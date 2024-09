Software-defined WAN (SD-WAN) bot die Möglichkeit, Carrier-basierte Architekturen zu verdrängen und etablierte Anbieter davon abzuhalten, das Enterprise-WAN-Geschäft zu beherrschen. Die Verwendung von Direct Internet Access (DIA) und Breitbandverbindungen an Remote-Standorten führte jedoch zu einem Verwaltungsproblem mit Blick auf die dortigen Sicherheitsanforderungen.

Sicherheit im Unternehmenskontext bedeutet buchstäblich, dass Dutzende von Geräten zum Einsatz kommen. Während diese Strategie in zentralisierten Instanzen kosteneffektiv ist, macht sie in einem Modell mit Filialbüros keinen Sinn. Den Zugriff auf Unternehmensdienste und DIA für Anwendungen wie Microsoft 365 zwischen sicheren Tunneln aufzuteilen, war aus Performance-Gründen erwünscht. Aber Sicherheitsteams und Aufsichtsbehörden taten sich schwer damit, diese Art des Zugriffs zuzulassen.

An dieser Stelle kommt Secure Access Service Edge (SASE) ins Spiel. Dieses von Gartner definierte Architekturkonzept treibt die Konvergenz von Networking- und Sicherheitsfunktionen am Edge voran.

Das Problem von IT-Silos

IT-Abteilungen in großen Unternehmen wuchsen im Laufe der Zeit und führten aus der Not heraus zu Organisationskulturen, in denen weitgehend voneinander abgeschottete Silos für Networking, Server, Desktops und Sicherheit entstanden. In der zentralisierten Welt vor SD-WAN wurde das Sicherheitsequipment in Data Centern zentral vorgehalten und von einem separaten Team verwaltet.

Die Komplexität von IT-Sicherheit erforderte spezialisiertes Personal, das Problemen mit spezieller Ausrüstung auf den Grund ging. Zu diesen Systemen gehörten unter anderem Geräte wie Intrusion Prevention Systems (IPS), Intrusion Detection Systems (IDS), Firewalls, Next-Generation Firewalls (NGFW) und DLP-Tools (Data Loss Prevention). Aber fast niemand konnte es sich leisten, diese separaten Systeme am Edge zu verwalten.