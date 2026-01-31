Die Cyberangriffe der KW5/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

24.01.2026, Sociedad Hipotecaria Federal, (Mexiko). Die Sociedad Hipotecaria Federal wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der zur Unterbrechung ihrer Prozesse und zum möglichen Verlust sensibler Informationen führte. Die Datenbanken und Informationen der Organisation sind derzeit verschlüsselt. Dabei handele es sich um sehr sensible Daten. Die Vergaben von Krediten sei derzeit ausgesetzt. Quelle

25.01.2026, Gady, (Österreich). Beim Autohändler Gady in Österreich ist es zu einem Cybersicherheitsvorfall gekommen, der sich auf dessen Geschäftstätigkeit auswirkt. Der Vorfall wird derzeit untersucht, und die betroffenen Systeme sind vorübergehend nicht verfügbar. Quelle

26.01.2026, Sanxenxo, (Spanien). Das Rathaus von Sanxenxo wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, bei dem Tausende von Verwaltungsdokumenten kompromittiert wurden. Die Hacker fordern ein Lösegeld in Höhe von 5.000 US-Dollar in Bitcoin für die Wiederherstellung der Dateien. Das Rathaus weigerte sich, das Lösegeld zu zahlen, und erstattete Anzeige bei der Guardia Civil. Dank aktueller Backups sollten die Systeme zeitnah wiederherzustellen sein. Quelle

27.01.2026, Paragon Technologies Co., Ltd., (Taiwan). Paragon Technologies wurde Opfer eines Hackerangriffs, aber dank seiner Abwehrmechanismen kam es zu keinem Verlust personenbezogener oder vertraulicher Daten, und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb sind minimal. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, die Sicherheit seiner IT-Systeme zu verbessern. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.