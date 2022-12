Bei der WLAN-Sicherheit sind Passwörter nur die halbe Miete. Mindestens genauso wichtig ist das richtige Verschlüsselungsniveau. Dazu stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Ihre Wahl entscheidet darüber, ob Ihr WLAN offen wie ein Scheunentor oder eine schwer einzunehmende Festung ist.

Die meisten Wireless Access Points (AP) beherrschen einen von vier WLAN-Verschlüsselungsstandards: Wired Equivalent Privacy (WEP), WiFi Protected Access (WPA), WPA2 oder WPA3. Im Folgenden erfahren Sie, welcher für Ihre Anforderungen an die WLAN-Sicherheit am besten geeignet ist.

Unternehmen können anhand dieser Gegenüberstellung der vier Sicherheitsprotokolle herausfinden, welches davon sie in ihren Wireless-Netzwerken verwenden sollten und wann. Dieser Artikel geht auch näher auf die Geschichte und die technischen Details von WEP, WPA, WPA2 und WPA3 ein.

WEP, WPA, WPA2 und WPA3: Was ist am besten?

Die Wi-Fi Alliance hat WPA so konzipiert, dass es abwärtskompatibel zu WEP ist, um eine schnelle und einfache Einführung zu fördern. Netzwerksicherheitsexperten waren in der Lage, den neuen Standard auf vielen WEP-basierten Geräten mit einem einfachen Firmware -Update zu unterstützen. Diese Rahmenbedingungen bedeuteten jedoch auch, dass die Sicherheit, die WPA bot, nicht so umfassend war, wie sie hätte sein können.

Außerdem macht der Vier-Wege-Handshake WPA2-Netzwerke mit schwachen Passwörtern anfällig für Offline-Wörterbuchattacken, eine Art Brute-Force-Angriff . Hierbei werden Hunderte, Tausende oder sogar Millionen von zuvor zusammengestellten möglichen Passwörtern systematisch ausprobiert, ohne dass das Zielnetzwerk davon etwas mitbekommt. In diesem Szenario könnte ein Angreifer einen WPA2-Handshake abfangen und diese Informationen offline in einem Computerprogramm verwenden, um sie mit einer Liste wahrscheinlicher Codes zu vergleichen. Das Ziel besteht darin, einen Code zu finden, der logisch mit den verfügbaren Handshake-Daten übereinstimmt. Aus offensichtlichen Gründen sind erfolgreiche Wörterbuchangriffe auf lange Passwörter, die aus einer Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen, weitaus unwahrscheinlicher.

„Patchen Sie, was möglich ist, aber geraten Sie nicht in Panik“, twitterte der Cybersecurity-Forscher Martijn Grooten. „Es ist unwahrscheinlich, dass dies große Auswirkungen auf Sie haben wird.“

Branchenanalysten erkannten KRACK weitgehend als schwerwiegende WPA2-Sicherheitslücke an, so dass Technologieanbieter rasch Software- Patches ausrollten, um das Risiko bis zum Erscheinen der nächsten WLAN-Security-Generation zu entschärfen. Viele Experten behaupteten jedoch, dass sich diese spezielle Schwachstelle in der realen Welt nur schwer ausnutzen lassen würde.

KRACK-Angreifer – die sich in physischer Reichweite sowohl des Clients als auch des Netzwerks befinden müssen – können diese erneuten Übertragungen auslösen, erfassen, analysieren, manipulieren und wiederholen, bis sie in der Lage sind, den Schlüssel zu ermitteln, die Verschlüsselung zu knacken und sich Zugriff auf Netzwerkdaten zu verschaffen.

Im Jahr 2017 entdeckte ein belgischer Sicherheitsforscher namens Mathy Vanhoef eine erhebliche Sicherheitslücke in WPA2 – die KRACK-Schwachstelle (Key Reinstallation Attack). Dieser Angriff nutzt einen Exploit zur Neuinstallation von WLAN-Schlüsseln aus. Während WPA2-Enterprise mit EAP ein stärkeres Authentifizierungsschema besitzt als WPA2-Personal, das Pre-Shared Keys verwendet, besteht die KRACK-Schwachstelle in der Verschlüsselungsphase und betrifft somit alle WPA2-Implementierungen.

Wie funktioniert WPA3?

2018 begann die Wi-Fi Alliance mit der Zertifizierung für WPA3, den neuesten Wireless-Security-Standard, der von Experten inzwischen als der sicherste angesehen wird. Seit Juli 2020 verlangt die Wi-Fi Alliance, dass alle Geräte, die eine Wi-Fi-Zertifizierung anstreben, WPA3 unterstützen.

WPA3 schreibt die Einführung von Protected Management Frames vor, die vor Abhören und Fälschung schützen. Außerdem standardisiert es die 128-Bit-Kryptosuite und verbietet veraltete Sicherheitsprotokolle. WPA3-Enterprise verfügt über eine optionale 192-Bit-Sicherheitsverschlüsselung und einen 48-Bit-IV für den erhöhten Schutz von sensiblen Unternehmens-, Finanz- und Behördendaten. WPA3-Personal nutzt CCMP-128 und AES-128.

Abbildung 2: Vanhoef, der die KRACK-Schwachstelle von WPA2 entdeckt hat, begrüßte das Erscheinen von WPA3 auf Twitter.

WPA3 beseitigt die KRACK-Schwachstelle von WPA2 mit einem sichereren kryptografischen Handshake, indem es den Vier-Wege-Handshake von PSK durch Simultaneous Authentication of Equals (SAE) ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine Version des Dragonfly Handshakes der IETF, bei dem entweder der Client oder der AP den Kontakt initiieren kann.

Jedes Gerät überträgt dann seine Authentifizierungsdaten in einer separaten, einmaligen Nachricht, anstatt in einem mehrteiligen Nachrichtenaustausch. Wichtig ist, dass SAE auch die Wiederverwendung von Verschlüsselungs-Keys eliminiert und bei jeder Interaktion einen neuen Code erfordert. Ohne eine unbefristete Kommunikation zwischen AP und Client oder die Wiederverwendung von Schlüsseln können Cyberkriminelle nicht so leicht mithören oder sich in einen Austausch einklinken.

SAE beschränkt Benutzer auf eine aktive On-Site-Authentifizierung und merkt, wenn jemand versucht, das Passwort zu erraten. Diese Eigenschaft sollte das typische Wi-Fi-Netzwerk widerstandsfähiger gegen Offline-Wörterbuchangriffe machen. Indem SAE für jede Verbindung eine neue Verschlüsselungs-Passphrase vorschreibt, ermöglicht es auch eine Funktion namens Forward Secrecy. Dadurch soll verhindert werden, dass Angreifer, die einen Passcode geknackt haben, diesen zur Entschlüsselung von Daten verwenden, die sie zuvor erbeutet und gespeichert haben.

Neben WPA3 hat die Wi-Fi Alliance auch ein neues Protokoll namens Wi-Fi Easy Connect eingeführt. Es vereinfacht den Onboarding-Prozess für IoT-Geräte, die keine visuelle Konfigurationsoberfläche besitzen, über einen Mechanismus wie einen QR-Code-Scan. Schließlich macht eine zusätzliche Funktion mit der Bezeichnung Wi-Fi Enhanced Open die Verbindung zu öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken sicherer, indem die Informationen zwischen jedem Client und AP automatisch mit einem neuen eindeutigen Key verschlüsselt werden.

In der Praxis ist WPA3 natürlich nicht gegen alle Bedrohungen gefeit. Vanhoef, der Sicherheitsexperte, der KRACK entdeckte, und Eyal Ronen, ein Forscher an der Universität Tel Aviv, veröffentlichten 2019 mehrere neue Sicherheitslücken in WPA3.

Zu den sogenannten Dragonblood-Schwachstellen gehören zwei Downgrade-Angriffe, bei denen ein Angreifer ein Gerät dazu zwingt, auf WPA2 zurückzufallen, und zwei Side-Channel-Attacken, die Offline-Wörterbuchangriffe ermöglichen. Die Wi-Fi Alliance spielte die Risiken allerdings herunter und sagte, dass Hersteller diese durch Software-Upgrades leicht entschärfen könnten. Ungeachtet seiner potenziellen Schwachstellen sind sich Experten darüber einig, dass WPA3 das sicherste WLAN-Protokoll ist, das derzeit zur Verfügung steht.