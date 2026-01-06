Gartner: welche Technologietrends 2026 von Bedeutung sind

Analysten von Gartner haben zehn wichtige Technologietrends identifiziert, die 2026 die Unternehmensabläufe neu gestalten werden, wobei KI in mehreren Bereichen im Mittelpunkt steht.

Auf dem Gartner IT Symposium in Orlando betonten die Analysten Tori Paulman und Gene Alvarez, dass sich das Tempo der Innovation grundlegend verändert und bahnbrechende Entwicklungen nicht mehr über längere Zeiträume hinweg, sondern in Echtzeit stattfinden.

Zu den zehn wichtigsten Technologietrends für 2026 gehören:

KI-native Entwicklungsplattformen

KI-Supercomputing-Plattformen

Confidential Computing

Multiagentensysteme

domänenspezifische Sprachmodelle

physische KI

präventive Cybersicherheit

digitale Herkunft (Digital Provenance)

KI-Sicherheitsplattformen

Geopatriation

Innovation findet jetzt statt „Der Markt ist unvorhersehbar, und Volatilität kann die Trends beschleunigen oder verlangsamen“, sagt Paulman. Aber sie finden zweifellos statt. „Das Tempo der Innovation verändert sich. Die nächste Innovationswelle wird nicht nächstes Jahr kommen – sie findet jetzt statt.“ Der erste große Trend konzentriert sich auf KI-native Entwicklungsplattformen, die Menschen und KI zusammenbringen. „KI wird sich den Programmierern anschließen, und jeder Entwickler wird mit einem KI-Assistenten zusammenarbeiten, wodurch ein Softwareentwicklungsteam entsteht“, sagt Alvarez. Wenn eine Organisation zehn Entwickler hat, die an einem Projekt arbeiten, können sie in fünf Teams mit jeweils zwei Entwicklern aufgeteilt werden, die mit KI zusammenarbeiten, wodurch fünf Projekte statt nur einem realisiert werden können. „Dies wird auch die Lösung für das Problem der Entwicklerproduktivität sein“, erläutert er. „Außerdem wird es dazu beitragen, nicht-technische Entwickler oder Geschäftsanwender in die Entwicklungsteams zu integrieren und organisationsspezifische Anwendungen zu erstellen.“ Der Trend zu KI-Supercomputing-Plattformen wird laut Paulman diesen kombinierten Entwicklerteams die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie für Innovationen benötigen. Die Supercomputing-Plattformen fungieren wie ein GPS-System für die Entwicklung und kombinieren Beschleunigung, Orchestrierung und Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur, um Entwicklern die Entwicklung in Echtzeit zu ermöglichen. Die Geschwindigkeit und Effizienz dieser Plattformen wird für Biotech-Unternehmen nützlich sein, um Impfstoffe und Therapien innerhalb von Wochen statt Jahren zu modellieren, für Finanzdienstleistungsunternehmen, um Risikoportfolios zu modellieren und so den Portfoliomanagementprozess zu entschärfen, und für Energieunternehmen, um extreme Wetterbedingungen zu kartieren und ihre Netze zu optimieren. Der Trend zu modularen Multiagentensystemen wird bestimmte Aufgaben in einem Unternehmen übernehmen. Alvarez vergleicht diese Agenten mit den Boxencrews von Formel-1-Rennteams, bei denen die Crew zusammenarbeiten muss, aber jedes Mitglied eine bestimmte Aufgabe übernimmt, wenn der Rennwagen in die Box kommt. Der Vorteil der aufgabenspezifischen Multiagentensystemen besteht darin, dass sie die Möglichkeit von KI-induzierten Halluzinationen reduzieren und gleichzeitig einen komplexen Arbeitsablauf unterstützen. „Das Ergebnis sind dynamische Agenten, die sich bei Bedarf gegenseitig anrufen, um verschiedene Aufgaben zu erledigen“, sagt Alvarez. Unternehmen sollten sich jedoch nicht übernehmen und zunächst mit der Entwicklung kleiner, spezifischer Agenten beginnen. „Entwickeln Sie keine großen monolithischen Agenten, da diese schwer zu verwalten sind und potenzielle Probleme wie Halluzinationen mit sich bringen“, erklärt er. „Sie sollten diese Multiagentensysteme auch nicht als menschlich betrachten; sie ergänzen den Menschen und arbeiten mit ihm zusammen.“

Kleiner ist besser „Domänenspezifische Sprachmodelle (auch als kleine Sprachmodelle bekannt) sind ein aufkommender Trend, der den Wert von KI-Agenten steigern wird“, sagt Paulman. Große Sprachmodelle haben „alles verschlungen“ und sind vergleichbar mit einer großen Bibliothek, die jedes jemals geschriebene Buch enthält, sagen Paulman und Alvarez. Domänenspezifische Sprachmodelle ähneln eher einer fachspezifischen Bibliothek, die sich auf die Aufgaben konzentriert, die die Organisation erledigen muss. „Organisationen können weniger Zeit mit der Suche verbringen und bessere Ergebnisse erzielen“, sagt Paulman. „CIOs sitzen auf einer Goldmine an Werten, und Sie haben die Möglichkeit, domänenspezifische Sprachmodelle als digitalen Service aufzubauen.“ Allerdings müssen Organisationen vollständig transparent sein, was das Modell weiß und was nicht, und sie brauchen Kontextingenieure, die das Modell ständig mit den am besten geeigneten und aktuellsten Quellen füttern. „Physische KI gibt es schon seit langem, mit Geräten, die von KI gesteuerte Aufgaben ausführen, wie beispielsweise die Roomba-Reinigungssysteme, aber der Trend gewinnt an Fahrt“, sagt Alvarez. „Physische KI ist für die Interaktion mit der physischen Welt konzipiert. Sie nimmt ihre Umgebung wahr und kann in dieser Umgebung handeln.“ Die Bewegung in der physischen Welt birgt Herausforderungen, mit denen sich physische KI-Geräte auseinandersetzen und aus denen sie lernen müssen. Eine Drohne, die mit dem Zurückschneiden von Ästen beauftragt ist, muss beispielsweise zwischen einem Ast und einer Stromleitung unterscheiden und nur den Ast abschneiden. „Sie müssen mit Unabwägbarkeiten umgehen und aus ihren Handlungen lernen. Das Testen dessen, was man in der physischen Welt tun muss, erfordert diesen Lernprozess“, sagt er.