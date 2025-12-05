Chiphersteller warnen vor baldigem Mangel an SSDs und DRAM

Dem Speichermarkt drohen Engpässe bei DRAM-, NAND- und wahrscheinlich auch High Bandwidth Memory (HBM). Laut den jüngsten Finanzberichten verschiedener Anbieter dieser Komponenten übersteigt die Nachfrage seitens der Cloud-Anbieter das verfügbare Angebot. Das Problem wird durch die kürzlich von der Trump-Regierung verschärfte Regelung, diese Komponenten in chinesischen Fabriken herstellen zu lassen, noch verschlimmert. Es gibt hier nun den so genannten Exemption Waiver beziehungsweise die Verified End User-Ausnahmen für Firmen wie Samsung Electronics oder SK Hynix. Diese Hersteller benötigen nun eine behördliche Lizenz, um US-Halbleiterausrüstung in ihre Fabriken in China liefern zu dürfen, insbesondere wenn es um aktuelle Fertigungstechnologien für DRAM und NAND geht. Diese Regulierung zielt ausdrücklich auf Speicherchips ab. Diese und entsprechende Technologien stehen nach dieser neuen Regelung verschärften Export- und Produktionskontrollen gegenüber. Aber das ist nur ein Faktor, der den Markt für Memory-Komponenten beeinflussen wird.

Der größte Hersteller dieser Komponenten, Samsung, gab letzte Woche in der koreanischen Presse bekannt, dass er sich in seinen Fabriken in Pyeongtaek und Hwaseong (beide in Südkorea), die bisher beide Arten von Komponenten hergestellt haben, auf die Produktion von DRAM-Chips zum Nachteil von NAND-Chips konzentrieren werde.

Als Grund wird angegeben, dass RAM-Speicher derzeit die größte Nachfrage seitens der Kunden darstellt. Dieser explosionsartige Anstieg des DRAM-Bedarfs sei auf die neue Notwendigkeit zurückzuführen, über viel Speicherplatz in Servern zu verfügen, um KI-Modelle zu laden, deren Größe die von klassischen Webanwendungen bei weitem übersteigt. Und dabei geht es nur um die Deckung des Bedarfs an Inferenz, also die Nutzung einer vortrainierten KI durch Unternehmen.

Der Druck auf die DRAM-Fertigung wird Auswirkungen auf die internen HBM-Speicher in den GPUs haben, die für das KI-Training ausgelegt sind. Es handelt sich in beiden Fällen um dieselben Schaltkreise – sie werden auf denselben Produktionsketten hergestellt. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie sie an einen Kommunikationsbus angebunden werden. Der HBM-Bus ist sehr groß, weil er so konzipiert ist, dass er direkt mit den Pins eines Rechenchips verbunden wird, während der Bus für DDR5-Chips kleiner ist, um einen Teil der Verbindungen hinter einem Chipsatz unterzubringen.

Mehr als 60 Prozent höhere Preise für DDR5 und mehr als 100 Prozent mehr bis Ende 2026 Die serverseitige Nachfrage nach mehr Arbeitsspeicher für Server ist derzeit so hoch, dass der Preis für DDR5-DRAM-Komponenten auf dem Großmarkt schon im November 2025 um 60 Prozent gestiegen ist. Die Hersteller legen ihre Preise üblicherweise zum Monatsende fest – doch Samsung verzögerte die Bekanntgabe im November 2025 um 15 Tage, um die Lage besser einschätzen zu können. Laut Tobey Gonnerman, dem Geschäftsführer des Speichergroßhändlers Fusion Worldwide, der von der Agentur Reuters zitiert wird, „müssen die meisten Serverhersteller und Betreiber von Rechenzentren nun akzeptieren, dass sie ihre Speicherkomponenten nicht mehr rechtzeitig erhalten und dass die Preise für einen Premium-Zugang zu den Lagerbeständen bereits ... extrem sind”. So kostete ein 32-GB-DDR5-Chip im November 2025 rund 239 US-Dollar, gegenüber 149 US-Dollar Ende September. Für einen 16-GB-Chip lagen die Kosten bei 135 US-Dollar und für einen 64-GB-Chip fielen 1.194 US-Dollar an. Ein weiteres Problem: Samsung und der koreanische Konkurrent SK Hynix haben ihre Fertigungslinien auf neuere Belichtungsverfahren umgestellt – bei Samsung die Generation „1c“ (11–12 nm), bei SK Hynix „1b“ (12–13 nm). Doch diese neuen Verfahren liefern noch schlechte Ausbeuten. Bei Samsung sind nur 50–70 Prozent der DRAM-Chips eines Wafers funktionsfähig; üblich wären etwa 80 Prozent. Zusätzlich verschärft Nvidia die Lage: Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 für seine Inferenz-GPUs nur noch LPDDR5 zu verwenden – einen energieeffizienteren, aber deutlich schwerer herzustellenden Speichertyp. Laut Gonnerman würde die breite Einführung von LPDDR5 in Rechenservern den Arbeitsspeicherpreis faktisch verdoppeln. Analysten erwarten daher, dass sich die DRAM-Preise frühestens Mitte 2027 stabilisieren.