Flüssigkühlung nachrüsten: Vertiv stellt zwei neue CDUs vor

Die Herausforderung beim Kühlen von Rechenzentren ist heutzutage eine dreifache: höhere Dichten, mehr Energieeffizienz und weniger Wasseraufnahme sind Ziele, die sich nur schwer unter einen Hut bringen lassen. Mit Flüssigkühlung lassen sich einige der Probleme traditioneller Rechenzentrumskühlung vermeiden, doch die Umstellung von Legacy-Systemen ist aufwändig und teuer. Infrastrukturanbieter wie Vertiv bringen inzwischen Lösungen auf den Markt, die den Umstieg erleichtern sollen – darunter die sogenannten Coolant Distribution Units (CDUs), die Vertiv am 29. November 2022 vorgestellt hat.

Schon lange gilt Flüssigkühlung als eine Alternative, die viele der genannten Probleme vermeidet. Durch die bessere Leitfähigkeit von Wasser oder anderer dielektrischer Flüssigkeiten ist die Energieeffizienz von Flüssigkühlung meist überlegen. Daneben zeigen Experimente, beispielsweise im ICE Datacenter , dass sich die Abwärmetemperatur bei On-Chip-Kühlung auf 60 Grad erhöhen ließe – was eine Weiternutzung der Wärme erheblich erleichtert. Die Flüssigkühlung direkt auf dem Chip vermeidet Hotspots im Rechenzentrum, so dass Betreiber beim Platzieren von High Performance Racks weniger auf thermische Probleme achten müssen. Dadurch entfällt auch der Platzbedarf durch Kaltgangeinhausung – die Flure sind nur noch für Wartungsarbeiten notwendig. Die Dichte des Rechenzentrums lässt sich somit noch weiter steigern – zumal Flüssigkühlung zusätzlich meist eine kleinere Stellfläche belegt als die klassische Kühlung mit Luft.

Umstellung ist aufwendig und teuer

Es gibt jedoch gute Gründe, wieso nicht längst alle Rechenzentren auf Flüssigkühlung umgestellt haben. Dieser Umstieg ist teuer, aufwendig und riskant. Immersionskühlung, bei der Server komplett in Tanks mit dielektrischer Flüssigkeit versenkt werden, ist zum Nachrüsten im Grunde ungeeignet, weil das Rechenzentrum baulich komplett darauf ausgelegt werden muss.

Abbildung 1: So gut wie allen alternativen Kühlmethoden ist gemein, dass sie die bessere Wärmeleitung von Wasser ausnutzen.

Blieben noch die Flüssigkühlung auf dem Chip und an der Rückseite des Servers (Rear Door Heat Exchanger, RDHx). Rack- und Serverseitig ließe sich dies technisch meist recht einfach nachrüsten, doch dann beginnen die Probleme: gerade beim On-Chip-Cooling haben Administratoren nun hunderte kleine Wasserschläuchlein anzuschließen und zu warten. Oft fehlt ihnen dazu die Erfahrung; sie benötigen Weiterbildungen oder müssen externe Experten hinzuziehen. Das treibt die Preise der ohnehin schon eher teuren Technologie. Als nächstes muss die Flüssigkeit, die in den Servern zirkuliert, ans Kühlsystem des Rechenzentrums angeschlossen werden. Dieses primäre Kühlsystem (Adiabatische, Mechanische oder Freie Kühlung) nutzt meistens selbst einen Flüssigkeitenkreislauf, aber dessen Inhalt ist in der Regel nicht für die sensiblen sekundären Kreisläufe in den Geräten geeignet und verläuft nicht direkt in den Serverraum selbst. Heutzutage haben viele Rechenzentren keinen Doppelboden mehr und die Rohre müssten an der Decke entlanglaufen. Wasser, direkt über sensibler Hardware platziert… das ist schwer zu vermitteln.