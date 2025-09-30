11 häufige und vermeidbare WLAN-Sicherheitsprobleme

Sicherheitsrisiken im Bereich der drahtlosen Kommunikation beeinträchtigen die allgemeine Netzwerksicherheit und -stabilität.

Am besten ist es, sich bewusst zu machen, dass drahtlose Ökosysteme Sicherheitslücken aufweisen. Wenn bekannte Schwachstellen in der Wireless-Kommunikation ignoriert werden, lassen sich die damit verbundenen Risiken nur schwer abwehren, sollte etwas schiefgehen.

Mängel im Zusammenhang mit drahtlosen Netzwerken verursachen unnötige Geschäftsrisiken, die in vielen Formen auftreten können. Die offensichtlichen Übeltäter – Angreifer, die versuchen, sich mit Malware oder Man-in-the-Middle-Angriffen Zugang zum Netzwerk zu verschaffen – müssen nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die größten Sicherheitsrisiken lassen sich oft am leichtesten vermeiden. Wenn sich IT-Teams auf die grundlegenden Aspekte der drahtlosen Sicherheit konzentrieren, stellen sie sicher, dass sie einige der häufigsten Risiken nicht übersehen.

Häufige Sicherheitsrisiken bei drahtlosen Netzwerken

Keine noch so gute Wi-Fi/WLAN-Sicherheit kann eine schlechte Implementierung und Überwachung ausgleichen. Ein intelligenter Sicherheitsansatz für drahtlose und mobile Netzwerke sorgt dafür, dass Unternehmensressourcen unter Kontrolle bleiben und Benutzer gleichzeitig die gewünschte Freiheit bei der Computernutzung genießen können.

Einige IT- und Sicherheitsexperten verzichten komplett auf WLAN und bevorzugen Ethernet, da es höhere Geschwindigkeiten, eine zuverlässigere Leistung und eine bessere Sicherheit bietet. Es ist jedoch nicht immer die beste Lösung, die Technologie zu meiden, anstatt kompensierende Kontrollen einzusetzen. Nicht jedes Gerät kann problemlos mit Ethernet verbunden werden. Für mobile Geräte wie Mobiltelefone sind spezielle Adapter erforderlich, die nicht immer verfügbar oder praktikabel sind. Daher ist es wichtig, dass Netzwerkteams Schwachstellen im WLAN beheben, um ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten.

Je nach Kontext sind einige Schwachstellen kritischer als andere. Unabhängig davon ist es jedoch unerlässlich, bekannte Sicherheitsrisiken im Bereich der drahtlosen Netzwerke zu beheben. Die meisten dieser Schwachstellen lassen sich beheben, ohne dass das Netzwerkbudget erhöht werden muss. Die folgenden Probleme treten im Bereich der WLAN-Sicherheit am häufigsten auf.

1. Externe WLAN-Access-Points und -Router

Einige Unternehmen verwenden Access Points und Router, die nicht den Patch-Management-Standards des Unternehmens entsprechen. Angeschlossene Benutzer und externe Angreifer können Schwachstellen wie den KRACK-Angriff (Key Reinstallation Attack) ausnutzen. Auch zufällige WLAN-Hotspots zu Hause und auf Reisen können mobile Geräte anfällig für Angriffe machen.

2. Minimale Überwachung

Wenn IT-Teams das Netzwerk nicht auf Angriffe und andere böswillige Nutzungen überwachen, können sie größere Sicherheitsrisiken im WLAN möglicherweise nicht verhindern. Malware-Infektionen und Datenexfiltration können Netzwerken und Unternehmen ernsthaften Schaden zufügen. Eine ständige Überwachung hilft IT-Teams, Angriffe aufzudecken, bevor sie beginnen. Darüber hinaus hilft die WLAN-Überwachung ihnen, nützliche Kennzahlen wie WLAN-Geschwindigkeiten, Qualität und Leistung zu ermitteln.

3. Begrenzte Sichtbarkeit des Signalspektrums des Netzwerks

WLANs arbeiten auf drei Frequenzbändern: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Ohne Einblick in diese Signale haben IT-Teams keine Kontrolle und setzen ihre Netzwerke unnötigerweise unbefugten drahtlosen Signalen aus. Das Verständnis dafür, welche Geräte im drahtlosen Netzwerkspektrum des Unternehmens betrieben werden, kann IT- und Sicherheitspersonal auf neue drahtlose Geräte wie Hosts und APs in der Umgebung aufmerksam machen. Tools wie WLAN-Spektrumanalysatoren helfen dabei, Einblick in das Signalspektrum des WLANs zu gewinnen.

4. Veraltete WLAN-Sicherheitsprotokolle

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Netzwerke über aktuelle Sicherheitsprotokolle verfügen – insbesondere bei WLAN. Veraltete WLAN-Sicherheitsprotokolle wie WPA und WEP sind leicht zu manipulieren. Die meisten modernen Geräte sind mittlerweile mit den Sicherheitsprotokollen WPA2 und WPA3 ausgestattet.

5. Wi-Fi Protected Setup ohne Intruder Lockout

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion von Wi-Fi, die es Geräten ermöglicht, für kurze Zeit ohne Passwort eine Verbindung herzustellen. Dies kann entweder durch Drücken einer Taste oder durch Eingabe einer achtstelligen PIN erfolgen. Allerdings können böswillige Akteure diese Funktion ausnutzen. Ohne Intruder Lockout kann ein Angreifer die WPS-PIN knacken und den WPA-Verschlüsselungsschlüssel erfassen.

6. Netzwerkzugangskontrolle ohne WLAN

Ohne WLAN in den Geltungsbereich miteinzubeziehen, vermittelt die Netzwerkzugangskontrolle ein falsches Gefühl der Sicherheit. Denn nicht authentifizierte und unzureichend gesicherte Geräte können auf interne Teile des Netzwerks zugreifen und so Sicherheitsrisiken verursachen.

7. Keine Filterung von Webinhalten

Unternehmen verfügen je nach Benutzer über unterschiedliche Netzwerke. Während das Produktionsnetzwerk Mitarbeitern den Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen ermöglicht, ist das Gast-WLAN für Personen außerhalb des Unternehmens gedacht, die einen Internetzugang benötigen. Beide Netzwerke sollten über eine Filterung von Webinhalten verfügen, insbesondere Gastnetzwerke. Andernfalls kann es zu Problemen mit den von der Personalabteilung vorgeschriebenen Richtlinien zur akzeptablen Nutzung kommen und das Risiko von Malware-Infektionen steigt.

8. Fehlende Netzwerksegmentierung

Das Gast-WLAN sollte vom Rest des Netzwerks getrennt bleiben, um proprietäre Daten zu schützen. In unsachgemäß segmentierten kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken kann das Gast-WLAN Zugriff auf interne Subnetze des Produktionsnetzwerks erhalten.

9. Schwache Verschlüsselungsalgorithmen und Protokolle

Kritische Geschäftssysteme wie externe Server und Webanwendungen stellen indirekt ein Sicherheitsrisiko für das WLAN dar, wenn ihre Verschlüsselungsalgorithmen und Protokolle schwach oder veraltet sind. Zu den leicht zu knackenden Verschlüsselungen gehören Rivest Cipher 4, Triple Data Encryption Standard, Transport Layer Security 1.0 und Secure Sockets Layer 2.0.

10. Drahtlose Netzwerke entsprechen oft nicht den bestehenden Sicherheitsrichtlinien.

Weichen drahtlose Netzwerke von bestehenden Sicherheitsrichtlinien und Reaktionsplänen ab, entstehen im Falle eines Vorfalls oder einer Sicherheitsverletzung unvertretbare Lücken. Durch regelmäßige Sicherheitsaudits und Neubewertungen können diese Lücken geschlossen werden.

11. WPA2

Obwohl WPA2 das derzeit am häufigsten verwendete Sicherheitsprotokoll in drahtlosen Netzwerken ist, ist es ebenfalls anfällig für Wörterbuchangriffe. Durch die Umstellung auf WPA3-fähige Geräte lässt sich dieses Risiko minimieren. Da dies jedoch möglicherweise nicht sofort möglich ist, lässt sich das Risiko durch die Verwendung langer und komplexer Passphrasen oder Schlüssel verringern.