Mit diesen drei Fragen umgehen Sie gängige KI‑Fallstricke

Künstliche Intelligenz (KI) stellt eine der größten Geschäftsmöglichkeiten der jüngeren Vergangenheit dar. Die Technologie hat das Potenzial, hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Unternehmensproduktivität mit der Einführung von Cloud Computing und sogar dem Internet zu konkurrieren.

Laut einer Studie von Omdia, einem Geschäftsbereich von Informa TechTarget, gaben 91 Prozent der Unternehmen an, dass sie erhebliche Investitionen in die Infrastruktur tätigen oder planen, um neue KI-Initiativen zu unterstützen. Das Potenzial von KI stand nie in Frage. Der Erfolg kann jedoch schwer zu erreichen sein.

Eine vom MIT durchgeführte und in seinem Bericht State of AI in Business 2025 veröffentlichte Analyse ergab, dass 95 Prozent der Befragten angaben, ihre Unternehmen erzielten keinerlei Rendite aus ihren KI-Investitionen. Der Bericht deutet darauf hin, dass der Ansatz eines Unternehmens über Erfolg oder Misserfolg entscheiden könnte.

Was entscheidet über Erfolg oder Misserfolg interner KI-Projekte? Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, mich während des Analyst Summit mit Führungskräften von Dell Technologies zu treffen, um mehr über den Stand der KI-Infrastrukturbereitstellungen in Unternehmen zu erfahren. Dell Technologies hat mehr als 3.000 Unternehmenskunden, die sein AI Factory-Portfolio implementiert haben – eine Sammlung von Software, Infrastruktur und Services des Herstellers sowie wichtigen Partnern wie Nvidia. Dell unterstützt wie viele andere Anbieter Unternehmen dabei, ihre internen KI-Initiativen mit ihren eigenen privaten oder souveränen Daten aufzubauen. Auf die Frage, welcher Faktor den größten Einfluss auf den Erfolg von KI hat, betonten mehrere Führungskräfte von Dell Technologies, dass es letztlich auf die Führung ankommt. „Unternehmen verbessern sich nicht von selbst“, so Michael Dell, Gründer, Vorsitzender und CEO von Dell Technologies. Er betont, dass der Erfolg von KI von oben nach unten kommen muss. Ja, die Infrastruktur, die Daten und die Tools sind alle wichtig, aber wenn die Führung des Unternehmens nicht vom Potenzial der KI überzeugt ist, schwindet die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs schnell. Für die Mitarbeiter gibt es eine Fülle von Unsicherheiten im Zusammenhang mit KI, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Für jeden Mitarbeiter, der KI als Chance für eine Produktivitätssteigerung sieht, gibt es wahrscheinlich einen anderen, der sich Sorgen um seine Arbeitsplatzsicherheit macht. Akzeptanz und Engagement sind unerlässlich, aber welche spezifischen Führungsqualitäten machen den Unterschied? Weitere Gespräche ergaben, dass Führungskräfte, die sich auf die Besonderheiten des Prozesses und Anwendungsfalls konzentrieren, den die KI-Initiative verbessern soll, tendenziell bessere Erfolgschancen haben als Führungskräfte, die sich mehr auf die spezifischen Tools konzentrieren, die eingesetzt werden. Auch hier sind die richtigen Technologien, Tools und Daten wichtig. Die Auswahl der richtigen Komponenten reicht jedoch nicht aus, um den Erfolg zu gewährleisten. Führungskräfte müssen sich auch auf die Besonderheiten der KI-Anwendungsfälle, die spezifischen Projektziele – sowohl strategischer als auch taktischer Art – und die wichtigsten Erfolgskennzahlen konzentrieren. Mit anderen Worten: Die Privatisierung eines Standardmodells und die Aufforderung an Ihre Mitarbeiter, zu experimentieren und Anwendungsfälle zu identifizieren, ist wahrscheinlich nicht der optimale Weg zum Erfolg. Zusätzlich zu der Unsicherheit, die KI-Projekte umgibt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit überhöhter Erwartungen. Wenn Ihre Mitarbeiter erwarten, dass KI einen bestimmten Anwendungsfall zu 100 Prozent erfüllt, und sie diesen zu 80 Prozent erfüllt, kann sie schnell als Fehlschlag angesehen werden und in Vergessenheit geraten. Stattdessen müssen Führungsteams in die Identifizierung spezifischer Anwendungsfälle, spezifischer Prozesse und spezifischer Ziele einbezogen werden. Identifizieren Sie beispielsweise einen bestehenden Prozess für die Erstellung von Angeboten, der 12 Schritte und Maßnahmen von vier Personen erfordert, und versuchen Sie, mithilfe von KI die Anzahl der Schritte auf drei und die Anzahl der beteiligten Personen auf zwei zu reduzieren, und zwar in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Dies ist ein rudimentäres Beispiel für die erforderliche Prozessorientierung, aber es verdeutlicht, wie detailliert die Definition von Anwendungsfällen und die Messung des Erfolgs sein müssen. Auch hier sind die Infrastruktur, die Tools und die Daten wichtig, aber wenn Sie den Anwendungsfall nicht so detailliert definieren können, ist Ihr Projekt bereits im Nachteil.