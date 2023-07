So können CXL-SSDs die Performance von Storage steigern

In der jüngsten Forschung wurden SSDs entwickelt und simuliert, die die Vorteile der Compute-Express-Link-Schnittstelle (CXL) nutzen, um ihren Betrieb zu beschleunigen. Sie sollen über die Schnittstelle einen großen beständigen Memory-Pool bereitstellen, der kostengünstiger ist als ein reiner DRAM-Pool.

Eine CXL-SSD ist auch eine Alternative, um die Vorteile des NVM-Programmiermodells der Storage Networking Industry Association (SNIA) zu nutzen, da nichtflüchtige DIMMs teuer sind und Intel seine Unterstützung für Optane auslaufen lässt. Unternehmen werden davon profitieren, wenn CXL-SSDs mit Programmen der nächsten Generation zusammenarbeiten, die dieses Modell verwenden. Diese neue Art von Speicher sollte den Computersystemen von morgen einen dringend benötigten Leistungsschub geben.

CXL-SSDs könnten sich bei Anwendungen mit hohem Speicherbedarf durchsetzen. Es mag jedoch unklar sein, warum eine CXL-SSD anders funktionieren sollte als eine NVMe-SSD.

CXL verwaltet das unterschiedliche Timing zwischen dem notwendigerweise langsameren Far Memory und dem Near Memory. Eine CXL-SSD treibt es auf die Spitze: Das Laufwerk hat die Möglichkeit, so langsam wie eine Standard-SSD zu arbeiten, und der CXL-Kanal verwaltet die Daten zum Prozessor trotzdem, indem er die Memory-Semantik nutzt. Es ist zu erwarten, dass CXL-SSDs mit relativ großen Caches ausgestattet sind, um einen solchen langsamen Betrieb zu minimieren.

Im Gegensatz zu PCIe muss CXL die Kohärenz verwalten. Der Inhalt einer beliebigen Memory-Adresse, unabhängig ob im Near oder Far Memory, kann weniger aktuell sein als die Replik dieser Adresse im Cache des Prozessors. Das ist nicht weiter schlimm, solange nicht ein anderer Prozessor versucht, diese Adresse zu lesen. Das Memory-Kohärenzschema des CXL ist sorgfältig ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass alte Daten niemals ihren Weg zu einem Prozessor finden, wenn eine neuere Version im Cache eines anderen Prozessors vorhanden ist.

CXL wurde entwickelt, um große Memory- Pools außerhalb der Hauptplatine des Servers (Far Memory) zu unterstützen und das Memory auf der Hauptplatine des Servers (Near Memory) zu ergänzen. Das gesamte Memory wird in den Speicheradressraum des Servers gemappt und fällt unter die Verwaltung der Memory Management Unit des Serverprozessorchips.

Nicht alle 2 TB dieser SSD müssen als Memory abgebildet werden. Samsungs Gerät kann in Memory-Bereiche und SSD-Bereiche unterteilt werden, die entweder von CXL.mem oder CXL.io bedient werden, was Samsung als Dual-Mode -Betrieb bezeichnet. Dies soll für mehr Flexibilität sorgen.

Der große Cache zahlt sich jedoch aus. In den Benchmarks, die Samsung auf der Veranstaltung vorstellte, gab das Unternehmen an, dass es in der Lage ist, die zufällige (random) Leseleistung im Vergleich zu bestehenden SSDs um etwa 1.900 Prozent zu verbessern. Samsung gibt, dass die MS-SSD dem Host gegenüber als eine 2- TB -Erweiterung des Servers-Memorys dienen. Die durchschnittliche Latenz dieses Memory hängt von der Trefferquote des internen Cache der SSD ab.

Der rote Teil des oberen und unteren Balkens stellt die Verzögerung dar, die durch den I/O-Stack der Software entsteht. Für den oberen Balken, der das Timing einer NVMe-NAND- Flash-SSD darstellt, ist dies ein überschaubarer Anteil an der Gesamtzugriffszeit. In der unteren Leiste, die Intels persistente Optane-Speichermodule enthält, macht der rote Anteil etwa die Hälfte der Gesamtverzögerung aus.

In der Zwischenzeit wurde der DRAM-Bus, der so schnell wie möglich laufen musste, in den 1990er Jahren synchronisiert, und damit wurde dem Bus die Möglichkeit genommen, eine Pause für ein langsames Memory-Gerät einzulegen. Memory war das Einzige, was sich an den Memory-Kanal anschließen konnte. Der Speicher war gezwungen, einen I/O-Kanal zu benutzen. Das Softwareelement wurde zu einem Problem, als der persistente Speicher aufkam.

Möglichkeiten der Persistenz

Der Prototyp der ersten Generation von Samsung unterstützt keine Speicherpersistenz. Das erfordert einiges an Arbeit, da die gesamten 16 GB DRAM während eines Stromausfalls am Leben erhalten werden müssten, entweder für die Dauer des Ausfalls oder bis der gesamte Inhalt in den NAND-Flash der SSD geschrieben werden kann. Beides erfordert eine große Reserve an gespeicherter Energie, entweder in einer Batterie oder einem Superkondensator. Das Ziel des Unternehmens ist es, den persistenten Memory-Betrieb in seinen zweiten Prototyp aufzunehmen.

Wenn sich CXL-SSDs als persistente Speicher durchsetzen, wird sich die Arbeit des Speicheradministrators genauso entwickeln, wie es der Fall wäre, wenn sich Intels Optane durchgesetzt hätte. Software- und Siliziumlieferanten erwarten, dass die automatische Datenverwaltungssoftware alle Probleme vor dem Speicheradministrator verbirgt, aber es wird Bedenken zur Datensicherheit geben, da sich sensible Daten sowohl in der CXL-SSD als auch in einer herkömmlichen SSD befinden können, die auf einer langsameren Ebene der Memory-Hierarchie abgebildet ist.