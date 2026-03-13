5G und SD-WAN im Zusammenspiel: Wie Unternehmen profitieren

Die schnelle und latenzarme drahtlose Konnektivität von 5G wird zunehmend in SD-WAN-Architekturen integriert, wo sie intelligent verwaltet wird. Das Ergebnis sind flexible, kapazitätsstarke und anwendungsorientierte WANs für verteilte Unternehmen, wenngleich es Herausforderungen bei der Verfügbarkeit und den Anfangskosten gibt.

5G prägt WAN-Services nachhaltig, indem es drahtlose Konnektivität mit Performance-Merkmalen wie hoher Geschwindigkeit, extrem geringer Latenz und enormer Verbindungsdichte bietet. Diese konkurrieren mit herkömmlichen kabelgebundenen Anschlüssen, etwa per Breitband und MPLS, oder übertreffen diese sogar. Dadurch verändert sich grundlegend, wie Unternehmen ihre WANs aufbauen und betreiben, vor allem durch die beschleunigte Einführung von Wireless WAN und die enge Integration in SD-WAN-Architekturen.

Unternehmen nutzen 5G mittlerweile als zuverlässige primäre oder sekundäre WAN-Verbindung für feste Standorte und profitieren so von einer schnellen Bereitstellung, beispielsweise für temporäre oder Pop-up-Standorte, und einer hohen Resilienz. Gleichzeitig eröffnen die geringe Latenz und die hohe Kapazität von 5G neue Anwendungsfälle für Unternehmen am Netzwerk-Edge, wie erweitertes IoT, Edge Computing in Echtzeit und hochwertige Konnektivität für mobile Mitarbeiter. Funktionen wie Network Slicing versprechen maßgeschneiderte Performance und Sicherheit für unterschiedliche Anwendungen.

Obwohl es für die Kombination aus 5G und SD-WAN keine isolierte Marktkennzahl gibt, fungiert ihre Entwicklung unbestreitbar als wichtiger Wachstumstreiber für den gesamten SD-WAN-Sektor. Dessen Wert wurde von Future Market Insights im Jahr 2025 auf 7,1 Milliarden US-Dollar (circa sechs Milliarden Euro) geschätzt.

Die Marktentwicklung zeigt eine starke und schnelle Expansion: Für den gesamten SD-WAN-Sektor erwartet man im kommenden Jahrzehnt ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 31 Prozent. Dieses signifikante Wachstum wird unmittelbar durch den Einsatz von 5G sowohl für primäre als auch diverse Backup-Konnektivität getrieben, wodurch hoch leistungsfähige, flexible und schnell bereitstellbare Filial- und Edge-Netzwerke entstehen.

Starkes Duo: Die potenzielle Rolle von SD-WAN in 5G-Unternehmensnetzwerken Die Rolle von SD-WAN in 5G-Netzwerken hat sich deutlich weiterentwickelt – von einer einfachen Ergänzung zu einer heute unverzichtbaren, integrierten Plattform. Die Vorteile gehen mittlerweile über eine optionale Resilienz hinaus und werden zu unverzichtbarer Performance für verteilte Unternehmen. Die Kernfunktion bleibt das intelligente Management mehrerer Verbindungen durch SD-WAN. Aber die Möglichkeiten wurden erweitert, um die fortschrittlichen Funktionen von 5G direkt auf folgende Weise zu nutzen: Primäres WAN-Fabric: SD-WAN wird zunehmend als übergreifendes WAN-Fabric eingesetzt, um unterschiedliche Zugangsarten, darunter auch 4G- und 5G-Mobilfunk, in Filialnetzen zu orchestrieren. In Deutschland und Europa wird 5G häufig als Backup-Verbindung genutzt oder für die schnelle Erstinbetriebnahme neuer Standorte. In Einzelfällen kann 5G aber auch die primäre Anbindung kleiner oder schwer erschließbarer Filialen übernehmen. Dadurch lassen sich teure MPLS-Verbindungen teilweise ersetzen oder ergänzen. Dies wird durch die hohe Bandbreite von Midband-5G (C-Band, 3,4–3,8 GHz) sowie durch Funktionen moderner SD-WAN-Plattformen wie Zero-Touch-Provisioning über Mobilfunk ermöglicht. Letzteres erlaubt eine schnelle und skalierbare Bereitstellung neuer Standorte. Konvergenz zu SASE: Die Kombination aus 5G und SD-WAN ist heute weitgehend in die SASE-Architektur (Secure Access Service Edge) eingebettet, die das Netzwerk- und Sicherheitsmanagement in einer SaaS-Plattform vereinheitlicht und vereinfacht. Die SD-WAN-Funktion verwaltet den leistungsstarken 5G-Transport, während integrierte Sicherheitsdienste, zum Beispiel Zero Trust Network Access (ZTNA) den Traffic absichern. Dies ist für hybride Arbeitsmodelle und die enorme Anzahl an IoT-Geräten, die per 5G angebunden sind, unerlässlich. Anwendungsspezifisches Slicing: Die zunehmende Fähigkeit von 5G-fähigem SD-WAN, sich in das 5G-SA-Netzwerk-Slicing (5G Standalone) zu integrieren, ist ein entscheidender Fortschritt. Dadurch kann der SD-WAN-Controller den Traffic, beispielsweise Echtzeitdaten aus der industriellen Automatisierung oder Telemetriedaten aus der Telechirurgie, klassifizieren und dynamisch auf einen dedizierten 5G-Slice lenken, der eine spezifische, missionskritische Quality of Service (QoS) für extrem niedrige Latenz oder hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Möglichkeit von Edge Computing: Die geringe Latenz von 5G in Kombination mit SD-WAN kann Implementierungen von Edge Computing beschleunigen. SD-WAN leitet den Datenverkehr zur Verarbeitung an den nächstgelegenen Edge-Computing-Standort weiter. Dadurch reduziert sich die Round-Trip-Zeit für Anwendungen wie vernetzte Fahrzeuge, Echtzeitanalysen für Öl- und Gasfelder sowie KI-gesteuerte Fabrikprozesse. Abbildung 1: Gemeinsam können 5G und SD-WAN zuverlässige Konnektivität für Filialen und Remote-Mitarbeiter bieten.

Synergie von 5G und SD-WAN: Vorteile einer gemeinsamen Nutzung SD-WAN entwickelt sich rasch zur Standardtechnologie für Unternehmen, die den Traffic über mehrere WAN-Verbindungen intelligent verwalten und steuern möchten. Es kann die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung von Internetverbindungen verbessern. Unternehmen sind somit in der Lage, ihre WAN-Bandbreitenkapazität zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten in einem angemessenen Rahmen zu halten. Die SD-WAN-Funktionalität entwickelt sich weiter, so dass sich ihre Einsatzmöglichkeiten über das WAN hinaus auf Bereiche wie LAN und WLAN erstrecken. Zudem werden neben der kontinuierlichen Optimierung des Traffic-Managements native Sicherheitsfunktionen verbessert, um die Angriffsfläche zu verringern. Wenn Telekommunikationsanbieter umfassende SD-Branch-Services (Software-defined Branch) einführen, können sie Unternehmen eine durchgängige Traffic-Sichtbarkeit bieten, die vom Endanwendergerät und LAN über das WAN bis zur Cloud-Umgebung reicht. Darüber hinaus bieten 5G-Hochgeschwindigkeitsverbindungen der IT eine weitere flexible WAN-Option zur Integration in die SD-WAN-Architektur. 5G wird geschätzt, weil es sich einfach und schnell bereitstellen lässt. Außerdem bietet es eine wichtige Verbindungsvielfalt, die vor physischen Kabelstörungen schützt – etwa Ausfällen durch Kabelbrüche. 5G stellt eine kabellose Alternative zu traditionellen Übertragungstechnologien wie MPLS, (V)DSL und Breitbandkabel dar, wobei die Mobilfunklösung oft einfacher zu beschaffen, zu implementieren und zu verwalten ist. Ein wesentlicher Vorteil von SD-WAN besteht darin, unterschiedliche Netzwerkverbindungen für Zwecke wie Redundanz, Load Balancing und Traffic-Segmentierung einfach und einheitlich zu verwalten. Neben seiner Rolle als WAN-Übertragungstechnologie kann 5G auch als Out-of-Band-Managementfunktion dienen und so den Zugriff auf Netzwerkressourcen über externe Wege sicherstellen. Die Integration von 5G und SD-WAN bringt eine Reihe von Vorteilen für modernes Networking, unter anderem eine einfache Bereitstellung von Verbindungen und angemessene Kosten. Diese Kombination bietet sowohl für Filialen als auch für Home-Office-Standorte eine entscheidende Konnektivitätsvielfalt und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Verbindungsredundanz und QoS. Unternehmen können Aktiv-Aktiv-Verbindungen mit Leistungsmerkmalen – insbesondere Bandbreite und Latenz – nutzen, die mit denen von herkömmlichem MPLS vergleichbar sind. Darüber hinaus kann die kombinierte Architektur durch Netzwerk-Slicing eine höhere Anwendungs-Performance sowie verbesserte Sicherheit, Transparenz und Traffic-Management ermöglichen. Nicht zuletzt bietet sie integrierte Unterstützung für Edge-Computing-Umgebungen und mehr Funktionalität für Remote-Standorte.

Nachteile von 5G und SD-WAN Die größten Hindernisse für Unternehmen, die 5G-Wireless-Technologie für die SD-WAN-Konnektivität nutzen möchten, sind Verfügbarkeit und Kosten. Die Zeitpläne der Netzbetreiber für den 5G-Rollout bleiben weiterhin ein Risikofaktor, da der Ausbau oft nicht mit dem Bedarf der Unternehmen Schritt hält. Die fehlende flächendeckende Verfügbarkeit zwingt einige Firmen dazu, die Einführung zurückzustellen oder Alternativen zu prüfen, bis die Netzbetreiber ihre Zielregionen erschließen. Die zunehmende Verfügbarkeit von 5G SA führt jedoch zu Verbesserungen in diesem Bereich. Selbst dort, wo 5G verfügbar ist, kann die Leistung hinter den Erwartungen zurückbleiben. Kunden sind manchmal von der Signalstärke enttäuscht, da 5G-Signale oft nur schwer Hindernisse wie Betonwände durchdringen können. Um dieses Problem zu lösen, müssen Unternehmen unter Umständen in eine Nachrüstung investieren und ihre Netzwerkinfrastruktur mit externen Antennen ausstatten, was zu nicht eingeplanten Ausbaukosten führen kann. Die Anfangskosten für 5G können die erwarteten Einsparungen schmälern. Wie bei jeder neuen Technologie helfen hohe Einstiegspreise den Betreibern, ihre erheblichen Investitions- und Betriebsausgaben auszugleichen. Infolgedessen sind Unternehmen, die 5G frühzeitig einführen, um ihre WAN-Kosten zu senken, möglicherweise enttäuscht. Viele entscheiden sich dafür, abzuwarten, bis der zunehmende Wettbewerb unter den Netzbetreibern die Kosten für feste 5G-Konnektivität im Unternehmensbereich senkt. Eine weitere Herausforderung liegt in der fehlenden Konsistenz auf Anbieterseite, da nicht alle SD-WAN-Provider eine vollständig einheitliche Lösung anbieten, die 5G-Konnektivität integriert. Das zwingt Unternehmen dazu, unterschiedliche Hardwarekomponenten und Management-Tools selbst zu kombinieren. Diese Komplexität erschwert die Bereitstellung und das langfristige Netzwerkmanagement im Vergleich zur Nutzung einer einzigen, einheitlichen SD-WAN-Plattform.

5G und SD-WAN: Die wichtigsten Anwendungsfälle Erprobte Anwendungsfälle lassen sich in die folgenden drei Kategorien einteilen: Fertigung und Automatisierung: In der Fabrikautomation kommen die zuverlässigen, latenzarmen 5G-Verbindungen zum Einsatz, während SD-WAN den Traffic kritischer Betriebstechnologien in ein garantiertes Netzwerk-Slice leitet, um Steuerung und Monitoring in Echtzeit zu gewährleisten. Hybrid- und Remote-Arbeit: Die Kombination aus 5G und SD-WAN ist eine ausgereifte Netzwerkoption für schnelle und sichere Home-Offices. SD-WAN-Geräte in Privathaushalten und an Remote-Standorten nutzen 5G als Hochgeschwindigkeitsverbindung. Dadurch lässt sich gewährleisten, dass geschäftskritische Anwendungen wie VoIP und Videokonferenzen priorisiert, per ZTNA abgesichert und für optimale Leistung dynamisch geroutet werden. Flottenmobilität: Robuste SD-WAN-Geräte mit Multi-SIM-5G-Konnektivität werden zum Standard für Logistik, Rettungsdienste und vernetzte landwirtschaftliche Betriebe. Sie sorgen unterwegs für zuverlässige, schnelle Verbindungen und wechseln bei Bedarf dynamisch den Netzbetreiber, um eine unterbrechungsfreie Nutzung zu gewährleisten.

Empfehlungen für IT-Verantwortliche Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G-Services und der Ausweitung der unbegrenzten Datentarife durch die Netzbetreiber wird Mobilfunk bei SD-WAN zunehmend an Bedeutung gewinnen. Während die meisten Unternehmen derzeit den Mobilfunk nur als Backup-Verbindung bei Ausfällen der primären Kabelverbindungen oder Leistungseinbußen nutzen, ist 5G auf dem besten Weg, eine starke, primäre Alternative für die SD-WAN-Konnektivität zu werden. IT-Entscheider sollten die erfolgreiche Integration von 4G und 5G berücksichtigen, die SD-WAN-Anbieter bereits unter Beweis gestellt haben. Sie sollten 5G für Pop-up- oder temporäre Standorte in Betracht ziehen und es, sobald unbegrenzte Datentarife verfügbar sind, neben traditionellen Verbindungen wie MPLS und Internetbreitband als ernst zunehmende Option in ihre Konnektivitätspakete aufnehmen.