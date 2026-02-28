Kostenloser E-Guide: Netzwerk- und Collaboration-Trends 2026

2026 wird sich der Schwerpunkt in der IT-Infrastruktur spürbar verschieben. Netzwerke werden zunehmend softwaredefiniert, KI-gestützt und serviceorientiert betrieben. Gleichzeitig werden Souveränität, Compliance und Energieeffizienz zu harten Planungskriterien. Parallel dazu verändert sich die Zusammenarbeit: UCC-, UCaaS- und Videokonferenzplattformen integrieren agentische KI, die nicht nur Unterstützung bietet, sondern auch Workflows ausführt, Meetings nachbereitet und Inhalte kontextbezogen bereitstellt.

Dieses eBook ordnet die wichtigsten Entwicklungen entlang zweier Achsen ein. Einerseits stehen Architektur- und Betriebsfragen rund um SASE, NaaS, 5G-Campusnetze, Wi-Fi 7 sowie die Netzwerkanforderungen von KI-Rechenzentren im Fokus. Auf der anderen Seite geht es um die nächste Evolutionsstufe der Collaboration inklusive neuer Risiken durch Deepfakes, steigender Angriffsflächen und strengerer Governance. Der Videokonferenzteil erweitert den Blick auf KI als Teilnehmer in Meetings, etwa durch agentische Teamkollegen oder digitale Zwillinge. Gleichzeitig rückt die Absicherung von Identität und Echtheit in den Fokus.

Ziel ist eine belastbare Orientierung darüber, welche Technologien bis 2026 relevant werden und welche strategischen, sicherheits- und betriebsbezogenen Entscheidungen sich daraus ergeben.

Abbildung 1: Gratis-eBook mit 36 Seiten zu den Trends 2026 in den Bereichen Netzwerk, Unified Communications, Collaboration und Videokonferenzen.