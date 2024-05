SASE vs. SD-WAN: Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Planungshilfe

Da sich die Anforderungen an Remote-Mitarbeiter im Laufe der Zeit und an verschiedenen Standorten verändern, ist eine Tatsache sicher: Traditionelle Technologien reichen nicht mehr aus.

Diese Erkenntnis hat dazu beigetragen, dass sich das WAN zu einem softwaredefinierten WAN (SD-WAN) entwickelt hat. SD-WAN bietet zwar Antworten auf viele Probleme, die herkömmliche WAN-Konnektivität mit dem Datenverkehrsmanagement für verteilte Standorte hatte, hat aber seine eigenen Einschränkungen in Bezug auf Komplexität, Sicherheit und Konnektivität über das WAN hinaus.

Hier kommt SASE (Secure Access Service Edge) ins Spiel, eine neue Art von Architektur, die sich besonders für die Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Standorten eignet. SASE und SD-WAN sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber Netzwerkteams müssen ihre geschäftlichen und benutzerbezogenen Anforderungen bewerten, bevor sie sich für eine der beiden Technologien entscheiden.

Was ist SASE?

Die SASE-Architektur kombiniert die Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen eines Unternehmens in einem einzigen Cloud-Service. Dieser arbeitet näher an den Endpunkten und verteilt den Datenverkehr schneller als herkömmliche Netzwerkdienste. SASE zielt darauf ab, das Netzwerk- und Sicherheitsmanagement zu vereinfachen, da es die notwendigen Netzwerk- und Sicherheitsdienste eines Unternehmens, wie Firewall as a Service, Secure Web Gateways und mehr, in einer Plattform zusammenfasst.

Während sich SD-WAN vor allem auf die Anbindung der Filialbüros eines Unternehmens mit dem Data Center konzentriert, legt SASE den Fokus auf die Endpunkte und die Geräte der Endbenutzer. Die Überprüfung des Traffics erfolgt bei SASE an verschiedenen globalen Points of Presence (PoP) und nicht wie bei SD-WAN über ein Backhauling zum Data Center. Zu den Vorteilen von SASE gehören die Benutzerfreundlichkeit, die verbesserte Sicherheit und das vereinfachte IT-Management.