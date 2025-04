Vor- und Nachteile von Wasserstoff-Brennstofffzellen

Rechenzentren sind auf Elektrizität und fossile Brennstoffe wie Diesel oder Erdgas angewiesen, um kontinuierlich zu funktionieren und bei Bedarf Notstrom zu erzeugen. Das Stromnetz hat eine begrenzte Kapazität. Angesichts der steigenden Stromnachfrage müssen Rechenzentren auf energieeffizientere und nachhaltigere Ressourcen umsteigen. Derzeit laufen Tests mit Wasserstoff-Brennstoffzellen, um Rechenzentren mit null oder nur geringen CO2-Emissionen zu betreiben.

Laut dem Office of Energy Efficiency & Renewable Energy gibt es mehrere Arten von Brennstoffzellen. Sie werden nach den elektrochemischen Reaktionen in der Zelle, den Katalysatoren, die die Brennstoffzelle benötigt, dem Temperaturbereich, in dem die Zelle arbeitet, und dem erforderlichen Brennstoff klassifiziert.

Vorteile von Wasserstoff-Brennstoffzellen

Zu den Vorteilen von Wasserstoff-Brennstoffzellen gehören Effizienz, leiser Betrieb und Umweltfreundlichkeit sowie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.

Effizienz

Die Effizienz ist besonders für Rechenzentren interessant, die eine zuverlässige und leistungsstarke Notstromquelle benötigen. In einer Studie von Equinix und dem College of Design and Engineering der National University of Singapore wurden PEM-Brennstoffzellen mit anderen Arten alternativer Stromversorgungen verglichen. PEM-Brennstoffzellen zeigten in der Studie die höchste Effizienz und sie verbrauchten pro Megawattstunde am wenigsten Brennstoff.

Leiser Betrieb

Wasserstoff-Brennstoffzellen arbeiten leise, da die chemischen Reaktionen in den Zellen selbst stattfinden. Sie bestehen außerdem aus weniger Komponenten und beweglichen Teilen. Andere Arten der Stromerzeugung können eine erhebliche Lärmbelästigung verursachen, wie zum Beispiel Windenergieanlagen und Generatoren, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Das macht Wasserstoff-Brennstoffzellen zu einer attraktiven Option für Rechenzentren in der Nähe von oder in bewohnten Gebieten.

Umweltfreundlichkeit

Wasserstoff-Brennstoffzellen können geringe oder sogar keine Kohlenstoffemissionen haben. Sie erzeugen weder Kohlendioxid noch andere Luftschadstoffe. Wasserstoff ist eines der häufigsten Elemente im Universum, jedoch muss es für die Nutzung als Brennstoff erst aus anderen Verbindungen gewonnen werden. Es gibt jedoch einige Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff, die nicht nachhaltig sind, wie die thermochemische Methode, bei der Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird.

Wind- und Sonnenenergie können genutzt werden, um Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen. Mit dieser Umwandlung können drei erneuerbare und nachhaltige Ressourcen zum Betrieb von Rechenzentren beitragen und den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die Belastung des Stromnetzes verringern.

Wasserstoff ist ein effektiver Energieträger. Er kann Energie problemlos transportieren, speichern und liefern.

Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit

Der stationäre Brennstoff ist eine gute Option für die Notstromerzeugung, da Wasserstoff-Brennstoffzellen nur Wasserstoff und Sauerstoff benötigen, um zu funktionieren. Sie können auch für große Anwendungen wie Serverschränke eingesetzt werden.