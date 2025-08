GenAI und KI-Entwicklung: neues Rollenverständnis gefragt

Ging es in der Vergangenheit darum, IT-seitig Innovationen im Unternehmen voranzutreiben, arbeitet das Entwicklerteam häufig nur im Hintergrund an deren Umsetzung. Die Ideengeber und Visionäre saßen an anderer Stelle. Mit generativer KI (GenAI) scheint ein grundsätzlicher Wandel in dieser Aufgabenverteilung bevorzustehen. Jetzt sind Entwickler nicht mehr nur ausführende Gewalt, sondern auch die treibende Kraft. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Innovation von unten Steve Jobs hatte klare Vorstellungen von den Apple-Produkten, überließ aber die Realisierung seinem Team. Elon Musk verfolgt bei SpaceX eine ähnliche Strategie, genauso wie Jensen Huang bei Nvidia. Die Innovationsschmiede funktioniert ebenso in die andere Richtung. Und nicht wenige innovative Produkte entstehen aus der Zusammenarbeit und dem Experimentiergeist einer ganzen Entwickler-Community. Bestes Beispiel: Linus Torvalds entwickelte zwar 1991 den Linux-Kernel. Der massive Erfolg des Open-Source-Betriebssystems gründet allerdings auf den zahlreichen Weiterentwicklungen und Beiträgen einer dezentralen Gemeinschaft von Entwicklern. Findet Innovation in den Händen derer statt, die ihre Möglichkeiten am besten ausloten können, dann ist KI wohl das vielversprechendste Spielfeld für Entwickler. GenAI lebt vom Experimentieren und erst im konkreten Anwendungsfall zeigt sich der eigentliche Mehrwert. Entwickler sind hier nahe an der Praxis, kennen die Anforderungen an unternehmensinterne Anwendungen und sind es gewohnt im Trial-and-Error-Verfahren ans Ziel zu kommen.

Angetrieben von Tech-Know-how Von Entwicklerseite angetriebene Innovationen verlaufen dabei vereinfacht gesprochen recht pragmatisch: Auf der einen Seite gibt es ein Problem, das es zu lösen gilt. Auf der anderen Seite findet sich eine Reihe an Technologien und Verfahren, die als Lösung in Frage kommen. Alles, was es nun braucht, ist genug Neugierde, Know-how und Geduld, um die jeweiligen Technologien auf das Problem anzuwenden, bis man vor dem gewünschten Ergebnis steht. Im Fall von GenAI gab es in der Anfangsphase nicht nur ein Problem, sondern drei: Die KI-Anwendungen halluzinierten, sie liefen in einer Black Box ab und sie schafften es weder Relevanz noch Sensibilität der Daten richtig zu bewerten. Ein bedenkenloser Einsatz im Enterprise-Umfeld, in denen sowohl Datenschutz als auch IP-Schutz zentral sind, war daher zunächst nicht ohne weiteres möglich. Entwickler stellten sich dieser Probleme und entwarfen als Lösung das sogenannte Retrieval-Augmented Generation (RAG). Der Architekturansatz verbessert die Large Language Models (LLMs), indem es die Sprachmodelle mit einer zusätzlichen, externen Quelle an spezifischen Daten verknüpft. Für die Implementierung von RAG wurde auf die Vektorähnlichkeitssuche zurückgegriffen. Problem gelöst? Nicht ganz. Zwar ließen sich durch vektorbasiertes RAG die KI-Halluzinationen einschränken. Bei zunehmend komplexeren Anwendungsfällen stieß der Ansatz jedoch weiter an Grenzen. Es fehlte den LLMs noch immer der Kontext, um Fragen ganzheitlich zu beantworten. Entwickler arbeiteten weiter an einer Lösung und kamen – teils unabhängig voneinander – auf die Idee, den ursprünglichen Lösungsansatz von RAG mit Knowledge Graphen zu kombinieren. Microsoft Research taufte diesen neuen Ansatz schließlich auf den Namen GraphRAG. GraphRAG greift das Muster, das die Vektorähnlichkeitssuche innerhalb einer GenAI-Pipeline durchläuft, auf und schaltet einen Knowledge Graphen dazwischen. Dieser Wissensgraph organisiert heterogene Daten und stellt sie als Knoten dar (zum Beispiel Person und Ort), die über sogenannte Kanten (Beziehungen) verbunden sind. Es entsteht ein semantischer Kontext, der der Vektorsuche schlichtweg fehlt. In Kombination allerdings macht GraphRAG die GenAI-Ergebnisse genauer, aktueller, erklärbarer und transparenter. Das ist ein Grund, warum Gartner Knowledge Graphen mittlerweile als einen wesentlichen Baustein von GenAI bezeichnet.

Softwareentwickler als KI-Ingenieure Entwickler-Know-how treibt den Einsatz von GenAI also effektiv voran. GenAI verändert zudem die Entwickler selbst oder zumindest ihr Rollenbild. Je mehr sich KI zu einem integralen Bestandteil moderner Anwendungen entwickelt, desto stärker verwandeln sich Softwareentwickler in KI-Ingenieure. Sie müssen komplexe Architekturen aufbauen, Fehler und Einschränkungen lösen und sich kontinuierlich mit dem hoch dynamischen GenAI-Umfeld beschäftigen. Das betrifft sowohl die breite Auswahl an Modellen als auch die neu entstandene Kategorie von Entwicklungs-Frameworks wie LangChain und LlamaIndex bis hin zu Model Router Frameworks wie Unify.ai und Martian. Letztendlich nehmen diese Technologien den Entwicklern eine Menge Arbeit ab. Die Fülle an Komponenten vereinfacht die Entwicklung neuer Anwendungen, die sich im Bausteinprinzip (und mit Hilfe von GenAI) fast schon spielerisch zusammensetzen lassen. Selbst anspruchsvolle KI-gesteuerte Anwendungen sind mit nur minimalem Aufwand verbunden und setzen wenig oder gar kein ML-Fachwissen voraus.