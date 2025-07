Komplexitäten bei der KI-Integration in Legacy-Rechenzentren

Rechenzentren jeder Größe integrieren angesichts steigender Workload-Anforderungen aktueller KI-Server in ihre Infrastruktur. Die Integration von künstlicher Intelligenz in Legacy-Rechenzentren ist komplex, da diese nicht für erhöhte Serverlasten und Wärmeentwicklung ausgelegt sind.

Die Integration von KI erfordert spezielle Designs, ähnlich denen in Hyperscale-Rechenzentren, die ebenfalls mit hohen Lasten konfrontiert sind. Fortschritte in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und die wachsende Nachfrage nach KI-Servern führen dazu, dass Prozessoren mehr Wärme erzeugen als herkömmliche Kühlsysteme in Legacy-Rechenzentren. Kühlsysteme müssen weiterentwickelt werden, um mit den steigenden Temperaturen Schritt zu halten. Dies erfordert Änderungen an der Infrastruktur und am Design in Bezug auf Bodenbelastung, Rack-Fläche, Rack-Dichte und Energieverwaltung sowie die Integration von Flüssigkeitskühlsystemen.

Bodenbelastung und Schränke Die ersten Rack-Schränke waren 610 Millimeter im Quadrat groß und wogen etwa 113 Kilogramm. Die meisten Gebäudeböden konnten dies tragen, wenn die Lasten durch doppelte Böden verteilt wurden. Durch die Weiterentwicklung und Integration von KI-Servern nehmen Gewicht und Größe der Racks zu. Moderne Schränke können heute 1.134 bis 1.361 Kilogramm tragen. Schwerere Schränke erfordern möglicherweise Bodenbelastbarkeiten, die die meisten Neubauten nicht bieten. Administratoren sollten Schränke ersetzen oder verstärken, um das erhöhte Gewicht von KI-Servern zu tragen. Dazu müssen die Größe und das Gewicht der Schränke, die Anzahl der Server-Racks, die Gestaltung der Gänge, die Kühlsysteme und die Tragfähigkeit des Doppelbodens bewertet werden, die je nach Bodenhöhe und Platzierung der Geräte variieren. Außergewöhnlich tiefe Schränke passen in der Regel nicht in die Abstände der alten Reihen, was die Anordnung erschwert. IBM bietet einen Rechner für die Bodenbelastung an, der den Wert der Bodenbelastung durch die Geräte schätzt.

Strom Standard-Rechenzentrumsschränke enthalten 42 Rack-Einheiten, wobei die gängigsten Rack-Konfigurationen zwischen 100 Kilowatt und 150 Kilowatt liegen. Ältere Rechenzentren wurden für eine Rack-Dichte von fünf Kilowatt bis zehn Kilowatt ausgelegt. Die Integration von KI-Servern erfordert eine Rack-Dichte von mindestens 50 Kilowatt. Herkömmliche Wechselstromkreise und -verkabelungen können den für größere KI-Arrays erforderlichen Strom nicht effizient liefern. Darüber hinaus sind herkömmliche Netzkabel, Stecker und Steckdosen nicht für die Temperaturen in KI-Serverschränken ausgelegt. Viele KI-Plattformen sind auf 400 Volt Gleichstrom standardisiert und erfordern spezielle Stromversorgungen und integrierte Stromverteilungsbusse. Administratoren sollten Experten beauftragen, die gesamte Stromversorgung in einen Schrankkomplex mit dem Computerrack zu integrieren und Stromverteilerbusse zu installieren, um die Stromverteilung über den Doppelböden zu verwalten. Dies erhöht den Luftstrom und die Kühleffizienz. Abbildung 1: Das sind mögliche Anforderungen an die Stromversorgung. Die Nennleistungen in Abbildung 1 gelten nur für eine KI-Computing-Cluster-Plattform, die wahrscheinlich am häufigsten in einem Legacy-Rechenzentrum installiert ist. Größere Installationen verwenden noch höhere Spannungen und die gesamte Stromversorgung sollte redundant ausgelegt sein. Eine stabile unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für KI-Infrastrukturen, die ständig mit 100 Prozent Auslastung betrieben werden, von entscheidender Bedeutung. Administratoren müssen den erhöhten Strombedarf für die Integration und den Betrieb von KI-Servern ermitteln und die elektrischen Systeme entsprechend anpassen, um den Energiebedarf zu decken. Administratoren sollten auch Notstromaggregate bewerten und diese aufrüsten, um sicherzustellen, dass die Backup-Systeme den erhöhten Energieverbrauch bewältigen können, um Ausfallzeiten zu minimieren.