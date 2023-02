So richten Sie ein Firmen-WLAN ein

WLAN ist großartig, weil es Flexibilität bietet und der grundlegende Betrieb wenig Aufwand erfordert. Aber es ist frustrierend, wenn das drahtlose Netzwerk nicht gut funktioniert, zumal die Probleme und Abhilfemaßnahmen nicht immer offensichtlich sind. Ein gutes Unternehmens-WLAN erfordert spezielle Tools und Kenntnisse für Design, Installation und Troubleshooting.

Wie problematisch kann Unternehmebs-WLAN sein? Wir haben ein Wireless-Netzwerk untersucht, in dem ein Drittel der 7.000 Access Points (AP) aufgrund von schlechtem Netzwerkdesign, unsachgemäßer Konfiguration oder mangelhafter Installation ineffektiv waren. Das sind viele teure, nutzlose Geräte. In dieser speziellen WLAN-Umgebung berichteten die Endanwender von sehr unterschiedlichen Bedingungen. Einige Bereiche zeigten gute Ergebnisse, während andere nicht zu gebrauchen waren.

Bevor wir uns mit Tipps und Best Practices für die Einrichtung von Firmen-WLANs befassen, klären wir zunächst, was Wi-Fi beziehungsweise WLAN ist, warum es für Unternehmen wichtig ist und wie es funktioniert.

Ein Firmen-WLAN nutzt Access Points mit einem zentralen WLAN-Controller, der mit einem gerouteten oder geswitchten Unternehmensnetzwerk verbunden ist. Es bietet Netzwerkkonnektivität für mobile Geräte und die Mitarbeiter an einem Unternehmensstandort. Eine kleine Firma, die einen einzelnen drahtlosen Router verwendet, der mit einem ISP verbunden ist, entspricht jedoch eher einer privaten Installation als einem Unternehmens-WLAN.

Stimmt das Design von Wireless-Netzwerken, kann Wi-Fi auch die Standortlokalisierung unterstützen. Einige Unternehmen müssen teure Anlagen wie Röntgengeräte in Krankenhäusern oder Baugruppen in der Fertigung, wie Flugzeugtriebwerke und Kabelbäume, verfolgen. Ein kleines WLAN-Gerät mit geringer Leistung, das an jeder Anlage angebracht ist, kann die Geräte bei Bedarf verfolgen und lokalisieren. Auch Mitarbeiter, beispielsweise ein Spezialist in einem Krankenhaus oder ein Angestellter, der über einen Notfall zu Hause informiert werden muss, können geortet werden.

Viele Geräte sind heutzutage drahtlos, etwa Tablets, Computer, Telefone, Barcode-Scanner im Lager und Roboter. An vielen Stellen in Unternehmen ist ein Ethernet-Kabel schwierig oder unpraktisch. Mit Wi-Fi lassen sich große Flächen wie Klassenzimmer, Hörsäle, Sportstätten und Lagerhallen abdecken.

Wi-Fi-Netzwerke arbeiten in drei Frequenzbändern: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Schauen wir uns diese Bänder genauer an:

Das Netzwerkdesign sollte die maximale Anzahl der verbundenen Geräte berücksichtigen. Die meisten APs unterstützen bis zu 35 Geräte gleichzeitig und bieten dabei eine akzeptable Leistung. Dichte Bereitstellungen, wie in Sportstadien und Hörsälen, erfordern spezielle Ansätze. Access Points, die Richtantennen verwenden, können in problematischen Umgebungen helfen.

Das WLAN-Protokoll funktioniert ähnlich wie eine höfliche Unterhaltung am Esstisch. Wenn der Kanal durch eine andere Übertragung belegt ist, verzögert der AP oder Endpunkt seine Übertragung, bis der Kanal wieder zur Verfügung steht. Jegliche Störquellen verringern die Übertragungsmöglichkeiten, was zu Kommunikationsverzögerungen führt.

Bevor es an die Einrichtung eines Firmen-WLANs geht, ist ein grundlegendes Verständnis seiner Funktionsweise nützlich. Der wichtigste Aspekt ist die Anfälligkeit für Störungen durch andere Quellen. Mikrowellenherde, APs von benachbarten Unternehmen, eine schlecht konzipierte Installation, drahtlose Kameras, Smart-TVs und Hotspot-Knoten sind nur einige mögliche Störquellen.

Wie Sie Ihr Firme-WLAN aufbauen

Sie können Business-Wi-Fi zwar in Eigenregie einrichten, aber Sie erzielen bessere Ergebnisse, wenn Sie die in der Branche üblichen Schritte befolgen.

Lassen Sie ein professionelles Design erstellen

Beauftragen Sie einen erfahrenen WLAN-Design-Experten. Sowohl qualifizierte Einzelpersonen als auch Unternehmen können zuverlässige Firmen-WLANs planen. Das Design beginnt mit dem Verständnis Ihrer geschäftlichen Anforderungen. Ein professioneller Wi-Fi-Netzwerkdesigner sollte nach den abzudeckenden Bereichen, den zu unterstützenden drahtlosen Geräten, der Anzahl der unterstützten Endpunkte und den Nutzungsmustern Ihrer Anwendungen im Netzwerk fragen. Beachten Sie, dass die Installation von APs über einer abgehängten Decke wahrscheinlich zu einer Reihe von Problemen führen wird, die unter anderem die Standortanalyse (Site Survey) schwierig und teuer machen.

Vergessen Sie die Site Survey nicht

Nach einem vorläufigen Entwurf sollte eine Standortanalyse durchgeführt werden, bei der man einen Test-AP an jedem geplanten Standort aufstellt, um die Funkabdeckung zu überprüfen. Bei einer Site Survey kommt spezielle Wi-Fi-Scanning-Hardware und Designsoftware zum Einsatz, um unerwartete Störquellen aufzuspüren, die Ihr Netzwerk unbrauchbar machen können. Bei der Standortanalyse wird die Dämpfung der Wände gemessen, die die Ausbreitung des Funksignals beeinträchtigen kann. Mit der Scanning-Hardware lässt sich überprüfen, ob Ihr schwächstes, aber wichtigstes Endgerät funktionieren kann. Wenn Ihre Geräte älter als vier Jahre sind, sollten Sie sie aufrüsten. Barcode-Scanner im Lager fallen am häufigsten in diese Kategorie.

Beauftragen Sie einen professionellen Installationsdienst

Eine der größten Schwachstellen in Wi-Fi-Netzwerken ist eine mangelhafte Installation. Die Installation von APs in der Nähe von großen Metallkomponenten wie Luftkanälen, Dachstühlen, Stahlkonstruktionen und Metallaktenschränken kann sich negativ auf die Funktionalität auswirken. Access Points sind für eine bestimmte Ausrichtung konzipiert, sodass ein für die Deckenmontage vorgesehener AP, der wie eine Uhr an der Wand angebracht wird, keine gute Leistung bringt. Zumindest sollte der Designexperte die Installation beaufsichtigen. Ein erfahrenes WLAN-Installationsteam sollte dies bereits wissen, um Nacharbeiten zu minimieren.

Führen Sie eine Site Survey nach der Installation durch, um den Betrieb zu überprüfen

Es empfiehlt sich, eine Site Survey im Anschluss an die Installation einzuplanen. Das ist zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, aber dadurch lässt sich feststellen, ob die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde und der gewünschte Abdeckungsgrad gegeben ist. Eine solche Nachuntersuchung schafft eine Baseline, die als künftige Referenz für die Netzwerkabdeckung und Performance dient.

Wiederholen Sie die Site Survey bei Bedarf

Sie können davon ausgehen, dass sich im Laufe der Zeit etwas ändern wird. Ein Unternehmen zieht in die Nachbarschaft, ein AP oder dessen Verkabelung fällt aus, oder es kommt zu baulichen Veränderungen. Es hat sogar schon Fälle gegeben, in denen die Marketing- oder Personalabteilung riesige Banner und Folienballons in großen Räumen angebracht hat, wodurch die Funksignale reflektiert wurden.