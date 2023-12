Wie verbessert man die Sicherheit mobiler Hotspots?

Wenn Remote-Anwender eine Verbindung zu mobilen Hotspots herstellen möchten, muss die IT-Abteilung sicherstellen, dass sie einen Plan für zusätzliche Sicherheit hat.

Mobiles Hotspot Tethering (Personal Hotspot), eine Standardfunktion von Smartphones, ermöglicht einem WLAN-fähigen Gerät den Zugang zum Internet, indem es sich darüber mit dem Tlefon und dessen Mobilfunknetz verbindet. Eine weitere gebräuchliche Art, um eine Verbindung zu einem mobilen Hotspot herzustellen, ist die über Bluetooth.

Wenn die Mitarbeiter einem Stau stecken und aus der Ferne arbeiten oder unterwegs sind, braucht es manchmal mobile Hotspots, um eine Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn sich die Nutzer dann nicht in der Nähe eines sicheren Netzwerks befinden oder wenn ihr eigenes Netzwerk nicht richtig funktioniert, kann ein mobiler Hotspot die beste Option sein. Diese Anwender können schnell eine Netzwerkverbindung mit einem Arbeitsgerät herstellen und auf die Software, Daten oder andere Arbeitsmaterialien zugreifen, die sie zur Lösung eines dringenden Problems benötigen. Anschließend können sie den Hotspot ausschalten, sobald sie ihre Arbeit beendet haben.

Mobiles Hotspot Tethering ist aufgrund der oft geringen Geschwindigkeit dieser mobilen Datenverbindung, des erhöhten Datenverbrauchs und der hohen Akkubelastung nicht sehr verbreitet. Dennoch möchten einige Anwender möglicherweise auf Hotspots zugreifen, wenn sie sich außerhalb des Büros befinden.

Manche Mitarbeiter sind vielleicht an diese Funktion bei mobilen Geräten gewöhnt, insbesondere bei Smartphones. Es ist eine einfache Möglichkeit, eine Netzwerkverbindung an einem Ort ohne sicheres Wi-Fi herzustellen, etwa in einem Zug oder Bus. Das eigentliche Problem besteht darin, dass mobile Hotspots anfällig für Bandbreitendiebstahl oder, was noch schlimmer ist, für Sicherheitsverletzungen und Hackerangriffe sein können.

Mögliche Gefahren durch mobiles Hotspot Tethering IT-Administratoren haben viele Bedenken hinsichtlich der Verwendung von mobilem Hotspot Tethering, weil sie die Kontrolle darüber verlieren, was über die Internetverbindung gestreamt wird. Angreifer verwenden normalerweise einen Paket-Sniffer, um WLAN-Kommunikation abzufangen, sodass ein Hotspot die Firmenanmeldedaten eines Benutzers offen legen könnte. Diese Informationen nutzen die Angreifer dann, um in das Unternehmensnetzwerk einzudringen und auf sensible oder gesetzlich geregelte interne Daten, Geschäftsgeheimnisse oder finanzielle Informationen zuzugreifen. Es kann auch gefährlich sein, wenn ein Hacker das Host-Gerät besitzt und einen mobilen Hotspot für Wi-Fi-Phishing nutzt. Ein Hacker könnte auch einen Hotspot einrichten, der denselben oder einen ähnlichen Namen wie ein tatsächlicher Wi-Fi-Hotspot trägt, in der Regel an einem öffentlichen Ort. Wenn der Angreifer Videos streamt oder andere Aktivitäten ausführt, die eine große Bandbreite benötigen, kann das die Organisation am Ende viel Geld für die missbräuchliche Mobilfunknutzung kosten. Obwohl das Problem, dass ein externer Akteur den Firmenzugang für den eigenen persönlichen Gebrauch nutzt, weitaus weniger problematisch ist als der Diebstahl von Firmendaten durch Hacker, sollten sich Organisationen dennoch auf diese potenzielle Situation vorbereiten. Geräte der Mitarbeiter, die über ein Mobiltelefon mit Firmentarif verfügen, erfordern eine mobile Geräteverwaltung seitens der Mobile Admins, um entsprechende Risiken zu vermeiden. Aber nicht nur die eigenen Hotspots sind ein Problem: ein Angreifer kann einen mobilen Hotspot mit seiner Hardware aufmachen, um Wi-Fi-Phishing durchzuführen. Er könnte dabei beispielsweise einen Rogue Hotspot erstellen, der denselben oder einen ähnlichen Namen wie ein tatsächlicher Wi-Fi-Hotspot hat, normalerweise an einem öffentlichen Ort. Über diesen Hotspot kann er dann den Datenverkehr mitlesen.