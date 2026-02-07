Die Cyberangriffe der KW6/2026 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

29.01.2026, Lakelands Public Health, (Kanada). Lakelands Public Health wurde am 29. Januar Opfer eines Cyberangriffs, von dem einige interne Systeme betroffen waren. Die Organisation hat Maßnahmen zur Sicherung ihrer Systeme ergriffen und ein Cybersicherheitsunternehmen mit der Unterstützung der Untersuchung und Wiederherstellung beauftragt. Quelle

29.01.2026, New Britain City Hall, (USA). Ein Ransomware-Angriff hat die Systeme der Stadt New Britain lahmgelegt. Der Angriff führte zu einem Internetausfall, hatte jedoch keine Auswirkungen auf die öffentlichen Sicherheitsdienste. Der Vorfall wird vom FBI und anderen bundesstaatlichen Behörden untersucht. Zudem wurden Cybersicherheitsexperten hinzugezogen, um die funktionierenden Systeme zu sichern. Quelle

01.02.2026, Uffizien, Florenz (Italien). Die Uffizien in Florenz wurden Opfer eines Cyberangriffs, der sich gegen die Verwaltungsdienste richtete, ohne jedoch den Museumsbetrieb zu beeinträchtigen. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. So arbeitet die Nationale Agentur für Cybersicherheit (ACN) mit den zugehörigen Behörden daran, die Herkunft des Angriffs zurückzuverfolgen und mögliche Schwachstellen im System zu identifizieren. Quelle

01.02.2026, OLV Pulhof, (Belgien). Die OLV-Schule Pulhof wurde Opfer eines Cyberangriffs. Die Kriminellen erpressen die Eltern der Schüler und bieten ihnen an, die Daten ihrer Kinder gegen Bezahlung zu sichern. Die Schule hat Anzeige erstattet und eine neue Netzwerkumgebung eingerichtet. Der Unterricht wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Quelle

01.02.2026, Universität La Sapienza, (Italien). Website der römischen Universität La Sapienza ist derzeit aufgrund eines möglichen Cyberangriffs nicht erreichbar. Die genauen Gründe für diese Unterbrechung sind noch unbekannt, aber es ist möglich, dass ein Angriff die Server der Universität kompromittiert oder vorübergehend deaktiviert hat. Quelle

02.02.2026, Sst Chioggia, (Italien). Ein Cyberangriff hat die digitalen Systeme von Sst Chioggia getroffen, mit möglichen Auswirkungen auf bestimmte Aktivitäten und Dienstleistungen des Unternehmens. Die zuständigen Behörden wurden informiert, und es laufen Ermittlungen. Die Gemeinde Chioggia verfolgt die Entwicklung der Situation aufmerksam, um den Schutz des öffentlichen Interesses und die Kontinuität der wesentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten. Quelle

02.02.2026, Werkstatt Bremen, (Deutschland). Ein Hacker hat einen massiven Angriff auf das städtische Unternehmen Werkstatt Bremen gestartet, von dem Computer und Notebooks sowie die Arbeit der Bremer Polizei betroffen waren. Der Angriff wurde vom Innenministerium bestätigt, Details zum Ausmaß und zu den Folgen sind jedoch noch nicht bekannt. Die Werkstatt Bremen ist eine kommunale Einrichtung, die sich um die berufliche Rehabilitation von Menschen mit Behinderung kümmert und rund 2.100 Mitarbeiter beschäftigt. Quelle

04.02.2026, Gozo Channel (Malta). Das Unternehmen Gozo Channel wurde Opfer eines Cyberangriffs, der seine internen IT-Systeme beeinträchtigte, jedoch ohne Auswirkungen auf den Fährbetrieb. Die Technikteams arbeiten daran, die betroffenen Verwaltungssysteme wiederherzustellen und die volle Betriebsfähigkeit wiederherzustellen. Dank der IT-Infrastruktur und der festgelegten Notfallmaßnahmen konnte der Vorfall schnell eingedämmt werden. Quelle

