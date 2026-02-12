Kostenloser E-Guide: Enterprise-Software-Trends für 2026

Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt: Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data und moderne ERP-Architekturen bewegen sich von reinen Buzzwords hin zu strategischen Imperativen für Unternehmen. CIOs und IT-Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, diese Entwicklungen nicht nur zu verstehen, sondern aktiv in ihre Geschäfts- und IT-Strategien zu integrieren, um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu sichern.

Im Zentrum steht KI – nicht mehr nur als automatisierungsgetriebenes Tool, sondern als integraler Bestandteil von Geschäftsprozessen, Entwicklungszyklen und Entscheidungsmodellen. Agentische KI, Multi-Agenten-Systeme und synthetische Daten prägen neue Betriebsmodelle, während Governance, Compliance und ethische Fragestellungen für 2026 zu Kernanforderungen werden.

Auch Softwareentwicklung wird 2026 im Zuge der KI-Evolution neu definiert: Es entstehen spezialisierte Rollen und hierarchische KI-Agenten übernehmen orchestrierende Aufgaben, was die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine neu kalibriert. Gleichzeitig müssen IT-Teams ihre Datenlandschaften und -prozesse so gestalten, dass sie KI-Analysen und Big-Data-Workflows effizient und verantwortungsvoll unterstützen können.

Abbildung 1: Der E-Guide bietet Ihnen einen Überblick über Schlüsseltechnologien, die IT-Organisationen 2026 beeinflussen werden.

ERP-Systeme entwickeln sich 2026 weiter zu modularen, cloud-basierten Systemen, die datengetriebene Entscheidungen in Lieferketten, Finanzen und operativen Abläufen ermöglichen – eine Voraussetzung, um im digitalen Wettbewerb agil zu bleiben.

Der kostenlose E-Guide bietet Ihnen einen Überblick über Schlüsseltechnologien, organisatorischen Konzepte und strategischen Entscheidungen, die IT-Organisationen 2026 und darüber hinaus maßgeblich beeinflussen werden.