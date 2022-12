Wireless-Netzwerke optimal planen und aufbauen

Um es mit den Worten des ehemaligen Generals und US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower zu sagen: Pläne mögen nutzlos sein, aber Planung ist unverzichtbar. Eisenhower bezog sich zwar speziell auf militärische Vorbereitungen, aber dasselbe könnte man auch für die Planung von Wireless-Netzwerken feststellen.

Ohne eine angemessene Planung können Netzwerkteams versehentlich wichtige betriebliche Anforderungen ignorieren, ineffiziente Prozesse verursachen sowie viel Geld und Zeit verschwenden. Laut Cherie Martin, Senior Solutions Marketing Manager bei Aruba Networks, können IT-Teams den Planungsprozess beginnen, indem sie sich mit den Geschäftszielen, Marketinginitiativen sowie dem zugewiesenen Budget und den verfügbaren Ressourcen vertraut machen.

„Man kann nicht alles planen, aber die Planung wird Sie in eine bessere Position bringen“, so Martin.

Bei der Planung von Drahtlosnetzwerken geht es darum, eine Strategie zu entwickeln und ein Wireless-Netzwerkdesign zu gestalten, das eine angemessene Abdeckung, Sicherheit und Kapazität bietet. In diesem Prozess evaluieren Netzwerktechniker die vorhandene Netzwerkinfrastruktur, Grundrisse, Anwendungs- und Netzwerkleistung, Kapazitätsanforderungen und viele andere Faktoren.

Was versteht man unter der Planung von Wireless-Netzwerken?

Auch wenn Unternehmen unterschiedliche Wireless-Anforderungen stellen, um den geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden, bleiben die Best Practices für die Wireless-Netzwerkplanung einheitlich. Im Folgenden beschreiben wir neun zentrale Bereiche, die Netzwerkteams bei der Planung von Wireless-Netzwerken berücksichtigen sollten.

So beginnen Sie mit der Planung und dem Design von Wireless-Netzwerken

Bei diesem Schritt betrachten die Netzwerkteams nicht nur geografische Aspekte wie die Lage der Standorte, sondern auch umgebungs- und saisonbedingte Faktoren, erläutert Martin. Beispielsweise sollten die IT-Teams das Netzwerk während Spitzenlastzeiten evaluieren, etwa an bei besonderen Veranstaltungen, um die idealen Performance-Anforderungen über das gesamte Jahr zu ermitteln.

Die erste, recht naheliegende Phase bei der Wireless-Netzwerkplanung besteht darin, zu definieren, wo das Unternehmen eine Abdeckung benötigt. Die Abdeckung bezieht sich auf den geografischen Standort, der drahtlosen Zugang erhält. Unternehmen mit größeren oder verteilten Standorten haben umfangreichere Anforderungen an die Abdeckung als solche mit kleineren oder lokal begrenzten Standorten.

Die IT-Teams sollten nicht zögern, sich nach möglichen Unternehmensübernahmen zu erkundigen, durch die neue Netzwerkbenutzer dazukommen könnten. In dieser Phase sollten sie sich auch Gedanken über die Arten von Anwendungen machen, die das Netzwerk jetzt und in den nächsten Jahren unterstützen soll, sagt Martin.

Während dieser Phase schätzen die Netzwerkteams das erwartete Wachstum ihres Unternehmens ab. Sie finden heraus, wie viele Nutzer derzeit im Netzwerk unterwegs sind und veranschlagen, wie viele in absehbarer Zukunft hinzukommen könnten. Dieser Prozess hilft den Netzwerkteams, die Arten von Clients, die das Wireless-Netzwerk unterstützen muss, die voraussichtliche Bandbreite , die Anzahl der bereitzustellenden APs und die erforderlichen Datenraten zu bestimmen.

Wird die Anwendung On-Premises oder in einer Cloud-Umgebung gehostet?

In der dritten Phase geht es darum, die Anwendungsanforderungen des Unternehmens genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Netzwerkteams sollten alles tun, um zu gewährleisten, dass das Netzwerk auf die geschäftlichen Prioritäten abgestimmt ist, etwa missionskritische Anwendungen und Workflows.

4. Sicherheit

Obwohl sich Sicherheitsanforderungen und -probleme nur schwer vorhersagen lassen, profitieren Unternehmen davon, wenn IT-Teams Maßnahmen zum Schutz des Wireless-Netzwerks ergreifen, so Martin. In dieser Phase befassen sie sich mit Sicherheitsfunktionen wie Wireless Intrusion Prevention and Detection (WIPS), Zwei-Faktor-Authentifizierung, rollenbasiertem Zugang und Firewalls.

Diese Planungsphase umfasst die folgenden Schritte:

Prüfung der Wireless-Sicherheitsprotokolle, beispielsweise Wired Equivalent Privacy (WEP) und der verschiedenen Versionen von Wi-Fi Protected Access (WPA) Konfiguration strikter Sicherheitsrichtlinien für authentifizierte Benutzer, Gäste und Anwendungen. Erstellen von Strategien für starke Passwörter und Multi-Faktor-Authentifizierung. Durchführen von AP-Software-Updates.

Darüber hinaus sollten sich die Teams über die verschiedenen Arten von Wireless-Angriffen auf dem Laufenden halten, wie War Driving, Evil Twin und Wireless Hijacking. Aus Compliance-Gründen protokollieren einige Wireless-Systeme automatisch Daten für Audits, um manuelle Aufzeichnungen oder Analysen zu minimieren, erklärt Martin.