Wie generative KI das Sicherheitsrisiko Phishing beeinflusst

In dem Maße, wie die Popularität von KI zunimmt und ihre Einsatzmöglichkeiten dank des generativen KI-Modells zur kontinuierlichen Verbesserung steigen, wird sie auch immer stärker in das Arsenal der Bedrohungsakteure integriert.

Um die immer raffinierteren KI-Phishing-Angriffe zu entschärfen, müssen IT-Teams sowohl verstehen wie Cyberkriminelle die Technologie nutzen, als auch KI und maschinelles Lernen zu Verteidigungszwecken einsetzen.

KI-Phishing-Angriffe

Auf der Angriffsseite erhöht die generative KI die Effektivität und die Wirkung einer Vielzahl von Cyberbedrohungen und Phishing-Angriffen. Dabei gilt es folgende Punkte zu beachten.

Allgemeine Phishing-Angriffe

Generative KI kann herkömmliche Phishing-Angriffe - über E-Mails, Direktnachrichten und gefälschte Websites - realistischer gestalten, indem sie Rechtschreib- und Grammatikfehler eliminiert und einen überzeugend professionellen Schreibstil anwendet.

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) können auch Echtzeitinformationen von Nachrichtenagenturen, Unternehmenswebsites und anderen Quellen aufnehmen. Die Einbeziehung aktueller Details in Phishing-E-Mails könnte sowohl die Glaubwürdigkeit der Nachrichten erhöhen als auch ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen, dass die Zielpersonen zum Handeln zwingt.

Und schließlich können KI-Chatbots kompromittierte Geschäfts-E-Mails und andere Phishing-Kampagnen viel schneller erstellen und verbreiten, als es Menschen je könnten, was die Angriffsfläche vergrößert.

Spear Phishing

Spear-Phishing-Angriffe nutzen Social Engineering, um bestimmte Personen mit Informationen anzusprechen, die auf Websites sozialer Medien, bei Datendiebstählen und aus anderen Quellen gesammelt wurden. KI-generierte Spear-Phishing-E-Mails sind oft sehr überzeugend und können die Empfänger täuschen.

Auf der Black Hat USA 2021 präsentierte beispielsweise die Government Technology Agency von Singapur die Ergebnisse eines Experiments, bei dem das Sicherheitsteam simulierte Spear-Phishing-E-Mails an interne Nutzer verschickte. Einige waren von Menschenhand verfasst, andere wurden von der GPT-3-Technologie von OpenAI generiert. Es klickten deutlich mehr Menschen auf die Links in den von der KI generierten Phishing-E-Mails als in den von Menschen geschriebenen E-Mails.

In der heutigen Zeit ist die LLM-Technologie weit verbreitet und immer ausgefeilter. Generative KI kann - in Sekundenschnelle - sensible Informationen über eine Organisation oder eine Person sammeln und kuratieren und diese nutzen, um sehr gezielte und überzeugende Nachrichten zu erstellen und sogar Telefonanrufe und Videos zu fälschen.

Vishing

Vishing oder Voice Phishing nutzt Telefonanrufe, Sprachnachrichten und Voicemails, um Menschen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben. Wie andere Arten von Phishing versuchen auch Vishing-Angriffe in der Regel, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, indem sie beispielsweise auf einen wichtigen Termin oder ein kritisches Kundenproblem hinweisen.

Bei einem herkömmlichen Vishing-Betrug sammelt der Cyberkriminelle Informationen über ein potenzielles Opfer und ruft an oder hinterlässt eine Nachricht, die vorgibt, ein vertrauenswürdiger Kontakt zu sein. So begann beispielsweise ein massiver Ransomware-Angriff auf MGM Resorts Berichten zufolge damit, dass ein Angreifer den IT-Service-Desk anrief und sich als MGM-Mitarbeiter ausgab. Dem böswilligen Hacker gelang es, das IT-Team dazu zu bringen, das Passwort des Mitarbeiters zurückzusetzen, wodurch die Angreifer Zugang zum Netzwerk erhielten.

Die generative KI verändert Vishing-Angriffe in zweierlei Hinsicht:

Wie bereits erwähnt, kann die KI-Technologie die Recherchephase für Angreifer effizienter und effektiver gestalten. Ein LLM wie GPT-3 oder GPT-4 kann nahezu sofort Informationen aus dem gesamten Internet für Social-Engineering-Zwecke sammeln.

Angreifer können außerdem generative KI nutzen, um die Stimme eines vertrauenswürdigen Kontakts zu klonen und gefälschte Audiodaten zu erstellen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, ein Mitarbeiter erhält eine Sprachnachricht von jemandem, der genau wie der kaufmännische Leiter klingt, und bittet um eine dringende Überweisung.