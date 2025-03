Wie Sie mit Notstromversorgung Ausfallzeiten vermeiden

Eine zuverlässige Stromversorgung ist für Rechenzentren unerlässlich. Stromausfälle können verheerende Folgen haben, darunter Datenverluste, Systemausfälle und erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb sowie den Ruf eines Unternehmens.

Um die Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen durch Stromausfälle zu verringern, müssen Administratoren von Rechenzentren ein Notstromsystem wählen. Beliebte Notstromsysteme sind Dieselgeneratoren, aber es gibt auch umweltfreundlichere Optionen wie zum Beispiel Lithiumbatterien. Es muss jedoch eine Bewertung der Geräte vorgenommen werden, die mit Notstrom betrieben werden müssen, um das beste System für ein Rechenzentrum auszuwählen.

Ein Notstromsystem bietet Redundanz und Ausfallsicherheit, um kritische Infrastrukturen online zu halten, sei es bei einer kleinen Stromschwankung oder einem vollständigen Ausfall. Die meisten Rechenzentren nutzen eine Kombination aus unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Diesel-Notstromaggregaten für die Notstromversorgung. Einige Unternehmen testen und erforschen wasserstoffbetriebene und langlebigere Lithium-Ionen-Batterien, aber die Kombination aus USV und Generator ist immer noch am weitesten verbreitet.

Notstromoptionen für Rechenzentren

Rechenzentren benötigen eine langfristige Notstromquelle, um sie bei möglichen längeren Stromausfällen zu unterstützen. Langfristige Optionen wie Dieselgeneratoren benötigen einige Minuten zum Starten. Da eine langfristige Notstromversorgung nicht sofort aktivierbar ist, müssen sich Rechenzentrumsbetreiber mit kurzfristigen Lösungen auseinandersetzen, um Stromschwankungen zu überbrücken.

USV-Plattform

USV-Systeme sind in der Regel die erste Option für die Notstromversorgung des Rechenzentrums. Sie stellen sicher, dass die gesamte Hardware mit konstanter Spannung versorgt wird, wodurch Überhitzung und Systemausfälle bei Spannungsschwankungen oder einem vollständigen Stromausfall vermieden werden.

Sie bieten Skalierbarkeit, höhere Redundanz und hohe Energieeffizienz. Viele Anbieter verwenden heute Lithium-Ionen-Batterien anstelle von Blei-Säure-Batterien, da diese längere Lebensdauer und kürzere Ladezeiten aufweisen. Einige Anbieter integrieren auch intelligente Technologien für ein effizienteres und vorausschauendes Energiemanagement, um komplexe Stromanforderungen in Echtzeit zu bewältigen.

Einige Betreiber von Rechenzentren integrieren moderne USV-Systeme mit erneuerbaren Energiequellen und innovativer Energiespeicherung. Durch diese Integration werden Betriebsabläufe mit Nachhaltigkeitsinitiativen und zusätzlichen Notstromquellen in Einklang gebracht. Das Rechenzentrum von Google in Chile beispielsweise integriert Windkraft für seine primären und Notstromlösungen.

Notstromaggregate

Diesel-Notstromaggregate sind eine bewährte Notstromoption für Rechenzentren. Je nach Einsatz des Generators gibt es drei Klassifizierungen: Notstrom (maximal 200 Betriebsstunden pro Jahr), Primärstrom (unbegrenzte Betriebsstunden pro Jahr) und Dauerstrom.

Emissions- und Lärmschutzvorschriften stellen eine Herausforderung für die Genehmigung von Dieselgeneratoren dar. Obwohl Dieselgeneratoren für die Notstromversorgung üblich sind, müssen Rechenzentren möglicherweise auf alternative Optionen umsteigen.

Batterien und nachhaltige Energie

Da die Preise für Lithium-Ionen-Batterien in den letzten Jahren gesunken sind, ist es sinnvoller, sie in das Notstromsystem aufzunehmen. Google betreibt beispielsweise in Belgien ein Rechenzentrum, das rund um die Uhr und das ganze Jahr über mit Notstrom aus Batterien betrieben wird.

Microsoft und Saft von TotalEnergies haben eine Partnerschaft zur Entwicklung von Batterien speziell für Rechenzentren geschlossen. Microsoft testet zudem Wasserstoff-Brennstoffzellen als Alternative zu USV-Systemen und Notstromaggregaten.