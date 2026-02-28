Die Cyberangriffe der KW9/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

20.02.2026, Hazeldenes, (Australien). Ein Cyberangriff hat die Hühnerfleischverarbeitungsfabrik Hazeldenes getroffen. Die brachte die Produktion zum Erliegen und führte zu Lieferengpässen in der Gastronomie und Metzgereien. Das Unternehmen arbeitet mit Cybersicherheitsermittlern zusammen, um die Ursache des Angriffs zu ermitteln. Quelle

20.02.2026, Universidade Federal de Sergipe, (Brasilien). Die Bundesuniversität von Sergipe wurde Opfer eines Cyberangriffs auf Windows-Computer. Die Technikteams haben Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und analysieren den Vorfall. Als Vorsichtsmaßnahme wurde empfohlen alle Windows-basierten Systeme ausgeschaltet zu lassen. Administrative und akademische Aktivitäten seien nicht beeinträchtigt. Quelle

22.02.2026, Biblioteche di Roma, (Italien). Die Bibliothekssysteme der Stadt Rom wurden Opfer eines Cyberangriffs, der jedoch dank des Eingreifens des Cyber Security Operations Center schnell abgewehrt werden konnte. Bürgermeister Roberto Gualtieri gab diesen Angriff bei der Einweihung des neuen Operationsraums des Cybersicherheitszentrums bekannt. Der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt, wodurch die Sicherheit der Daten und Systeme der Stadt gewährleistet wurde. Quelle

24.02.2026, BDH-Kliniken, (Deutschland). Die BDH-Kliniken in Greifswald sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Darüber informiert unter anderem der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern. Der Angriff betraf einen Teil der IT-Infrastruktur, die medizinische Versorgung ist jedoch weiterhin gewährleistet. Es sei noch nicht klar, ob und in welchem Umfang Daten abgeflossen seien. Es wurden Notfallprozesse aktiviert und Systeme isoliert. Patienten und Beschäftigte sollten aber aufmerksam bleiben. Das Landeskriminalamt habe Ermittlungen aufgenommen. Quelle

25.02.2026, Health Research Board, Ireland (Irland). Das Health Research Board (HRB) war Ziel eines Cyberangriffs. Die Mitarbeiter erhielten Nachrichten, in denen sie aufgefordert wurden, ihre Notebooks nicht zu benutzen, zu Hause zu bleiben. Zudem sollten sie Benachrichtigungen auf ihren Diensthandys ignorieren. Das IT-Team versucht, den Vorfall zu isolieren und einzudämmen. Als öffentliche Einrichtung, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, finanziert das HRB jedes Jahr Forschungsprojekte an Universitäten und Krankenhäusern in Höhe von rund 50 Millionen Euro. Quelle

