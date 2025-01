3 Prognosen zur Netzwerksicherheit für 2025

2024 war ein ereignisreiches Jahr in der Cyberwelt. DDoS-Angriffe häuften sich und verursachten weiterhin Störungen, obwohl es sich dabei um einen der ältesten Tricks überhaupt handelt. Die Sicherheit von SaaS stand für viele Unternehmen ganz oben auf der Agenda, doch die Anbieterlandschaft blieb zersplittert. Die Sicherheit von IoT- und Betriebstechnologien war ebenfalls ein wichtiges Thema, und ich gehe davon aus, dass dies auch 2025 der Fall sein wird.

In diesem Zusammenhang möchte ich drei wichtige Trends nennen, die ich für 2025 erwarte.

Abwanderung von SASE- und SSE-Kunden Seit mehr als fünf Jahren wird die Netzwerksicherheit durch Secure Access Service Edge (SASE) und Security Service Edge (SSE) neu definiert, und die Unternehmen befinden sich in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Viele stehen noch ganz am Anfang und arbeiten an ersten Anwendungsfällen, der Auswahl von Anbietern und den Grundlagen für den Start eines solchen Transformationsprojekts. Eine Gruppe von Early Adopters möchte ihre ursprünglichen Ziele - wie die Vereinfachung und Stärkung des sicheren Zugangs, die Verlagerung von Kontrollen in die Cloud usw. - auf anspruchsvollere Ergebnisse ausweiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erfahrungsmanagement und neuerdings auch auf der Frage, wie Telemetriedaten aus einer SASE-Architektur effektiv für die Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen genutzt werden können. Eine weitere Gruppe, die ich mit Interesse beobachte, sind diejenigen, die früh gehandelt haben und von ihren ursprünglichen Anbietern nicht das bekamen, was sie brauchten. Bei der letzten Überprüfung ergab eine Studie der Enterprise Strategy Group von Informa TechTarget, dass 11 Prozent der Unternehmen einen Wechsel des SSE-Anbieters in Erwägung ziehen. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl bis 2025 steigen wird, wenn die Unternehmen bewerten, ob ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen die ursprünglich versprochene höhere Effizienz, Effektivität und Benutzererfahrung gebracht haben.

Generative KI beschleunigt das Sicherheitsmanagement Was wäre eine Liste von Vorhersagen ohne einen Hinweis auf generative KI (GenKI)? Ich bleibe lieber auf der positiven Seite, als mich mit der Angreiferseite der Gleichung zu befassen. Langfristig wird sich die Managementkonsole für Sicherheitsprodukte wahrscheinlich zu einer GenKI-Schnittstelle entwickeln. Die Veränderungsrate auf diesem Markt ist so dramatisch, dass wir meiner Meinung nach im Jahr 2025 deutliche Fortschritte in diese Richtung sehen werden. Das heißt nicht, dass wir dieses Ziel in diesem Jahr erreichen. Aber da die Belegschaft immer jünger wird und sich automatisch wohler fühlt, mit KI zu arbeiten und die Technologie sich weiterentwickelt, glaube ich, dass es schneller gehen wird, als die meisten denken.