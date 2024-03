SASE fördert Kooperation von Netzwerk- und Sicherheitsteams

Die erfolgreiche Implementierung und Verwaltung von Edge-Technologien für sichere Zugriffsdienste erfordert starke Partnerschaften zwischen Netzwerk- und Sicherheitsteams. Unternehmen und SASE-Anbieter sollten diese Binsenweisheit vielleicht lieber früher als später erkennen und darauf reagieren.

SASE (Secure Access Service Edge) ist eine Architektur, die softwaredefinierte WAN-Technologie (SD-WAN) und cloudbasierte Sicherheitstools integriert. SD-WAN ist eine ausgereifte Technologie, die in der Regel von Netzwerkingenieuren und Betriebsteams genutzt wird. Die Cloud-basierte Sicherheit, die zunehmend als Secure Service Edge (SSE) bezeichnet wird, umfasst Funktionen, die häufig in den Händen von Sicherheitsteams liegen.

Die folgenden Dienste sind typischerweise in einem SSE-Angebot enthalten:

Mit anderen Worten: SASE kombiniert zwei Technologie-Stacks, die getrennten Gruppen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Kulturen und Aufgaben gehören. Wenn es an der Zeit ist, SASE zu implementieren, müssen diese Teams zusammenarbeiten, damit die Dinge funktionieren.

Studie dokumentiert SASE als Treiber der Zusammenarbeit

Enterprise Management Associates (EMA) befragte 304 IT-Fachleute, die mit SASE arbeiten. In ihrem Bericht NetSecOps: Examining How Network and Security Teams Collaborate for a Better Digital Future (NetSecOps: Untersuchung der Zusammenarbeit von Netzwerk- und Sicherheitsteams für eine bessere digitale Zukunft) stellte EMA fest, dass 83 Prozent der Befragten die Auswirkungen von SASE auf die Zusammenarbeit zwischen Netzwerk- und Sicherheitsteams beobachtet haben.

„Ich sehe, dass SASE die Zusammenarbeit fördert“, sagte ein Netzwerkingenieur eines mittelständischen Technologie-Resellers gegenüber EMA. „Ich habe an verschiedenen Projekten mitgewirkt, bei denen wir SD-WAN mit Cloud-basierter Sicherheit integriert haben. Das Sicherheitsteam wird frühzeitig einbezogen, und dann ist die Zusammenarbeit erfolgreich.“