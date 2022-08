SAP Industry Cloud: was das Ziel der Branchenlösung ist

Auf den ersten Blick mag die Industry Cloud so aussehen, als würde SAP einfach seine branchenspezifischen ERP-Angebote in die Cloud portieren. In Wirklichkeit ist es aber etwas anderes.

Im Wesentlichen bietet die Industry Cloud einen modularen Ansatz, bei dem SAP oder Partner Nischenfunktionen in Form von Services entwickeln können. Es handelt sich um eine offene Geschäftsprozess- und Technologieplattform mit einem Framework für Programmierschnittstellen, das einen Weg zu den Funktionen der SAP-Kerngeschäftsanwendungen wie S/4HANA bietet.

Kunden können die Services ihrer Wahl relativ einfach zu ihrer bestehenden SAP-Landschaft hinzufügen, unabhängig davon, ob sich ihre aktuellen Systeme vor Ort oder in der Cloud befinden. Dieser modulare Ansatz ist sicherlich nicht einzigartig für SAP, aber er bietet ein wertvolles neues Paradigma für die Geschäftstätigkeit im Zeitalter der digitalen Transformation.

Dieser traditionelle Ansatz begrenzte auch die Geschwindigkeit, mit der neue Innovationen eingeführt werden konnten. Wenn SAP seiner ERP-Kernsoftware neue Funktionen hinzufügte, erhielten die Kunden in der Regel nur dann Zugang, wenn sie ein Upgrade auf eine neue Version vornahmen. Mit anderen Worten: Die Entscheidung eines Unternehmens, einen einzigen neuen Geschäftsprozess in SAP zu integrieren, konnte sich auf die gesamte ERP-Landschaft auswirken. Das heutige Geschäftsumfeld erfordert allerdings eine viel größere Flexibilität.

Wenn SAP in der Vergangenheit Funktionen für eine bestimmte Branche einführen wollte, wurden diese Funktionen in die bestehende ERP -Codebasis eingebettet. Alle Kunden erhielten die gleiche Software, doch wenn einer von ihnen Zugang zu einer branchenspezifischen Version benötigte, konnte SAP diese verfügbar machen. Für Kunden, die diese Funktionalität nicht benötigten, blieben diese Funktionen verborgen.

Beispiele für die Industry Cloud

Die Bauindustrie hat einige einzigartige (und sehr komplexe) Anforderungen an die Verwaltung der Projektabrechnung. Bei Bauprojekten richten sich die Zahlungspläne nach den Meilensteinen für die prozentuale Fertigstellung. Änderungsaufträge und Verhandlungen zur Projektmitte sind üblich. Zahlungen an Unterauftragnehmer müssen entsprechend erfolgen und unterliegen in der Regel strengen Anforderungen an die Pünktlichkeit.

Diese Art von Komplexität erfordert eine spezielle Software, die das bestehende SAP-Branchensystem für das Baugewerbe jedoch nicht bietet. Für Unternehmen, die eine spezielle Abrechnung benötigten, bestand bisher die einzige Möglichkeit darin, eine eigene Anwendung zu entwickeln. Das ist nicht nur teuer, sondern erschwert dem Kunden auch den Umstieg auf eine neue SAP-Version.

Heute können diese komplexen Abrechnungsszenarien mit einem der Industry-Cloud-Services für Engineering, Construction und Operations (EC&O) gelöst werden. Andere Cloud-Services für EC&O umfassen 3D-Modellierung, Verwaltung von Baumaschinen sowie Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Jeder dieser Bereiche wird als eigenständiges Produkt angeboten, das auf der SAP Cloud Platform aufbaut und als Service zur Verfügung gestellt wird, der sich in die bestehende SAP-Landschaft des Kunden integrieren lässt.

Auch für die Automobilbranche führt SAP die Industry Cloud ein. Disruptive Technologien zwingen die Automobilhersteller dazu, neue Wege der Geschäftsabwicklung zu gehen. Viele von ihnen haben in letzter Zeit abonnementbasierte Dienste eingeführt, und prognostizieren, dass sich die Branche von ihrem derzeitigen Schwerpunkt, dem Verkauf von Fahrzeugen, zu einem zunehmend dienstleistungsbasierten Modell entwickeln wird. Dies erfordert eine Reihe neuer Geschäftsprozesse wie Flottenmanagement, vorausschauende Wartung, Geolokalisierung und Terminplanung.

In der Vergangenheit hätten derartige Initiativen erhebliche Vorabinvestitionen erfordert. Mit einem modularen Ansatz, der auf Cloud-Diensten basiert, ist es jetzt jedoch möglich, diese Art von Geschäftsprozessen schnell zu unterstützen. Unternehmen können Pilotprogramme einführen und die Machbarkeit neuer Geschäftsmodelle in Monaten statt in Jahren testen.

Selbst wenn ein Unternehmen fest entschlossen ist, seine ERP-Kernsysteme On-Premises zu belassen, können Industry-Cloud-Angebote einige wichtige Vorteile bieten. Für SAP-Kunden, die ihre bestehende ERP-Landschaft erweitern müssen, um neue Geschäftsprozesse zu adressieren, bietet die Industry Cloud einen schnelleren und flexibleren Weg, um dieses Ziel zu erreichen.