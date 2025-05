Aktive Netzwerkinfrastruktur fürs WLAN planen: PoE und Switches

Im Bereich der aktiven Netzinfrastruktur sind für WLAN-Lösungen im Unternehmensumfeld vielfältige Switch-Funktionalitäten erforderlich. Dabei geht es insbesondere um eine ausreichende Stromversorgung der WLAN-Access-Points mit PoE. Aber auch andere Themen wie neue Anforderungen im Multi-Gigabit-Umfeld sollten berücksichtigt werden.

Power-over-Ethernet (PoE)

Da Access Points (AP) in der Regel an Orten installiert werden, an denen keine dedizierte Stromversorgung vorhanden ist, müssen die Switches Power over Ethernet (PoE) bereitstellen. Je nach Leistungsanforderung kommen unterschiedliche PoE-Standards zum Einsatz. In Folge muss die Leistung für den einzelnen Port, als auch die kumulierte PoE-Leistung pro Switch betrachtet werden. Die Leistung auf dem einzelnen Port ergibt sich aus der Leistungsangabe aus dem Datenblatt des Access Points und die kumulierte Leistung aus der vorgenannten Angabe multipliziert mit der Anzahl an Access Points. Die PoE-Gesamtkapazität des Switches muss also ausreichend dimensioniert sein, um alle angeschlossenen Access Points mit Strom versorgen zu können ohne Engpässe zu verursachen. Für neue Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz von 802.3bt fähigen Switches mit mindestens Klasse 6, also 60 Watt Ausgangsleistung je Port. Aktuelle Switches verfügen über sogenanntes Perpetual PoE, das auch bei Neustart eines Switches Strom liefert. Dies reduziert zum Beispiel die Downtime bei Updates, da die Access-Points nicht neu starten, sondern sich nur neu mit dem Controller verbinden müssen.

Abbildung 1: Die verschiedenen PoE-Klassen. PD steht für die am Endgerät am Kabelende verfügbare Leistung, PSE definiert die Ausgangsleistung der Stromversorgung.

Falls die eingesetzten Switches kein PoE oder nur unzureichende Leistungsklassen zur Verfügung stellen, sind PoE-Injektoren eine Alternative, die zwischen Switch und Access Point geschaltet werden, um den AP mit Spannung zu versorgen. In solchen Fällen sind auch sogenannte PoE Midspan Adapter mit einer höheren Anzahl von Ports für viele APs denkbar. Sie können zentral im Verteilerraum jeweils zwischen Switch und APs geschaltet werden und haben typischerweise in Anlehnung an einbaufähige 19-Zoll-Switches bis zu 48 Ports. PoE-Injektoren und Midspan-Adapter sind der PoE-Funktion im Switch unterzuordnen, da sie eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen und nicht so einfach zu handhaben sind wie die PoE-Funktion im Switch. So kann auf verwalteten Switches beispielsweise auf einzelnen Ports PoE abgeschaltet werden, um das dahinter befindliche Endgerät neu zu starten. Zudem können die Switches in vielen Fällen genauer per LLDP-MED Protokoll erkennen, wie viel Leistung das Endgerät benötigt.