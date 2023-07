Die 8 größten ethischen Bedenken beim Einsatz generativer KI

Wie andere Formen der KI kann auch generative KI eine Reihe von ethischen Fragen in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit, Richtlinien und Arbeitskräfte aufwerfen. Generative KI-Technologie kann auch eine Reihe neuer Geschäftsrisiken wie Fehlinformationen, Plagiate, Urheberrechtsverletzungen und schädliche Inhalte hervorbringen. Mangelnde Transparenz und die potenzielle Verdrängung von Arbeitskräften sind ebenfalls Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen.

„Viele der Risiken, die von generativer KI ausgehen, sind größer und besorgniserregender als andere“, sagt Tad Roselund, Managing Director und Senior Partner bei der Unternehmensberatung BCG. Diese Risiken erfordern einen umfassenden Ansatz, der eine klar definierte Strategie, eine gute Unternehmensführung und ein Bekenntnis zu verantwortungsvoller KI beinhaltet. Eine Unternehmenskultur, die eine generative KI-Ethik einbezieht, muss acht wichtige Aspekte berücksichtigen.

KI-Systeme können Inhalte automatisch auf der Grundlage von Texteingaben durch Menschen erstellen. „Diese Systeme bewirken enorme Produktivitätssteigerungen, aber sie können auch absichtlich oder unabsichtlich Schaden verursachen“, erklärt Bret Greenstein, Partner, Cloud and Digital Analytics Insights, bei der Beratungsfirma PwC. Eine von KI generierte E-Mail, die im Namen des Unternehmens verschickt wird, kann zum Beispiel versehentlich beleidigende Formulierungen enthalten oder Mitarbeitern falsche Anweisungen geben. Generative KI sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für Menschen oder Prozesse eingesetzt werden, rät Greenstein, um sicherzustellen, dass die Inhalte den ethischen Erwartungen des Unternehmens entsprechen und seine Werte unterstützen.

Gängige generative KI-Tools werden auf riesigen Bild- und Textdatenbanken aus verschiedenen Quellen, darunter auch dem Internet, trainiert. Wenn diese Tools Bilder erstellen oder Codezeilen generieren, kann die Quelle der Daten unbekannt sein, was für eine Bank, die Finanztransaktionen abwickelt, oder ein Pharmaunternehmen, das sich auf eine Formel für ein komplexes Molekül in einem Medikament verlässt, problematisch ist. Auch die Reputations- und Finanzrisiken können massiv sein , wenn das Produkt eines Unternehmens auf dem geistigen Eigentum eines anderen Unternehmens basiert. „Die Unternehmen müssen darauf achten, die Ergebnisse der Modelle zu validieren“, rät Roselund, „bis rechtliche Präzedenzfälle Klarheit über die Herausforderungen im Bereich des geistigen Eigentums und des Urheberrechts schaffen.“

Generative KI-Sprachmodelle ( Large Language Models , LLMs) werden mit Datensätzen trainiert, die manchmal personenbezogene Informationen über Einzelpersonen enthalten. „Diese Daten können manchmal mit einer einfachen Textabfrage eruiert werden“, sagt Abhishek Gupta, Gründer und Hauptforscher am Montreal AI Ethics Institute. Und im Vergleich zu herkömmlichen Suchmaschinen kann es für einen Verbraucher schwieriger sein, die Informationen zu finden und ihre Löschung zu verlangen. Unternehmen, die LLMs entwickeln oder verfeinern, müssen sicherstellen, dass personenbezogene Daten nicht in die Sprachmodelle eingebettet sind und dass es einfach ist, personenbezogene Daten aus diesen Modellen unter Einhaltung der Datenschutzgesetze zu entfernen.

Generative KI demokratisiert die KI-Fähigkeiten und macht sie leichter zugänglich. Diese Kombination aus Demokratisierung und Zugänglichkeit kann laut Roselund dazu führen, dass ein medizinischer Forscher versehentlich sensible Patientendaten preisgibt oder eine Verbrauchermarke ihre Produktstrategie unwissentlich an Dritte weitergibt. Die Folgen solcher unbeabsichtigten Vorfälle können das Vertrauen der Patienten oder Kunden erschüttern und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Roselund empfiehlt den Unternehmen, klare Richtlinien, Governance und effektive Kommunikation von oben nach unten einzuführen und die gemeinsame Verantwortung für den Schutz sensibler Informationen, geschützter Daten und geistigen Eigentums zu betonen.

5. Verstärkung bestehender Vorurteile

Generative KI kann potenziell bestehende Verzerrungen verstärken, zum Beispiel können Verzerrungen in Daten gefunden werden, die für das Training von LLMs verwendet werden und sich der Kontrolle von Unternehmen entziehen, die diese Sprachmodelle für bestimmte Anwendungen nutzen. Es ist wichtig, dass Unternehmen, die an KI arbeiten, über verschiedene Führungskräfte und Fachexperten verfügen, die dabei unterstützen, unbewusste Vorurteile in Daten und Modellen zu erkennen.