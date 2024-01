Phishing-Schutz: Darauf sollten Mitarbeiter achten

Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den häufigsten Angriffsarten auf Unternehmen. Laut einer Umfrage von Proofpoint wissen aber nur 58 Prozent der Anwender, was Phishing ist - eine erstaunliche Wissenslücke, wenn man bedenkt, dass Phishing-Angriffe so häufig vorkommen und immer raffinierter werden. Dieselbe Umfrage ergab, dass 84 Prozent der Unternehmen im Jahr 2022 mit mindestens einem erfolgreichen Phishing-Angriff konfrontiert waren, wobei 54 Prozent der Unternehmen drei oder mehr erfolgreiche Vorfälle zu verzeichnen hatten.

Phishing-Angriffe können für Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen verheerende Folgen haben. Laut dem „2023 Verizon Data Breach Investigations Report“ sind bei 74 Prozent aller Datenschutzverletzungen Menschen betroffen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Phishing bei Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein zu behandeln, einschließlich der Definition und der Frage, wie man diese potenziell bösartigen Angriffe erkennt und verhindert.

Phishing ist eine Form des Social Engineering , bei der Angreifer Benutzer dazu verleiten, Zugang zu Daten und Systemen zu gewähren. Die Motive der Angreifer reichen vom Herunterladen von Malware (zum Beispiel Ransomware ) über den Diebstahl von Anmeldedaten bis hin zur Überlistung von Benutzern, damit diese sensible Informationen wie Kreditkartennummern und Unternehmensdaten weitergeben.

Auf welche Weise können Unternehmen und IT-Teams diesen Bedrohungen begegnen? Aufgeklärte und gut geschulte Mitarbeiter sind in diesem Zusammenhang ein unschätzbarer Sicherheitsfaktor. Damit kann bereits ein Gutteil der Phishing-Versuche ins Leere laufen. Unter anderem sollten die Anwender im Unternehmen folgende Hinweise beherzigen:

Die Schulung der Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor beim zum Schutz vor Phishing. Die in Unternehmen durchgeführten Security Awareness Trainings liefern Anwendern viele wichtige Informationen darüber, wie Phishing-Angriffe erkannt und verhindert werden können. Mitarbeiter sollten die dort vermittelten Inhalte ernst nehmen, die können im Ernstfall die wichtige erste Abwehr bei einem Angriff sein.

Früher waren Phishing-E-Mails relativ leicht zu erkennen. Die meist an Consumer gerichtete Massen-Mails sind immer noch weit verbreitet, aber die Angreifer sind heute überzeugender und individueller als je zuvor.

Links nicht kopieren und einfügen

Niemals Links aus E-Mails per Kopieren und Einfügen verwenden. Es ist auch nicht hilfreich, den Link in der E-Mail einfach per Mouseover überprüfen zu wollen. Angreifer können auch da Manipulationen vornehmen, um die URL als legitim erscheinen zu lassen.