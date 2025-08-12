Exchange 2019 CU15 auf Windows Server 2025 installieren

Am 14. Oktober 2025 läuft der Support von Exchange 2016 und Exchange 2019 aus. Unternehmen, die weiterhin lokal Exchange einsetzen wollen, müssen bis dahin zur neuen Version Exchange SE wechseln. Die einfachste Aktualisierung besteht darin, im Netzwerk Exchange 2019 CU15 einzusetzen. Sobald Exchange SE veröffentlicht wird, müssen Admins nur noch den neuen Produktschlüssel für Exchange SE im Exchange Admin Center eintragen. Exchange 2019 CU15 entspricht daher der RTM-Version von Exchange SE. Die neuen Funktionen von Exchange SE kommen danach mit dem CU1, das sich nach der Umstellung auf dem Server direkt installieren lässt.

Besser Windows Server 2025 als Basis von Exchange 2019 CU 15 verwenden Ein mögliches Szenario besteht daher darin, zunächst einen neuen Server mit Windows Server 2025 und Exchange 2019 CU15 zu installieren. Dadurch erhalten Unternehmen eine maximale Supportdauer für ihren Exchange-Server. Der Mainstream-Support von Windows Server 2022 läuft bereits am 13. Oktober 2026 aus. Zwar läuft der erweitere Support noch bis 14.10.2031, allerdings empfiehlt Microsoft produktive Server im Mainstream-Support einzusetzen. Im Falle von Exchange ist das sinnvoll, da hier ständig neue Funktionen zu erwarten sind, die schlussendlich mit Windows Server 2022 unter Umständen nicht mehr funktionieren. Dazu kommt, dass auf einem Server, auf dem bereits Exchange installiert ist, das Betriebssystem nicht zu einer neuen Version aktualisiert werden sollte. Das ist technisch zwar möglich, ist aber kein unterstütztes Szenario und der Support geht verloren.

Windows Server 2025 auf die Installation von Exchange 2019 CU15/Exchange SE vorbereiten Im ersten Schritt sollte der Server in Active Directory aufgenommen und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die Installation auf Windows Server 2025 ist bereits mit dem CU14 möglich, aber nur die Installation des CU15 bereitet den Server für Exchange SE vor. Abbildung 1: Deaktivieren Sie den Malwareschutz vor der Installation von Exchange 2019 CU15. Vor der Installation ist es sinnvoll, auf dem Server den Echtzeitschutz von Microsoft Defender abzuschalten. Das erfolgt in der Windows-Sicherheit-App bei Viren- und Bedrohungsschutz/Einstellungen verwalten durch das Deaktivieren von Echtzeitschutz. Danach erfolgt die Installation der erforderlichen Features. Das lässt sich am schnellsten in der PowerShell erledigen: Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS Abbildung 2: Sorgen Sie für die notwendigen Voraussetzungen für die Installation von Exchange 2019. Im Anschluss werden die notwendigen Runtimes für C++ benötigt und auf dem Server installiert: Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update for Visual C++ 2013 Redistributable Package Abbildung 3: Die Runtimes für C++ werden von Exchange 2019 ebenfalls benötigt. Danach erfolgt die Installation des IIS URL Rewrite Moduls. Als nächstes wird die Installation von UCMA 4.0 aus dem Verzeichnis UCMARedist der Exchange-2019-CU15-Installationsdateien durchgeführt. Diese liegen normalerweise als ISO-Datei vor. Abbildung 4: Das Modul IIS URL Rewrite wird von Exchange 2019 ebenfalls gebraucht.

Exchange-Server neu mit CU15 installieren Wie bei den vorhergehenden CU von Exchange 2019 kann auch mit CU15 ein neuer Exchange-Server installiert werden. Sobald die Vorbereitungen installiert sind, wird mit setup.exe aus den Installationsdateien ein neuer Exchange-Server in die bestehende Infrastruktur installiert. Abbildung 5: Starten Sie die Installation von Exchange 2019 CU15. Nach dem Bestätigen der Lizenzbedingungen aktivieren Sie am besten Empfohlene Einstellungen nicht verwenden. Abbildung 6: Wählen Sie die Installationsoptionen von Exchange 2019 aus. Auf der nächsten Seite erfolgt die Auswahl von Postfachrolle bei Serverrollenauswahl. Hier kann es noch sinnvoll sein, die Option Für die Installation von Exchange Server erforderliche Windows Server-Rollen und -Funktionen automatisch installieren zu aktivieren. Sollte im Rahmen der Installation noch etwas fehlen, installiert und konfiguriert das Exchange-Setup das automatisch. Sobald das Verzeichnis zur Installation ausgewählt ist, erfolgt bei Einstellungen zum Schutz vor Schadsoftware die Option Deaktiviert bei Prüfung auf Schadsoftware deaktivieren. Abbildung 7: Wählen Sie die Serverrollen für die Installation von Exchange 2019 aus. Danach prüft das Exchange-Setup alle Voraussetzungen. Erscheinen hier Warnungen, sollten diese behoben oder zumindest überprüft werden. Mit Installieren beginnt die eigentliche Installation. Danach erscheint der Server in der Organisation. Abbildung 8: Die Exchange-2019-Installation läuft.