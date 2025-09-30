saritwat - stock.adobe.com
11 häufige und vermeidbare WLAN-Sicherheitsprobleme
Wi-Fi ist ein Segen für die Produktivität, kann aber auch ernsthafte Sicherheitsprobleme verursachen. Jedes Unternehmen kann seine WLAN-Sicherheitseinstellungen verbessern.
Sicherheitsrisiken im Bereich der drahtlosen Kommunikation beeinträchtigen die allgemeine Netzwerksicherheit und -stabilität.
Am besten ist es, sich bewusst zu machen, dass drahtlose Ökosysteme Sicherheitslücken aufweisen. Wenn bekannte Schwachstellen in der Wireless-Kommunikation ignoriert werden, lassen sich die damit verbundenen Risiken nur schwer abwehren, sollte etwas schiefgehen.
Mängel im Zusammenhang mit drahtlosen Netzwerken verursachen unnötige Geschäftsrisiken, die in vielen Formen auftreten können. Die offensichtlichen Übeltäter – Angreifer, die versuchen, sich mit Malware oder Man-in-the-Middle-Angriffen Zugang zum Netzwerk zu verschaffen – müssen nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die größten Sicherheitsrisiken lassen sich oft am leichtesten vermeiden. Wenn sich IT-Teams auf die grundlegenden Aspekte der drahtlosen Sicherheit konzentrieren, stellen sie sicher, dass sie einige der häufigsten Risiken nicht übersehen.
Häufige Sicherheitsrisiken bei drahtlosen Netzwerken
Keine noch so gute Wi-Fi/WLAN-Sicherheit kann eine schlechte Implementierung und Überwachung ausgleichen. Ein intelligenter Sicherheitsansatz für drahtlose und mobile Netzwerke sorgt dafür, dass Unternehmensressourcen unter Kontrolle bleiben und Benutzer gleichzeitig die gewünschte Freiheit bei der Computernutzung genießen können.
Einige IT- und Sicherheitsexperten verzichten komplett auf WLAN und bevorzugen Ethernet, da es höhere Geschwindigkeiten, eine zuverlässigere Leistung und eine bessere Sicherheit bietet. Es ist jedoch nicht immer die beste Lösung, die Technologie zu meiden, anstatt kompensierende Kontrollen einzusetzen. Nicht jedes Gerät kann problemlos mit Ethernet verbunden werden. Für mobile Geräte wie Mobiltelefone sind spezielle Adapter erforderlich, die nicht immer verfügbar oder praktikabel sind. Daher ist es wichtig, dass Netzwerkteams Schwachstellen im WLAN beheben, um ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten.
Je nach Kontext sind einige Schwachstellen kritischer als andere. Unabhängig davon ist es jedoch unerlässlich, bekannte Sicherheitsrisiken im Bereich der drahtlosen Netzwerke zu beheben. Die meisten dieser Schwachstellen lassen sich beheben, ohne dass das Netzwerkbudget erhöht werden muss. Die folgenden Probleme treten im Bereich der WLAN-Sicherheit am häufigsten auf.
1. Externe WLAN-Access-Points und -Router
Einige Unternehmen verwenden Access Points und Router, die nicht den Patch-Management-Standards des Unternehmens entsprechen. Angeschlossene Benutzer und externe Angreifer können Schwachstellen wie den KRACK-Angriff (Key Reinstallation Attack) ausnutzen. Auch zufällige WLAN-Hotspots zu Hause und auf Reisen können mobile Geräte anfällig für Angriffe machen.
2. Minimale Überwachung
Wenn IT-Teams das Netzwerk nicht auf Angriffe und andere böswillige Nutzungen überwachen, können sie größere Sicherheitsrisiken im WLAN möglicherweise nicht verhindern. Malware-Infektionen und Datenexfiltration können Netzwerken und Unternehmen ernsthaften Schaden zufügen. Eine ständige Überwachung hilft IT-Teams, Angriffe aufzudecken, bevor sie beginnen. Darüber hinaus hilft die WLAN-Überwachung ihnen, nützliche Kennzahlen wie WLAN-Geschwindigkeiten, Qualität und Leistung zu ermitteln.
3. Begrenzte Sichtbarkeit des Signalspektrums des Netzwerks
WLANs arbeiten auf drei Frequenzbändern: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Ohne Einblick in diese Signale haben IT-Teams keine Kontrolle und setzen ihre Netzwerke unnötigerweise unbefugten drahtlosen Signalen aus. Das Verständnis dafür, welche Geräte im drahtlosen Netzwerkspektrum des Unternehmens betrieben werden, kann IT- und Sicherheitspersonal auf neue drahtlose Geräte wie Hosts und APs in der Umgebung aufmerksam machen. Tools wie WLAN-Spektrumanalysatoren helfen dabei, Einblick in das Signalspektrum des WLANs zu gewinnen.
4. Veraltete WLAN-Sicherheitsprotokolle
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Netzwerke über aktuelle Sicherheitsprotokolle verfügen – insbesondere bei WLAN. Veraltete WLAN-Sicherheitsprotokolle wie WPA und WEP sind leicht zu manipulieren. Die meisten modernen Geräte sind mittlerweile mit den Sicherheitsprotokollen WPA2 und WPA3 ausgestattet.
5. Wi-Fi Protected Setup ohne Intruder Lockout
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion von Wi-Fi, die es Geräten ermöglicht, für kurze Zeit ohne Passwort eine Verbindung herzustellen. Dies kann entweder durch Drücken einer Taste oder durch Eingabe einer achtstelligen PIN erfolgen. Allerdings können böswillige Akteure diese Funktion ausnutzen. Ohne Intruder Lockout kann ein Angreifer die WPS-PIN knacken und den WPA-Verschlüsselungsschlüssel erfassen.
6. Netzwerkzugangskontrolle ohne WLAN
Ohne WLAN in den Geltungsbereich miteinzubeziehen, vermittelt die Netzwerkzugangskontrolle ein falsches Gefühl der Sicherheit. Denn nicht authentifizierte und unzureichend gesicherte Geräte können auf interne Teile des Netzwerks zugreifen und so Sicherheitsrisiken verursachen.
7. Keine Filterung von Webinhalten
Unternehmen verfügen je nach Benutzer über unterschiedliche Netzwerke. Während das Produktionsnetzwerk Mitarbeitern den Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen ermöglicht, ist das Gast-WLAN für Personen außerhalb des Unternehmens gedacht, die einen Internetzugang benötigen. Beide Netzwerke sollten über eine Filterung von Webinhalten verfügen, insbesondere Gastnetzwerke. Andernfalls kann es zu Problemen mit den von der Personalabteilung vorgeschriebenen Richtlinien zur akzeptablen Nutzung kommen und das Risiko von Malware-Infektionen steigt.
8. Fehlende Netzwerksegmentierung
Das Gast-WLAN sollte vom Rest des Netzwerks getrennt bleiben, um proprietäre Daten zu schützen. In unsachgemäß segmentierten kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken kann das Gast-WLAN Zugriff auf interne Subnetze des Produktionsnetzwerks erhalten.
9. Schwache Verschlüsselungsalgorithmen und Protokolle
Kritische Geschäftssysteme wie externe Server und Webanwendungen stellen indirekt ein Sicherheitsrisiko für das WLAN dar, wenn ihre Verschlüsselungsalgorithmen und Protokolle schwach oder veraltet sind. Zu den leicht zu knackenden Verschlüsselungen gehören Rivest Cipher 4, Triple Data Encryption Standard, Transport Layer Security 1.0 und Secure Sockets Layer 2.0.
10. Drahtlose Netzwerke entsprechen oft nicht den bestehenden Sicherheitsrichtlinien.
Weichen drahtlose Netzwerke von bestehenden Sicherheitsrichtlinien und Reaktionsplänen ab, entstehen im Falle eines Vorfalls oder einer Sicherheitsverletzung unvertretbare Lücken. Durch regelmäßige Sicherheitsaudits und Neubewertungen können diese Lücken geschlossen werden.
11. WPA2
Obwohl WPA2 das derzeit am häufigsten verwendete Sicherheitsprotokoll in drahtlosen Netzwerken ist, ist es ebenfalls anfällig für Wörterbuchangriffe. Durch die Umstellung auf WPA3-fähige Geräte lässt sich dieses Risiko minimieren. Da dies jedoch möglicherweise nicht sofort möglich ist, lässt sich das Risiko durch die Verwendung langer und komplexer Passphrasen oder Schlüssel verringern.
WPA3 verhindert Schwachstellen in der WLAN-Sicherheit.
Der neueste Sicherheitsstandard für WLAN, WPA3, mindert aktuelle Schwachstellen durch folgende Funktionen:
- Ein Schlüsselaustauschprotokoll, das Wörterbuchangriffe wirksam verhindert.
- Perfect Forward Secrecy, um zu verhindern, dass Hacker zuvor erfassten Datenverkehr knacken.
- Wi-Fi Certified Easy Connect vereinfacht und sichert den Prozess der WLAN-Verbindung. Dies ersetzt Wi-Fi Protected Setup und ermöglicht die Verbindung von IoT-Geräten.
- Opportunistische WLAN-Verschlüsselung, die nicht authentifizierte oder offene Service-Set-Identifier-Verbindungen (SSID) schützt.
Selbst wenn Unternehmen WPA3 implementieren, können sie dennoch einem Angriff ausgesetzt sein, bei dem ein legitimer Access Point imitiert wird – die sogenannte Evil-Twin-Sicherheitslücke. Diese Art von Angriff gibt es seit den Anfängen von WLAN. Ein Evil-Twin-Angriff kann nicht nur Netzwerksysteme und Informationen ausnutzen, sondern Unternehmen werden wahrscheinlich nie davon erfahren, wenn er stattfindet. Minderung dieser Sicherheitslücke durch ein Wireless Intrusion Prevention System (WIPS).
Benutzerschulung
Zwar können Benutzerschulungen nicht garantieren, dass die Sicherheitsrisiken im WLAN reduziert werden, sie können jedoch viel bewirken. Sprechen Sie mit den Anwendern über Angriffe, die bei der Verbindung mit anfälligen oder ausnutzbaren WLAN-Umgebungen möglich sind und bereits stattgefunden haben. Empfehlen Sie VPN-Verbindungen und raten Sie ihnen, sich nur mit vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken zu verbinden. Weisen Sie sie außerdem an, ihre Endpunkt-Sicherheitskontrollen, insbesondere ihre Firewalls und Antimalware-Software, niemals zu deaktivieren.
Benutzerschulungen sollten nicht nur einmalig stattfinden. Für die WLAN-Sicherheit sind kontinuierliche Schulungen von entscheidender Bedeutung. Die Schulungen sollten neben den Grundlagen auch aktuelle Informationen umfassen. Dazu gehören sowohl neue Bedrohungen als auch Technologien. Da immer mehr Netzwerke 5G- und KI-Funktionen integrieren, sollten Benutzer wissen, wie sich diese auf das Netzwerk auswirken. Überprüfen Sie die Sicherheitsrichtlinien vierteljährlich und stellen Sie sicher, dass die Benutzer mindestens zwei- bis dreimal pro Jahr geschult werden.
Dieser Artikel wurde im September 2025 aktualisiert und erweitert, um neue Entwicklungen widerzuspiegeln und das Leseerlebnis zu verbessern.