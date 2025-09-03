Flüssig- und Trockenkühlung in einer Welt mit Wasserknappheit

Flüssigkeitskühlung ist notwendig geworden, da künstliche Intelligenz (KI) die Wärmebelastung in der IT auf ein unvorhersehbares Niveau erhöht. Der Klimawandel, steigende Temperaturen, Entwaldung und Veränderungen der Wetterverhältnisse und Bevölkerungsdichte haben in vielen Teilen der Welt zu Wasserknappheit geführt. Das hat weltweit zu negativen Auswirkungen geführt. Im Technologiebereich forciert dies ein Umdenken bei Technologien, beispielsweise bei der Entwicklung innovativer Kühlsysteme.

Wasser ist das effizienteste Mittel zur Wärmeübertragung, da es unter Standardbedingungen etwa 3.500 Mal so viel Wärme austauschen kann wie Luft. Die zur Kühlung einer großen Rechenanlage erforderliche Wassermenge hat die Aufmerksamkeit auf den Wasserverbrauch aller Rechenzentren gelenkt. Leider geht ein Großteil des Wassers, das zur Ableitung der Wärme aus einem Gebäude verwendet wird, durch Verdunstung verloren.

Gebiete, die von Wasserknappheit betroffen sind, können aufgrund niedriger Energiekosten und der Verfügbarkeit von Land dennoch als attraktive Standorte für Rechenzentren gelten. Allerdings müssen dann alternative Kühlmethoden in Betracht gezogen werden. Flüssigkeitskühlung ist das beste System, um mit den Arbeitslasten und der Wärmeproduktion der KI Schritt zu halten. Die Wasserknappheit hat jedoch zu Einschränkungen und in einigen Fällen sogar zu einem vollständigen Verbot der Wassernutzung geführt.

Dieser Artikel erläutert verschiedene Kühlsysteme für Rechenzentren, flüssige und trockene, sowie die Besorgnis über den Wasserbedarf an Orten mit Wasserknappheit und wie Rechenzentren ihre Kühlmethoden anpassen.

Flüssigkeitskühlungstechnologie Flüssigkeitskühlsysteme verfügen über zwei separate Kühlkreisläufe: das Technologiekühlsystem (Technology Cooling System, TCS) und das Anlagenwassersystem (Facility Water System, FWS). Abbildung 1: Das sind ein Technologiekühlsystem (TCS) und ein Anlagenwassersystem (FWS) im Vergleich. Das TCS läuft durch einen Wärmetauscher, der seine Wärme an das FWS überträgt. Dadurch wird die Flüssigkeit, die durch die Computerausrüstung zirkuliert, von der Flüssigkeit getrennt, die die Wärme an die Atmosphäre oder bei geothermischer Kühlung in den Boden abgibt. Technologiekühlsystem Die Anforderungen an diese beiden Flüssigkeitskreisläufe unterscheiden sich hinsichtlich Durchflussraten, physischen Drücken und Reinheit. Flüssigkeiten im TCS, Wasser oder Kältemittel, müssen durch kleine Öffnungen in der Computerhardware fließen, die leicht durch Fremdkörper verstopft werden können. Die gleiche Flüssigkeit zirkuliert, da der Kreislauf innerhalb des Computerbereichs geschlossen ist. Bei diesem Prozess geht keine Flüssigkeit verloren, sodass hier keine Einschränkungen gelten. Da der Energieverbrauch bei der Planung von Rechenzentren eine wichtige Rolle spielt, ergibt sich daraus ein schwieriger Kompromiss zwischen Strom- und Wasserverbrauch, insbesondere in Gebieten mit Wasserknappheit. Anlagenwassersystem Die Flüssigkeit im FWS besteht hauptsächlich aus Wasser, das in kalten Umgebungen mit Glykol gemischt wird, um ein Gefrieren zu verhindern. Es wird gefiltert und behandelt, um Korrosion und Kalkablagerungen in Rohren, Pumpen und Wärmetauschern zu reduzieren, jedoch nicht in dem Maße wie beim TCS. Die Sorge beim Wasserverbrauch im FWS ist, wie die Wärme aus diesem Kreislauf an die Atmosphäre abgegeben wird. Durch die Wärmeübertragung verdunstet Wasser extern über Kühltürme oder Trockenkühler, was zu Wasserverlusten führt. Herkömmliche Kühltürme Kühltürme sind seit langem der Standard in großen Kühlsystemen. Warmes FWS-Wasser fließt über eine Reihe von Kühlturmflächen, die wie große Kühlerlamellen aussehen. Ventilatoren saugen Luft durch das Wasser, das durch eine Kombination aus Luftstrom und Verdunstung Wärme an die Luft abgibt. Die weißen Wolken, die bei kühlerem Wetter zu sehen sind, sind Wasserdampf, der aus den Kühltürmen auf den Dächern verdunstet. Abbildung 2: So funktionieren herkömmliche Kühltürme. Moderne Türme verdunsten weniger Wasser als früher, aber der Wasserverlust muss dennoch ausgeglichen werden. Die tatsächliche Wassermenge hängt vom Standort und den Wetterbedingungen ab. An heißen, trockenen Tagen ist der Wasserverlust größer als an kühlen, feuchten Tagen. Trotz des Wasserverlusts bleibt dies die energieeffizienteste Kühlmethode, die es gibt. Adiabatische Kühlung (Verdunstungskühlung) Direkte Verdunstungssysteme leiten Wasserdampf über ein großes Rohr in den Luftstrom oder den freien Chlorkreislauf ein und sprühen Wasser von außen ein. Die schnelle Verdunstung des Wassers kühlt die Luft oder die Flüssigkeit im Rohr. Verdunstungskühlungsmethoden erhöhen die Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum, die überwacht werden muss, um die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten. Abbildung 3: Das ist die Funktionsweise der adiabatische Kühlung. Verdunstungskühlung ist in heißen, trockenen Klimazonen am effektivsten und energieeffizientesten, und der Einsatz wird in Deutschland über die 42. Bundes-Immissionsschutzverordnung geregelt. Sie stellt Anforderungen an Aufbau, Hygiene, Wartung, Anzeige- und Dokumentationspflichten. So soll vor allem das Risiko von Legionellen minimieren. Häufig wird Verdünstungskühlung in großen Rechenzentren in Gebieten wie Phoenix, Arizona, eingesetzt, wo relativ kostengünstige und nachhaltige Wasserkraft zur Verfügung steht. Aufgrund der steigenden globalen Temperaturen gelten Phoenix und viele andere Standorte für Rechenzentren jedoch als wasserarm.