Ist der Bau von Rechenzentren unter Wasser denkbar?

Wasser spielt eine wichtige Rolle bei der Kühlung von Hardware in Rechenzentren. Microsoft hat dies auf die nächste Stufe gebracht, indem es ein Mini-Rechenzentrum unter Wasser versenkt hat. Dieses Experiment lässt Rechenzentrumsexperten darüber nachdenken, ob Unterwasseranlagen in Zukunft eine praktikable Option sein könnten, und wirft Fragen zu ihren Auswirkungen auf die Umwelt und die allgemeine Nachhaltigkeit auf.

Könnten Unterwasser-Rechenzentren in großem Maßstab gebaut werden und die nächste Generation von Technologien antreiben, so wie die landgestützten Anlagen, die zehntausende Quadratmeter Fläche einnehmen? Im Folgenden wird untersucht, ob Unterwasser-Rechenzentren praktikabel und nachhaltig sind.

Rechenzentren beherbergen und verwalten die riesigen Datenmengen, die Menschen täglich generieren und nutzen. Bei der Standortwahl für moderne Rechenzentren werden in der Regel Gebiete berücksichtigt, in denen Strom günstig ist, Grundstücke wenig kosten und die Anlage keine Belastung für die lokale Bevölkerung darstellt. Der Einsatz von Unterwasser-Rechenzentren bietet ähnliche Vorteile, allerdings gibt es einige zusätzliche Kosten und Nachteile, die erhebliche Hindernisse darstellen.

Beispiele für Unterwasser-Rechenzentren

Project Natick von Microsoft in den Jahren 2015 und 2018 war eines der ersten Unterwasser-Rechenzentren. Im Jahr 2020 hat Microsoft das Project Natick eingestellt. Phase 1 im Jahr 2015 bestand aus einem kleinen Rechenzentrum, das 105 Tage lang vor der Küste Kaliforniens getestet wurde. Phase 2 im Jahr 2018 war der Einsatz eines etwas größeren Rechenzentrums namens Northern Isles, das zwei Jahre lang in einer Tiefe von 35,7 Metern auf dem Meeresboden vor der Küste Schottlands installiert war. Es beherbergte 864 Server in einem etwa 12,2 Meter langen und 2,8 Meter breiten Behälter mit einer Niederdruck-Umgebung aus trockenem Stickstoff. Auch wenn Microsoft Project Natick 2020 beendete, forscht das Unternehmen weiterhin an alternativen, nachhaltigen Rechenzentrumsmodellen wie schwimmenden, windbetriebenen Offshore-Anlagen.

Ein weiteres Unternehmen, Subsea Cloud, entwickelt und betreibt kommerziell verfügbare Unterwasser-Rechenzentren. Es verwendet für seine Server drucklose Pods, die eine proprietäre nichtleitende Flüssigkeit enthalten, um die Technologie im Inneren zu schützen. Subsea Cloud gibt an, dass seine Pods einer Tiefe von bis zu 914,4 Metern standhalten können. Die Pods verwenden passive Kühlmethoden, die ihren CO2-Fußabdruck und die Auswirkungen auf die Umgebung reduzieren. Subsea Cloud bietet inzwischen kommerzielle Lösungen für datenintensive Branchen wie KI und Biotechnologie.

Im Jahr 2023 hat Highlander, ein auf Unterwasser-Rechenzentren spezialisiertes Unternehmen, eine kommerzielle Anlage in der Nähe von Hainan, China, in Betrieb genommen. Das Rechenzentrum wiegt etwa 1.300 Tonnen und befindet sich etwa 35 Meter unter Wasser. Das Unternehmen plant, in naher Zukunft 100 weitere Module einzusetzen, um den Verbrauch von Land, Frischwasser und Strom zu reduzieren. Im Jahr 2025 startete Highlander den nächsten Ausbauzyklus mit weiteren 50 Unterwassermodulen, teilweise in Kooperation mit Regierungsstellen.