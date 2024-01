Der KI-Boom erfordert Effizienzsteigerungen im Rechenzentrum

Angesichts einer beispiellosen Nachfrage nach KI-Lösungen müssen Rechenzentren um zusätzliche Kapazitäten erweitert werden. Da erwartet wird, dass die Nutzung von KI 10-15 Prozent der gesamten Infrastruktur von Rechenzentren ausmachen wird, müssen Unternehmen ihre Rechenzentrumsinfrastruktur für die zunehmenden KI-Workloads optimieren und gleichzeitig den Anstieg der Betriebskosten sowie die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.

KI- und ML-Anwendungen erfordern hochleistungsfähige Systeme, die neben einem hohen Stromverbrauch auch einen hohen Kühlungsbedarf haben. Die überschüssige Wärme, die von KI-Systemen erzeugt wird, ist mit herkömmlichen Luftkühlungstechniken nur schwer zu reduzieren. Obwohl sich die Flüssigkühlung als Lösung herauskristallisiert hat und Berichten zufolge die Energiekosten für Daten jährlich um 10 Prozent senken kann, bleiben der erhöhte Energieverbrauch und seine ökologischen Folgen bestehen, was zeigt, dass noch mehr getan werden muss.

Auf Flüssigkühlung setzen

Es gibt einige grundlegende Schritte, mit denen ein Unternehmen diese Ziele der Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Verringerung der Kosten und der Umweltbelastung erreichen können. Die Erhöhung der Rack-Dichte ist eine der effektivsten Investitionen für Unternehmen, die diese Ziele erreichen wollen, da sie eine effektivere Nutzung der bereits installierten Kühlinfrastruktur ermöglicht. Ebenso ist der Betrieb von Warm-/Kaltgängen durch die Konsolidierung der Kühlluft in einem kleineren Bereich leichter zu handhaben – und ermöglicht eine schnellere Entlüftung und Kühlung für ein effizienteres und effektiveres HVAC-System.

Die häufigste und wirkungsvollste Lösung für den Übergang zu einem leistungsfähigeren und umweltfreundlicheren Rechenzentrum ist jedoch die Einführung von Flüssigkühltechnologien. Vor allem, da die Leistungsanforderungen im Zeitalter der KI erheblich gestiegen sind, ist die Einführung von Flüssigkühlung ein entscheidender Schritt bei der Vorbereitung eines Rechenzentrums auf die Nutzung der Vorteile, die sie bietet – die fast erforderlichen überlegenen Wärmeableitungsfähigkeiten.

Der entscheidende Faktor dabei ist die Wahl der am besten geeigneten Flüssigkühlungsmethode, die auf das jeweilige Rechenzentrum zugeschnitten ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Flüssigkühlungstechnologien zu implementieren, aber es gibt zwei, die am weitesten verbreitet sind: Direct-to-Chip (D2C) und Immersionskühlung.

Die D2C-Kühlung ist die gängigste Option, da sie sich wesentlich einfacher in herkömmliche luftgekühlte Lösungen und die bereits in einem Rechenzentrum vorhandene Infrastruktur integrieren lässt. Bei D2C-Kühlung fließt eine kalte Flüssigkeit über die wärmeerzeugende Elektronik, so dass die Flüssigkeit die Wärme von den Chips ableiten kann. Die Flüssigkeit wird dann in einen anderen Bereich geleitet, wo sie mit Lüftern gekühlt werden kann, so dass die Wärme aus dem System entweichen kann.

Wenn ein Server jedoch vollständig in einen mit einer nicht leitenden Flüssigkeit gefüllten Tank eingetaucht wird, spricht man von Immersionskühlung. Bei dieser Art des Einsatzes werden die Systeme tatsächlich in eine Kühlflüssigkeit (oft eine Art mineralisches, synthetisches oder biologisches Öl) getaucht. Diese Flüssigkeit kann entweder in einer Schleife abgeleitet und die Wärme abgeführt werden, ähnlich wie bei der D2C-Kühlung, oder das Tauchbad ist ein geschlossener Kreislauf, bei dem die Flüssigkeit die Wärme durch Sieden in Gas umwandelt, das durch einen Wärmetauscher zurückgewonnen und kondensiert (gekühlt) wird, bevor es in das Bad zurückgeführt wird.

Abbildung 1: Hier wird an kompletten Servern Immersionskühlung angewandt.

Die Flüssigkühlung ist nicht nur kosteneffizient und reduziert den Stromverbrauch, sondern bietet auch Leistungssteigerungen. Bei verbesserter Kühlung ist es weniger wahrscheinlich, dass die elektrischen Komponenten an ihre thermischen Grenzen stoßen – das heißt, sie können länger mit maximaler Leistung laufen, ohne gedrosselt zu werden. Das ist besonders wichtig für Unternehmen, die sich auf hochmoderne KI-Anwendungen konzentrieren, die immer höhere Leistungsniveaus benötigen.

Aber für Unternehmen, die drastische Schritte in Richtung eines besseren, grüneren Rechenzentrums unternehmen wollen, gehört die Erforschung neuerer Methoden und Technologien dazu – wie CXL.