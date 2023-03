4 Wege zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Netzwerk

Organisationen erwarten kabelgebundene und drahtlose Konnektivität an allen Standorten. Das Netzwerk ist die Grundlage, die praktisch jeden technologischen Aspekt des Unternehmens steuert. Seine allgegenwärtige Konnektivität ist unerlässlich. Mit dem wachsenden Bedarf an Netzwerkkonnektivität steigt jedoch auch der Gesamtstromverbrauch.

Unternehmen installieren in der Regel zusätzliche kabelgebundene und drahtlose Netzwerkgeräte, um diesen größeren Bedarf zu decken. Dies kann zu Situationen führen, in denen Netzwerkhardware zwar online ist, aber im Leerlauf wartet und unnötig Strom verbraucht. Diese Praxis ist für Unternehmen problematisch, die Kosten sparen und ihren Stromverbrauch sowie ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen.

Organisationen, die ihren CO2-Ausstoß verringern möchten, können einige Best Practices befolgen, die dazu beitragen, Ende-zu-Ende-Netzwerkfunktionen bereitzustellen und die Energieeffizienz insgesamt zu verbessern.

Unternehmen fügen in der Regel einfach zusätzliche Netzwerkgeräte zu Verteilerschränken und Data Centern hinzu, um den Bedarf an ortsunabhängigem Zugang und die zunehmende IoT -Nutzung zu bewältigen. Mehr Geräte können zwar den Bedarf an größerer Netzwerkkonnektivität decken, haben aber auch verschiedene Nebeneffekte, die zu unnötiger Energieverschwendung führen.

Wie Sie Energiebedarf und Kosten in Ihrem Netzwerk reduzieren können

Netzwerkteams in Unternehmen arbeiten oft auf eine Art und Weise, die den Stromverbrauch ihrer Organisation erhöht. Aber die IT-Abteilung kann einige Best Practices befolgen, um die Energieverschwendung zu reduzieren. In einigen Fällen müssen Unternehmen nur kleine Investitionen tätigen, um ihre Netzwerke energieeffizienter zu machen. In anderen Fällen müssen die IT-Teams größere Änderungen an ihrer Netzwerkkonfiguration vornehmen, um die Vorteile der Energieeinsparung zu nutzen.

Einige Änderungen, die Netzwerkteams vornehmen können, um den Stromverbrauch zu senken, sind: