierungsansätze zum Einsatz. So wie physische Produkte, die in einer Fabrik hergestellt werden, von maßgeschneiderten Fertigungsmaschinen profitieren können, werden Softwarepipelines häufig auf die spezifischen Anforderungen des Projekts und des Unternehmens zugeschnitten.

Source. Die erste Phase in einer CI/CD-Pipeline ist die Erstellung des Quellcodes. In dieser Phase setzen Entwickler die Anforderungen in funktionale Algorithmen, Verhaltensweisen und Features um. Welche Tools dabei zum Einsatz kommen, hängt davon ab, ob das Entwicklungsteam in Java, .NET, C#, PHP oder eine der zahlreichen anderen Entwicklersprachen arbeitet. Häufig werden integrierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environment, IDE) genutzt, weil sie eine bestimmte Sprache unterstützen und darüber hinaus verschiedene Funktionen für die Codeprüfung bieten. Zu diesen unterstützenden Funktionen gehören etwa die Erkennung grundlegender Fehler, das Scannen von Sicherheitslücken und die Einhaltung etablierter Codierungsstandards. Andere Quellcode- und Pipeline-Tools, darunter Code-Repositories und Systeme zur Versionskontrolle wie Git, bilden in der Regel die Grundlage für die Entwicklungs- und Testphasen.

Für die Erstellung des Quellcodes gibt es keine einheitliche Pipeline. Abhängig von den verschiedenen Projekten, die sich in der Entwicklung befinden, kann ein Unternehmen mehrere Teile der CI/CD-Pipeline für den Quellcode verwenden. Beispielsweise kann eine serverseitige Plattform mit C++ verwendet werden, Website-Anwendungen mit Java und mobile Anwendungen mit Go. Ebenso können sich die Codierungsfunktionen zwischen IDEs und Projekten aufgrund unterschiedlicher Standards oder Schwachstellen zwischen den Projekten unterscheiden, zum Beispiel zwischen Produktionssystemen im Unternehmen und einer Anwendung für den privaten Gebrauch.

Build. Der Build-Prozess bezieht den Quellcode aus einem Repository, stellt Verknüpfungen zu relevanten Bibliotheken, Modulen und Abhängigkeiten her und kompiliert (baut) all diese Komponenten zu einer ausführbaren Datei (.exe). Die in dieser Phase verwendeten Tools erstellen auch Protokolle des Prozesses, weisen auf Fehler hin, die untersucht und korrigiert werden müssen, und benachrichtigen die Entwickler, dass der Build abgeschlossen ist.

Wie bei der Erstellung des Quellcodes hängen auch die Build-Tools normalerweise von der gewählten Programmiersprache ab. Viele IDEs verfügen über solche Build-Funktionen, was bedeutet, dass sie sowohl die Quellcodeerstellung als auch die Build-Phase innerhalb einer CI/CD-Pipeline effektiv unterstützen.

In einer Build-Phase können zusätzliche Tools wie Skripte eingesetzt werden. Diese übersetzen die ausführbare Datei in eine verpackte oder bereitstellbare Ausführungsumgebung. Das kann eine VM (komplett mit Betriebssystem und zugehörigen Komponenten) oder ein Container sein, wie zum Beispiel ein Docker-Container mit Bibliotheken und Abhängigkeiten.

Testen. Nachdem der Quellcode bereits einige statische Tests durchlaufen hat, tritt der fertige Build nun in die nächste CI/CD-Phase ein. In dieser werden umfassende dynamische Tests durchgeführt. Die Tests beginnen in der Regel mit grundlegenden Funktions- oder Unit-Checks, um zu überprüfen, ob neue Funktionen wie beabsichtigt funktionieren. Außerdem werden Regressionstests durchgeführt, die sicherstellen sollen, dass neue Änderungen oder Ergänzungen zuvor funktionierende Funktionen nicht versehentlich zerstört haben. Der Build wird zudem einer Reihe von Tests zur Integration, Benutzerakzeptanz und Leistung unterzogen. Treten während der Tests Fehler auf, werden die Ergebnisse an die Entwickler zur Analyse und Behebung in nachfolgenden Builds zurückgespielt.

In der CI/CD-Testphase ist Automatisierung von entscheidender Bedeutung. In dieser Phase wird ein Build einer enormen Anzahl von Tests und Testfällen unterzogen, um seinen Betrieb zu validieren. Menschliche Tests sind in der Regel zu langsam und unterliegen Fehlern und Versäumnissen, um zuverlässige oder objektive Testergebnisse zu gewährleisten. Testexperten erstellen umfassende Testfälle und -kriterien, sind jedoch auf Test-Tools angewiesen, um die Tests und die Validierung in einer ausgelasteten Pipeline zu implementieren.

Deployment (Bereitstellen). Hat der Build die Testphase überstanden kann er als Kandidat für die Bereitstellung in einer Produktionsumgebung betrachtet werden. In einer Continuous-Delivery-Pipeline wird er an die Beteiligten gesendet, genehmigt und dann bereitgestellt. In einer Continuous-Deployment-Pipeline wird der Build automatisch bereitgestellt, sobald er die Testläufe bestanden hat.

Für den Bereitstellungsschritt muss in der Regel eine Deployment-Umgebung erstellt werden. Dies kann zum Beispiel die Bereitstellung von Ressourcen und Diensten im Rechenzentrum sein, und das Verschieben des Builds zu seinem Bereitstellungsziel wie einem Server. Diese Schritte werden in der Regel in Automatisierungs-Tools mit Skripten oder durch Workflows automatisiert. Deployments sind in der Regel auch mit Fehlerberichts- und Ticketing-Tools verbunden, um unerwartete Fehler nach der Bereitstellung des Builds zu finden und die Entwickler zu alarmieren. Benutzer können auch Bug-Tickets einreichen, um auf tatsächliche oder vermeintliche Fehler in der Version hinzuweisen.

Selbst die optimistischsten Deployment-Kandidaten werden selten ohne Vorbehalt in die Produktion übernommen. In der Praxis umfasst die Bereitstellung häufig zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und Live-Testphasen, einschließlich Betatests, A/B-Tests, Blue/Green-Tests und andere Crossover-Tests. Damit sollen unvorhergesehene Softwareprobleme eingedämmt oder rückgängig gemacht und negative Auswirkungen auf das Unternehmen minimiert werden.