5 NAND-Flash-Hersteller im Kurzüberblick

In den letzten Jahren hat der NAND Flash Storage aufgrund seiner Leistung an Popularität gewonnen. Darüber hinaus sind NAND-SSDs kühler und leiser und verbrauchen weniger Strom als Festplatten. Allerdings ist nicht jeder NANDgleich.

Einige Hersteller bieten NAND-Flash-Speicher für allgemeine Zwecke an, während andere sich auf bestimmte Marktsegmente konzentrieren. Die hier aufgeführten fünf wichtigsten NAND-Flash-Hersteller bieten eine Auswahl an verschiedenen Produkten sowie Anwendungen für ihre SSD-Technologie und Zielmärkte.

1. Kioxia Kioxia, ehemals Toshiba Memory, bietet SSDs für Unternehmen, Clients und Rechenzentren an, stellt aber keine Speicherprodukte für Verbraucher mehr her. Die Unternehmens-SSDs des Unternehmens werden in die Kategorien leseintensiv, schreibintensiv, Server-Caching und Schreibprotokollierung (Write Logging) sowie gemischte Nutzung eingeteilt. Sie sind in einem 2,5-Zoll-Formfaktor oder als Add-in-Karte erhältlich. Die Speicherkapazitäten variieren je nach Modell und reichen von 800 GB bis 3.200 GB. Kioxia bietet zwei Klassen von SSDs für Rechenzentren an: die CD- und die XD-Serie. Die CD-Serie ist für Cloud- undScale-out-Anwendungen konzipiert. Diese Geräte werden nur als 2,5-Zoll-Laufwerke verkauft und haben Kapazitäten von 800 GB bis 15.360 GB. Die Laufwerke verwenden Bit Column Stacked (BiCS) Flash Triple-Level Cell (TLC) NAND. Die Geräte der XD-Serie von Kioxia sind in PCIe- und NVMe-Formfaktoren und in Kapazitäten von 1.920 GB bis 7.680 GB erhältlich. Diese Geräte sind für leseintensive Anwendungen konzipiert und basieren ebenfalls auf der BiCS-Flash-TLC-Technologie. Wie seine SSD-Produkte für Rechenzentren sind auch die Client-SSDs von Kioxia in verschiedene Serien unterteilt. Die Geräte der XG-Serie basieren auf BiCS-Flash-TLC-NAND und haben eine Kapazität zwischen 256 GB und 4.096 GB. Diese Geräte entsprechen dem M.2-Formfaktor und sind für den Einsatz in Highend-Workstations und Gaming-PCs konzipiert. Die Laufwerke der BG-Serie des Unternehmens sind für den Einsatz in dünnen, leichten Geräten konzipiert. Sie basieren auf BiCS-Flash-TLC-NAND und verwenden den M.2-Formfaktor. Die Speicherkapazitäten reichen von 128 GB bis 1.024 GB. Abbildung 1: Der NAND-Flash-Markt und die Anteile der einzelnen Hersteller im Überblick.

2. Micron Technologie Micron bietet eine Vielzahl von Flash-Speicherprodukten an, die nach der verwendeten NAND-Flash-Technologie gruppiert sind, darunter Single-Level Cell, Multi-Level Cell, TLC, Quad-Level Cell und 3D NAND. Micron hat kürzlich ein 3D-NAND-Produkt mit 232 Schichten eingeführt. Micron verkauft in erster Linie NAND-Flash-Speicher, den andere Hersteller in ihren Flash-Speicherprodukten verwenden; das Unternehmen bietet jedoch auch eine Auswahl an fertigen Flash-Geräten an. Micron vertreibt NAND-Memory mit einer Dichte von 128 MB bis 2 TB. NAND-Memory-Optionen mit geringerer Dichte sind für den Einsatz in Geräten wie Smart-TVs vorgesehen, während Produkte mit höherer Dichte in SSDs und anderen Speichergeräten mit hoher Kapazität verwendet werden. Micron bietet NAND-Memory sowohl für Verbraucher- als auch für Unternehmensanwendungen an.

3. Samsung Samsung bietet SSDs, tragbare SSDs mit USB-Anschluss, USB-Flash und SD-Karten an. Samsungs SSD-Produktlinie konzentriert sich sowohl auf den Unternehmens- als auch auf den Verbrauchermarkt. Die Laufwerke sind entweder in standardmäßigen 2,5-Zoll-Konfigurationen oder im M.2-Formfaktor erhältlich. Die Speicherkapazitäten reichen von 128 GB bis 30,72 TB. Die meisten SSD-Modelle von Samsung basieren auf 3D-NAND, das von Samsung als Vertical NAND oder V-NAND bezeichnet wird.

4. SK Hynix SK Hynix ist ein koreanisches Unternehmen, das dafür bekannt ist, seine eigenen DRAM- und NAND-Flash-Speicher herzustellen und eigene SSD-Controller zu entwickeln. Zusätzlich zu seinem langjährigen Speichergeschäft hat SK Hynix im Jahr 2021 das SSD-Geschäft von Intel übernommen. SK Hynix bietet sowohl SSD-Produkte für Unternehmen als auch für Endverbraucher an, sowie Geräte, die für die Nutzung durch Kunden bestimmt sind. Die SSD-Angebote des Unternehmens sind in Standard 2,5-Zoll-SATA-3- oder M.2-Formfaktoren erhältlich und haben eine Kapazität von 480 GB bis 7.680 GB. Obwohl das Portfolio von Flash-Produkten für Unternehmen relativ begrenzt ist, bietet das Unternehmen auch SSD-Optionen für Kunden an. Die Client-SSDs sind im M.2-Formfaktor erhältlich. Die Speicherkapazitäten reichen von 128 GB bis 2 TB. SK Hynix bietet auch seine Gold P31, Gold S31 und Platinum P31 SSDs für Verbraucher an. Diese PCIe-NVMe- und SATA-SSDs basieren auf 128-Layer-4D-NAND. Die SSDs der Gold-Serie sind in Kapazitäten von 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich. Die verfügbaren Kapazitäten variieren zwischen den NVMe- und SATA-Formfaktoren. Die Platin-Version ist mit Kapazitäten von 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich.

5. Western Digital Western Digital (WD) bietet eine Reihe von SSDs in Verbraucher- und Unternehmensqualität an. Das Angebot des Unternehmens umfasst Ultrastar NVMe-, SAS- und SATA-Laufwerke sowie die WD Gold NVMe SSD. Die WD Gold NVMe SSD ist in Kapazitäten von 3,84 TB bis 7,68 TB erhältlich. Diese Laufwerke basieren auf dem PCIe-Formfaktor. Die Ultrastar-Festplatten des Unternehmens sind in erster Linie für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert. Die Ultrastar DC SN840 ist eine NVMe-Festplatte, die in Kapazitäten von 1,6 TB bis 15,36 TB erhältlich ist. Darüber hinaus bietet WD NVMe- und SATA-SSDs in Consumer-Qualität an. Die 2,5-Zoll-Consumer-SSDs des Unternehmens haben Kapazitäten von 120 GB bis 1,92 TB. Die Pro M.2 NVMe 3D SSD ist eine der wichtigsten Optionen des Unternehmens für ein NVMe-Laufwerk für Verbraucher. Sie ist mit Kapazitäten von 500 GB bis 2 TB erhältlich. Es sind auch NVMe-Optionen mit höherer Kapazität für Verbraucher erhältlich. Die WD Red SN700 NVMe SSD des Unternehmens ist beispielsweise mit Kapazitäten von 250 GB bis 4 TB erhältlich.