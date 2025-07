Kostenloses E-Handbook: Grundlagen der RZ-Stromversorgung

Von Jahr zu Jahr nimmt die benötigte Computing-Power aufgrund von Technologien wie künstlicher Intelligenz zu und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Anzahl an Rechenzentren weltweit stetig steigt. Die Verantwortlichen müssen sich mit vielen Facetten rund um den erfolgreichen Betrieb von Rechenzentren auseinandersetzen und ein entscheidender Faktor ist die Stromversorgung. Denn auch nach der ursprünglichen Planung und Inbetriebnahme darf die Stromversorgung auf keinen Fall vernachlässigt werden. Dabei geht es nicht nur darum, diese Ressource möglichst effizient zu nutzen und so unnötige Kosten zu vermeiden, sondern auch, das Rechenzentrum für Notfälle abzusichern.

Ein wichtiger Wert für Betreiber ist die Power Usage Effectiveness (PUE), die eine Bewertung der Energieeffizienz von Rechenzentren zulässt. Für die Ermittlung dieser Kennzahl wird die Gesamtenergie durch den Energieverbrauch der genutzten IT-Geräte wie Server, Netzwerk- und Storage-Systeme geteilt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, übermäßig Energie nutzende Komponenten aufzudecken, um Verbesserungen vorzunehmen und den Verbrauch zu verringern.

Genau wie die eingesetzte Hardware muss auch der gesamte Versorgungsapparat regelmäßig gewartet werden. Problematische oder defekte Stellen werden so rechtzeitig gefunden und können ersetzt werden, bevor der laufende Betrieb Schaden nimmt oder im schlimmsten Fall unterbrochen werden muss. Trotz regelmäßig stattfindender Kontrollen und Überprüfungen ist eine adäquate Notstromversorgung jedoch unerlässlich und soll vor allen in Fällen absichern, wenn es zu einem Netzzusammenbruch kommt. Je nach Bedarf gibt es Batterien, Notstromaggregate, Generatoren oder USV-Systeme.

Wichtig ist jedoch auch die Art von Strom, die für den Betrieb eines Rechenzentrums eingesetzt wird. Mit zunehmendem Stromverbrauch steigt auch der CO2-Ausstoß kontinuierlich. Viele Unternehmen setzen im Zuge ihrer ESG-Strategien (Environmental, Social und Governance) auf Nachhaltigkeitsziele, um dem entgegen zu wirken. Eine Möglichkeit, diese Ziele zu erreichen, ist die Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solarstrom. Dieser ist zwar umweltfreundlicher, kommt aber mit seinen eigenen Herausforderungen.

Dieses E-Handbook erklärt detailliert die Berechnung und Verwendung des PUE-Werts, damit Betreiber einen Überblick über die Effizienz ihres Rechenzentrums und der darin befindlichen Hardware bekommen. Darüber hinaus werden die richtige Wartung der entscheidenen Komponenten sowie die verschiedenen Optionen zur Notstromversorgung erörtert. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der Solarnutzung besprochen.

Abbildung 1: Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Stromversorgung in Rechenzentren.