Was Intels Abkehr von Optane bedeutet

Alle Unternehmen müssen von Zeit zu Zeit hohe Risiken eingehen, und die Erfolgreichen wissen, wann sie sich von einem Produkt verabschieden müssen, das nicht so erfolgreich ist, wie sie gehofft hatten. Intel hat genau das Ende Juli getan, als das Unternehmen die Einstellung seiner Optane-Speicherprodukte ankündigte.

Um die bevorstehende Abkehr von Intel Optane besser verstehen zu können, sollten wir die Gründe für Intels Entscheidung zur Einführung dieser Technologie und die Faktoren auf dem Markt, die letztendlich zu ihrem Ende führten, näher beleuchten.

In den letzten zehn Jahren hat der Hersteller die so genannte „Intel-Tretmühle“ angestoßen, um anderen Prozessorherstellern voraus zu sein. Dieses Modell ermöglichte es Intel, sich auf der Grundlage der folgenden Richtlinien von seinen Konkurrenten zu unterscheiden:

Die Optane-Strategie

Intel entwickelte Optane, um eine Veränderung zu wiederholen, die um 2004 begann. In diesem Jahr fielen die NAND-Flash-Preise dauerhaft unter die DRAM-Preise, so dass es für alle Computersysteme sinnvoll wurde, SSDs einzubauen, um das Preis-/Leistungsverhältnis ihrer Systeme zu verbessern. Durch den Einbau einer SSD konnte ein System die gleiche Leistung mit weniger DRAM und weniger Geld erreichen. Serverfarmen mit SSDs konnten oft die Anzahl ihrer Server reduzieren.

Durch das Schließen einer wachsenden Lücke in der Speicherhierarchie mit einer NAND-Flash-SSD konnten erhebliche Leistungsverbesserungen erzielt werden. Eine Flash-SSD passte perfekt zwischen HDDs und DRAM. Infolgedessen wurden SSDs schnell zu einer Schlüsselkomponente in den meisten Rechenzentren.

Intel beschloss, die wachsende Lücke zwischen DRAM- und NAND-SSDs mit einer neuen Speichertechnologie zu schließen. Aufstrebende Speicheroptionen – wie magnetoresistiver RAM (MRAM), Phase Change Memory (PCM), resistiver RAM (ReRAM) und ferroelektrischer RAM (FeFRAM) - kamen in Frage, da sie Funktionen boten, die Intel in die Speicherhierarchie aufnehmen konnte, um Preis und Leistung zu verbessern.

Die meisten der neuen Arbeitsspeicher haben eine kleinere Bitzellengröße als DRAM, so dass sie billiger in der Herstellung und Anschaffung sein dürften als DRAM. Außerdem sind sie schneller als NAND-Flash. Außerdem sind sie nichtflüchtig, das heißt sie bringen die Persistenz näher an den Prozessor heran, was Systeme rationalisieren könnte, die keinen Datenverlust durch einen Stromausfall verkraften können.

Intel forscht seit den 1960er Jahren an PCM und kündigte 1970 seinen ersten PCM-Chip an, so dass diese Technologie in diese Lücke passte. Wenn es Intel gelingt, Optane so zu gestalten, dass es nur mit Intel-Prozessoren funktioniert, könnte das Unternehmen einen Vorsprung zwischen sich und seine Konkurrenz erreichen, der sehr lange anhalten könnte.