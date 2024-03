Kreislaufwirtschaft von Data Centers für Nachhaltigkeit nutzen

Wie von der Ellen MacArthur Foundation, einer der führenden internationalen Organisationen zur Förderung des kreislaufwirtschaftlichen Denkens, beschrieben, ist die Kreislaufwirtschaft ein System, das Produkte und Materialien durch Prozesse wie Wiederverwendung, Aufarbeitung und Recycling im Umlauf hält. Ziel dieses Systems ist es, natürliche Prozesse nachhaltig zu unterstützen und die Abfallproduktion zu reduzieren.

Rechenzentren sind dafür bekannt, dass sie die Umwelt belasten, insbesondere was den Energieverbrauch und den Elektroschrott betrifft. Durch die Anwendung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft können Rechenzentren einen nachhaltigeren Betrieb aufbauen. In Verbindung mit anderen Techniken und Best Practices für grüne Rechenzentren könnte die Kreislaufwirtschaft für Rechenzentren die globalen Auswirkungen der Branche auf die Umwelt erheblich reduzieren.

Wie funktioniert eine Kreislaufwirtschaft? Die Kreislaufwirtschaft beruht auf drei Grundsätzen: Beseitigung von Abfall und Verschmutzung, Kreislaufführung von Produkten und Materialien und Regeneration der Natur. Beseitigung von Abfall und Verschmutzung In einer linearen Wirtschaft werden Materialien aus der Erde entnommen, zur Herstellung von Produkten verwendet und schließlich weggeworfen. Dabei entsteht Abfall, der häufig auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen landet. Eine Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, so viel Abfall wie möglich aus der Produktion zu entfernen. Das reicht von der Herstellung verpackungsfreier Produkte bis zum Einsatz von Technologien, die Abfälle bei der Herstellung vermeiden. Kreislaufführung von Produkten und Materialien In einer Kreislaufwirtschaft werden die Materialien so lange wie möglich verwendet. Anstatt zum Beispiel nicht mehr genutzte Netzwerkgeräte wegzuwerfen, sollten sie in ihre Bestandteile zerlegt werden, um andere Produkte zu verbessern. Recyclen Sie Materialien, die nicht wiederverwendbar sind, auf natürlich Weise, beispielsweise durch Kompostierung. Abbildung 1: Hier sehen Sie den Vergleich zwischen einem linearen System und einer Kreislaufwirtschaft. Regenerieren Sie die Natur Bei diesem Prinzip geht es um die Umsetzung eines generativen Modells. Anstatt von der Natur zu nehmen, sollten Sie versuchen, natürlich heilende Systeme aufzubauen. Regenerative landwirtschaftliche Praktiken vermeiden beispielsweise die Entnahme aller Nährstoffe und fördern die Artenvielfalt und die Gesundheit des Bodens. Saubere Energie ist ein Beispiel dafür, denn sie führt weg von der Nutzung fossiler Brennstoffe und hin zu erneuerbaren Energiequellen. Die Praxis der Naturregeneration kann die Umweltverschmutzung verringern und nachhaltigere Produktionssysteme schafften. Wenn diese Grundsätze in die Wirtschaft eingebettet werden, entsteht ein Kreislauf-Ökosystem, das weniger Abfall produziert, Materialien länger nutzt und dem Planeten hilft, sich zu entwickeln.

Wie man ein Kreislaufwirtschaftsmodell im Rechenzentrum einführt Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Rechenzentren an einer Kreislaufwirtschaft teilnehmen und nachhaltigere Praktiken kultivieren können. Bieten Sie Zugang zu Bildung und legen Sie Richtlinien und Arbeitsabläufe fest Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft erfordert einen völlig neuen Ansatz bei der Planung. Daher können die Eigentümer von Rechenzentren ihre Mitarbeiter über die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft aufklären und Ressourcen zur Verfügung stellen. Sobald Sie die Mitarbeiter des Rechenzentrums geschult haben, ist es an der Zeit, Kreislaufprotokolle und -prozesse zu erstellen, die sie verstehen und befolgen können. Das trägt zur Akzeptanz und Einhaltung der Vorschriften bei. Minimieren Sie den Abbau von Rohstoffen Laut einem Artikel in der Fachzeitschrift Circular Economy and Sustainability sind 23 der weltweit 30 kritischen Rohstoffe, die für die Weltwirtschaft lebenswichtig sind und für die es keinen Ersatz gibt, in Server-, Storage- und Netzwerkausrüstungen enthalten. Rechenzentren sollten den Abbau dieser Materialien minimieren und stattdessen vorhandene Ressourcen wiederverwenden. Entscheiden Sie sich, wann immer möglich, für wiederaufbereitete, überholte oder gebrauchte Geräte. Umstellung auf erneuerbare Energien Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist entscheidend für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Dekarbonisierung. Daher müssen Rechenzentren auf saubere Energie umstellen, indem sie auf Stromnetze umsteigen, die mit Wasser-, Wind- oder Sonnenenergie betrieben werden. Wiederverwendung von Wärme und Wasser Die von Rechenzentren erzeugte Wärme fließt oft in die Atmosphäre zurück, aber es gibt kreative Möglichkeiten, diese Wärme umzuleiten. Einige Rechenzentren leiten die Wärme zum Beispiel zur Beheizung lokaler Einrichtungen wie Schwimmbäder in Gemeinden um. Auch der Wasserverbrauch für die Flüssigkühlung kann durch ähnliche Maßnahmen wie die natürliche Kühlung eingedämmt werden. Durchführen von Lebenszyklusanalysen Bei Lebenszyklusanalysen werden die Netto-Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses bewertet. Für ein Rechenzentrum umfasst das den Energieverbrauch, die Umweltverschmutzung, den Bau und die Verwaltung des Gebäudes sowie alle anderen Aktivitäten, die mit der Verwendung von Materialien verbunden sind. Diese Bewertungen sind der Schlüssel zur Messung der Nachhaltigkeit. Verbesserung der Langlebigkeit der Ausrüstung Eine vorausschauende Wartung kann dazu beitragen, Ausfallzeiten zu vermeiden und die Geräte länger in Betrieb zu halten. Halten Sie die Technologie länger am Leben, indem Sie veraltete IT-Geräte verkaufen. Wenn Geräte nicht wiederverwendbar sind, löschen Sie die Daten und zerlegen Sie die Hardware in einzelne Komponenten, um sie wiederzuverwenden. Wenn die Qualität der Komponenten zu schlecht ist, befolgen Sie die richtigen Verfahren, um sie zu recyclen. Digitale Technologien können bei der Kreislaufwirtschaft von Elektroschrott helfen. Rechenzentren können mit Abfallentsorgungsunternehmen zusammenarbeiten, die Elektroschrott sammeln und behandeln, um eine angemessene Sortierung und Entsorgung zu gewährleisten. Einführung neuerer digitaler Technologien Die folgenden digitalen Technologien können die Produktion ökologisch effizienter machen: Maschinelles Lernen (ML) und KI können Materialien effizienter verarbeiten.

Die Blockchain-Technologie kann Kreislaufproduktionsverfahren verbessern und Umweltauswirkungen messen.

Mit dem 3D-Druck können Produkte entworfen werden, ohne dass Rohstoffe aus der Erde verwendet werden müssen.

Intelligente Apps, Sensoren und Roboter können die Sammlung, Sortierung und das Recycling von Elektroschrott verbessern. Partnerschaften mit werteorientierten Anbietern Eine Kreislaufwirtschaft kann nicht allein aufgebaut werden. Sie erfordert mehrere Partner, die zusammenarbeiten, um Ressourcen und Produkte zu optimieren. Rechenzentren müssen sich mit anderen Rechenzentren, Anbietern, Gemeinden und unabhängigen Organisationen zusammenschließen, die sich an Initiativen der Kreislaufwirtschaft beteiligen.