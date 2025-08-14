ISV am Scheideweg: Wachstum braucht den richtigen Partner

Statt einmaliger Lizenzverkäufe für On-Premises-Installationen setzen immer mehr unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISV) auf abonnementbasierte Geschäftsmodelle. Dabei zahlen Kunden beispielsweise über einen Zeitraum von drei Jahren eine monatliche Gebühr von zehn Euro – ganz ohne hohe Anfangsinvestitionen. Viele ISV haben den Vorteil eines solchen Wandels im Zuge ihrer digitalen Transformation erkannt und stellen ihr Vertriebsmodell entsprechend um.

Jedoch führen Ressourcenmangel und fehlender Erfahrung bei dieser Umstellung schnell zu Fehlern. Drei der gängigsten Stolpersteine sind dabei:

1. Missmanagement des Cashflows: Häufig werden die Auswirkungen veränderter Umsatzströme unterschätzt. Die kleineren, monatlichen Zahlungen des Abonnementmodells können gerade zu Beginn die höheren Einmalzahlungen nicht ausgleichen. Das führt zu Liquiditätsengpässen, wenn die Finanzplanung nicht angepasst wird.

2. Operationale Versäumnisse: In der Eile, Kunden in die Cloud zu migrieren, vernachlässigt das Unternehmen notwendige technische Anpassungen. Die bestehende Infrastruktur ist der gestiegenen Nachfrage nicht gewachsen, was zu häufigen Ausfällen und Performance-Problemen führt.

3. Unterschätzte Anforderungen an die Datensicherheit: Es wird fälschlicherweise angenommen, dass die Sicherheitsstandards in der Cloud in den On-Premises-Lösungen vergleichbar sind. Die Folge: Notwendige Sicherheits-Upgrades bleiben aus, wodurch potenzielle Risiken unbemerkt bleiben.

Kriterien für einen vertrauenswürdigen Partner Der globale Markt für unabhängige Softwareanbieter wurde 2023 auf 2 Billionen US-Dollar geschätzt – bis 2030 könnte er auf 4,8 Billionen US-Dollar anwachsen. Wachstumstreiber sind dabei die zunehmende Verbreitung von Cloud-Lösungen, verändertes Nutzerverhalten sowie Partnerschaften zwischen ISV und Plattformanbietern wie Microsoft, IBM oder Oracle, die Produktentwicklung und Marktzugang deutlich beschleunigen. Trotz dieser enormen Chancen bringt der Wechsel in die Cloud für viele ISV erhebliche Herausforderungen mit sich – etwa bei der Umstellung von On-Premises zu Cloud-Lösungen, die Integration von Hyperscaler-Services und der Anpassung an Cloud-native Architekturen. Ein erfahrener Partner kann dabei entscheidend sein: Mit dem richtigen Sparringspartner steigen die Erfolgschancen signifikant. „Viele ISV unterschätzen die operativen Veränderungen, die mit der digitalen Transformation einhergehen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand und ein wachsender Ressourcenbedarf werden häufig übersehen.“ Adonay Cervantes, CloudBlue Bei der Auswahl eines solchen Partners kommt es vor allem auf eine nachweisbare Erfolgsbilanz an. Wer bereits mit vergleichbaren Unternehmen gearbeitet hat – in ähnlicher Größenordnung oder Branchen – kennt bewährte Strategien und kann einen klar strukturierten Fahrplan für eine reibungslose Cloud-Migration liefern. Weitere Kriterien, die für die Bewertung potenzieller Partner berücksichtigt werden sollten, umfassen: strenge Sicherheitsstandards: Ein geeigneter Partner stellt fortgeschrittene Sicherheits-Frameworks bereit, die speziell auf Cloud-Umgebungen zugeschnitten sind. So werden sensible Daten zuverlässig geschützt und regulatorische Vorschriften eingehalten.

Ein geeigneter Partner stellt fortgeschrittene Sicherheits-Frameworks bereit, die speziell auf Cloud-Umgebungen zugeschnitten sind. So werden sensible Daten zuverlässig geschützt und regulatorische Vorschriften eingehalten. bewährte Migrationsstrategien: Ein erfahrener Partner bringt nicht nur theoretisches Wissen mit, sondern konkrete, praxiserprobte Pläne – inklusive: detaillierte Zeitpläne: Für jede Phase des Transformationsprozesses Disaster-Recovery -Strategien: Um den Betrieb im Falle eines Systemausfalls schnell wieder aufnehmen zu können robuste Backup -Konzepte: Für effektiven Schutz von Daten und reibungsloser Systemwiederherstellung Ausfallmanagement: Maßnahmen zur Minimierung von Serviceunterbrechungen – einschließlich Notfalllösungen für den Fall eines Systemausfalls

Ein erfahrener Partner bringt nicht nur theoretisches Wissen mit, sondern konkrete, praxiserprobte Pläne – inklusive: nahtlose Systemintegration: Die Einführung neuer Technologie erfordert häufig die Integration in bestehende Systeme wie ERP, Abrechnungs- oder Fakturierungssysteme. Ein starker Partner bringt das nötige technische Know-how mit und agiert als Experte für komplexe Integrationsprojekte.

Die Einführung neuer Technologie erfordert häufig die Integration in bestehende Systeme wie ERP, Abrechnungs- oder Fakturierungssysteme. Ein starker Partner bringt das nötige technische Know-how mit und agiert als Experte für komplexe Integrationsprojekte. skalierbare Geschäftsmodelle: Ein kompetenter Partner begleitet den Übergang vom traditionellen Lizenzverkauf zu abonnementbasierten Modellen. Dabei ist ein flexibles Preismodell entscheidend, um sich wechselnden Kundenbedürfnissen anzupassen.

Ein kompetenter Partner begleitet den Übergang vom traditionellen Lizenzverkauf zu abonnementbasierten Modellen. Dabei ist ein flexibles Preismodell entscheidend, um sich wechselnden Kundenbedürfnissen anzupassen. Post-Transformations-Support: Ein Projekt endet nicht bei der erfolgreichen Migration. Fortlaufende Betreuung stellt sicher, dass die Transformation nachhaltig ist – etwa durch regelmäßige Check-ins, um Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.