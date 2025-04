WLAN-Planung mit Simulation und Pre-Deployment Site Surveys

Nachdem wir uns im ersten Teil dieser Artikelserie mit den Grundlagen der WLAN-Planung wie der Aufnahme der Nutzeranforderungen beschäftigt haben, zeigte der zweite Teil, welche Qualitätsparameter für WLAN relevant sind. Auf dieser Basis kann dann eine Simulation und/oder eine sogenannte Pre-Deployment Site Survey durchgeführt werden. Diese beiden Ansätze werden in diesem Artikel behandelt.

Simulation

Den ersten operativen Schritt in der WLAN-Planungsphase stellt die Simulation über eine Planungssoftware dar. Sie ermöglicht eine präzise Modellierung der Netzwerkinfrastruktur ohne Hardware. Einige Planer sind der Meinung, dass allein eine Simulation ausreichend ist. Die Erfahrung des Autors zeigt, dass dies insbesondere in funktechnisch komplexen Gebäuden nicht der Fall ist. Sie gibt jedoch einen ersten Anhaltspunkt vor einem Site Survey. Zudem ermöglicht sie es, eine Umgebung zu simulieren, die sich noch im Bau befindet. Beispielsweise kann eine Simulation Hinweise auf die notwendigen Verkabelungspunkte geben. Als Basis dienen die zuvor eingesammelten Nutzungsbereiche in den Gebäudegrundrissen mit den verwendeten Gebäudematerialien und den relevanten Umgebungsparametern, um eine realitätsnahe Funkwellenausbreitung zu simulieren. Marktführer im Bereich der Planungssoftware ist die Firma Ekahau.

Abbildung 1: Auswahl des WLAN Access Point und Antennentyps für die Simulation an der rechten Seite. Wir erkennen unterschiedliche Hersteller und Modelle.

Der Planungsprozess beginnt mit dem Import eines Gebäudeplans in die Software, wobei Wände, Decken und andere Hindernisse mit ihren jeweiligen Dämpfungswerten definiert werden. Anschließend werden in der Software Access Points (AP) ausgewählt und positioniert, wobei die Software die spezifischen Eigenschaften der eingesetzten WLAN-Hardware berücksichtigt, darunter Antennentypen mit deren Abstrahlcharakteristik. Bei Bedarf lassen sich auch unterschiedliche Antennentypen vergleichen. Zudem gibt man die zu erreichenden Qualitätsparameter je Nutzungsprofil, wie Empfangspegel und Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Kanalbandbreiten, zu erreichende Datenraten der Clients, parallele Nutzerzahlen, sowie den Überlappungsbereich der WLAN-Access-Points bei einer definierten Sendeleistung, sowie die zu verwendeten WLAN-Standards mit den jeweiligen Frequenzbereichen (2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz) an. In der Praxis empfiehlt sich eine Sendeleistung von 25 mW, um sich an den schwächsten Endgeräten zu orientieren und noch Leistungsreserven zu haben. Zudem ist eine Überlappung von 15 Prozent für reine Datennetze und 20 bis 25 Prozent für Voice-over-WLAN empfehlenswert.

Als Ergebnis erhält man eine sogenannte Heatmap, also einen Gebäudeplan mit Angaben zur WLAN-Ausleuchtung und Qualität. Darin visualisiert die Software die Signalstärke, das Signal-Rausch-Verhältnis sowie potenzielle Interferenzen und Funklöcher. Die Software berechnet die Kanalzuweisung automatisch. Auch übereinander liegende Etagen mit WLAN sollten Berücksichtigung finden.

Ein zentraler Bestandteil der Simulation ist die Kapazitätsanalyse, bei der Nutzeranforderungen und Gerätezahlen einbezogen werden. Dies stellt sicher, dass die verfügbare Bandbreite ausreicht und Überlastungen vermieden werden. Basierend auf den Simulationsergebnissen können Optimierungen an der AP-Platzierung und Kanalplanung vorgenommen werden, um eine möglichst effiziente Netzabdeckung und minimale Störungen zu erreichen. Die Simulation erfolgt im Normalfall für alle Frequenzbereiche und die Heatmap lässt sich somit für alle Bereiche einzeln betrachten.

Die Ergebnisse sollten sowohl neutral für Dritte im PDF-Format, aber auch für spätere Nachbearbeitungen in einem in der jeweiligen Software bearbeitbaren Format exportierbar sein.