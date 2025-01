5 Vorsätze für Unternehmensnetzwerke im Jahr 2025

Wir haben das Jahr 2024 überstanden. Was liegt vor uns und worauf müssen sich Netzwerkadministratoren im Jahr 2025 konzentrieren?

Für das neue Jahr haben wir fünf Vorsätze für Unternehmensnetzwerke zusammengestellt, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Sie basieren auf Forschungsergebnissen, Branchenaktivitäten und vielen, vielen Gesprächen, die wir in der Enterprise Strategy Group von Informa TechTarget zum Thema Unternehmensnetzwerke geführt haben.

Vorsatz 1: Steigern Sie Ihre Netzwerkautomatisierung Dies mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, ist aber in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Ansatzpunkt für Netzwerkteams. Die Netzwerkautomatisierung ist ein komplexes Thema, das mit fast allen Aspekten der Netzwerkplanung und des Netzwerkbetriebs zusammenhängt. Was die Programmierbarkeit betrifft, hinken Unternehmensnetzwerke der Cloud und den Servern weit hinterher, und das muss sich ändern. Dies ist ein altbekanntes Problem, an dem IT-Teams seit Jahren arbeiten – viele seit fünf Jahren oder länger, wie aus einer Studie der Enterprise Strategy Group hervorgeht, die 2024 veröffentlicht wurde. Die gute Nachricht ist, dass sich innerhalb der Community des Network Automation Forum (NAF) eine echte Dynamik in Bezug auf Struktur, Anforderungen und bewährten Verfahren entwickelt. Weitere Informationen finden Sie in meinem Blog zur AutoCon2-Konferenz des NAF im vergangenen November.

Vorsatz 2: Überdenken Sie Ihren Ansatz zur Network Observability Observability ist mehr als nur ein neuer Name für Monitoring. Es geht um die explizite Erwartung von Vollständigkeit, Kontext und Umsetzbarkeit. Es gibt drei wesentliche Dimensionen, die berücksichtigt werden müssen: Enthalten die gesammelten Telemetriedaten Metriken, Logs und Traces? Alle drei sind für die Korrelation und Analyse unerlässlich und regelmäßig relevant. Sind Sie in der Lage, den von Ihnen gesammelten rohen Beobachtungsdaten einen Anwendungs- und Geschäftskontext hinzuzufügen? Dies ist ein entscheidender Faktor, um das Signal trotz des Rauschens zu erkennen und sich auf die wichtigsten Probleme zu konzentrieren. Setzen Sie sowohl passive als auch aktive Techniken ein? Passive Techniken eignen sich hervorragend für die Fehlerbehebung und für Planungszwecke, aber aktive oder synthetische Tests sind eine wichtige Ergänzung für die proaktive Messung der Benutzererfahrung.

Vorsatz 3: Investieren Sie in die Integration von Netzwerk und Sicherheit. Sicherheit steht immer ganz oben auf der Liste der wichtigsten Anliegen von Netzwerkteams, aber seltsamerweise steht das Netzwerk selten ganz oben auf der von Sicherheitsteams. Das ist nicht ganz überraschend, da Sicherheitsteams versuchen, viele Bereiche abzudecken und das Netzwerk nur eine Dimension davon ist. Was sollten Netzwerkteams in Unternehmen also tun? Natürlich helfen. Sicherstellen, dass sie die Fachsprache der Netzwerksicherheit und die Hauptfunktionen ihrer Netzwerke gut beherrschen. Achten Sie auf konvergente Systeme wie SASE (eine Weiterentwicklung von SD-WAN zur Verbesserung der Sicherheit in Breite und Tiefe) und auf gemeinsame Sicherheitsrichtlinien-Frontends für komplexe Multi-Cloud-Netzwerke. Schauen Sie sich Ihre Netzwerküberwachungs-Tools (siehe Vorsatz 2) genauer an, um zu sehen, wie und wo sie Ihnen helfen können, Ihre Sicherheitsziele zu erreichen. Nutzen Sie Netzwerkautomatisierung (siehe Vorsatz 1), um das Patch-Management und die Einhaltung von Richtlinien zu verwalten. Schließlich sollten Sie einen offenen Dialog mit dem Sicherheitsteam führen, um herauszufinden, wie das Netzwerk noch besser zur Risikominderung beitragen kann.

Vorsatz 4: Seien Sie neugierig auf Kubernetes-Networking Sprechen Sie bereits mit Ihrem Plattformteam darüber, wie Sie es bei der Einrichtung und Verwaltung der Konnektivität innerhalb und zwischen Kubernetes-Clustern unterstützen können? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Konkurrenz einen Schritt voraus. Alle anderen sollten dies zur Kenntnis nehmen und versuchen, mit ihren Kubernetes-Teams in einen Dialog zu treten, denn innerhalb von Container-Infrastrukturen findet eine Menge Networking statt. Einen Eindruck davon, wo die Dinge stehen, habe ich durch meine Teilnahme an der KubeCon 2024 im November bekommen. Aus Sicht der Automatisierung (siehe Vorsatz Nr. 1) gibt es einige wirklich spannende Entwicklungen und es wird viel über die Anbindung der Container-Infrastruktur an die größere, umfassendere Netzwerkwelt diskutiert.