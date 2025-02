Nachhaltigkeitsvorteile von Cloud-Computing-Rechenzentren

Rechenzentren sind ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des Strombedarfs. Cloud-Computing-Rechenzentren sind große Anlagen, die für ihren Betrieb und ihre Wartung eine unglaubliche Menge an Strom benötigen. Weltweit gibt es jedoch Bemühungen, auf nachhaltigere Energie umzusteigen.

Die Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels durch nachhaltige Energieversorgung gehen langsamer voran als erwartet, wie die COP28 UN-Klimakonferenz im November 2023 zeigte. Daher werden alle Nationen nach Wegen suchen, die Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren, mit dem Ziel, sie bis 2030 um 43 Prozent zu senken und die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das wird dazu beitragen, den Planeten vor Umweltrisiken und -auswirkungen zu schützen.

Neue Vorschriften werden auf Rechenzentren abzielen, um den Energieverbrauch zu senken und Emissionen zu reduzieren, und Rechenzentren werden Wege finden müssen, ihre Nachhaltigkeit insgesamt zu erhöhen, um die Vorschriften einzuhalten. Das wirft die Frage auf: Ist der Übergang von physischen Rechenzentren zu Cloud-Computing-Rechenzentren ein möglicher Weg, um eine bessere Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen?

Der Energiesektor muss sich von fossilen Brennstoffen abwenden. Eine Möglichkeit, den Übergang zur Nutzung erneuerbarer Ressourcen in verschiedenen Branchen zu vollziehen, besteht darin, dass Rechenzentren für das Cloud Computing ihre Energieverbrauchsmethode ändern – beispielsweise durch die Nutzung von Solar- oder Windenergie.

Das gibt Anlass zur Sorge, da die Energieindustrie die Hauptquelle der heutigen globalen Treibhausgasemissionen ist. So werden beispielsweise in den Vereinigten Staaten ab 2022 21,5 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie erzeugt. Gleichzeitig stammen laut der Energy Information Administration mehr als 50 Prozent des Stroms aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Kohle.

Man könnte annehmen, dass Cloud Computing umweltfreundlicher ist als herkömmliches Computing, da die Daten in der Cloud und nicht lokal auf physischen Servern On-Premises gespeichert werden. Cloud Computing basiert auf Virtualisierungstechniken wie virtuellen Servern und Storage , um Rechenressourcen von einem physischen System zu abstrahieren.

Ist Cloud Computing umweltfreundlicher als physische Rechenzentren?

Es ist schwierig, ein Rechenzentrum für Cloud Computing eins zu eins mit einem herkömmlichen Rechenzentrum zu vergleichen, da die Größenverhältnisse unterschiedlich sind. Herkömmliche Rechenzentren sind oft kleiner und stärker dezentralisiert als Cloud-Computing-Rechenzentren. Ein kleines, gut optimiertes physisches Data Center könnte auf einer bestimmten Ebene energieeffizienter sein, aber es kommt wirklich auf die Größenvorteile an.

Es wären mehrere herkömmliche Rechenzentren erforderlich, um die gleiche Rechenlast zu bewältigen, die ein einziges, großes Cloud-Computing-Rechenzentrum bewältigen kann.

Die Fähigkeiten von Cloud-Computing-Rechenzentren, virtuelle Serverinstanzen schnell zu starten, ermöglicht es ihnen, mehr Arbeitslasten in einer gemeinsamen Infrastruktur zu konsolidieren. Infolgedessen können Cloud-Computing-Rechenzentren mit einem einzigen physischen Server mehr leisten als herkömmliche Rechenzentren. Cloud-Computing-Rechenzentren erstellen viele virtuelle und Cloud-Umgebungen und partitionieren sie, um die Kundendaten auf einem Server getrennt zu halten. Dadurch können sie Ressourcen effizienter und flexibler bereitstellen.

Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Workloads wird die Menge an Rechenleistung, die Rechenzentren unterstützen müssen, in neue Dimensionen vordringen. Der Energieverbrauch und die Ressourcen von großen Cloud-Computing-Rechenzentren werden entscheidend sein, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Herkömmliche Rechenzentren werden im Vergleich dazu wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zwischen Leistung und Emissionen in kleinerem Maßstab aufrechtzuerhalten.