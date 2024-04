Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi und WLAN?

Der Begriff Wireless (drahtlos) gestaltet sich in Geschäftsumgebungen immer komplizierter. Wenn Sie den spezifischen Wireless-Kontext oder die Anwendung, über die gesprochen wird, nicht kennen, kann WLAN für jeden Gesprächspartner etwas anderes bedeuten.

Die Begriffe WLAN und Wi-Fi werden oft miteinander verbunden und austauschbar verwendet, aber mit dieser Gewohnheit ergeben sich Probleme. Wer beispielsweise in den USA in einem Hotel nach WLAN-Zugang fragt, schaut in fragende Gesichter. Dort nennt man diesen Typ von Funknetzwerk Wi-Fi.

Im deutschsprachigen Raum ist dagegen auch die Bezeichnung WLAN für ein drahtloses Netzwerk nach einem der 802.11-Standards üblich – also der Typ von Funknetzwerk, den mobile Geräte wie Notebooks, Smartphones und Tablets anstatt Mobilfunk (4G oder 5G) für den Internetzugang nutzen. In den USA umfasst WLAN weit mehr, nämlich prinzipiell jeden Typ von Funknetzwerk,

Lassen Sie uns zunächst den Unterschied zwischen WLAN und Wi-Fi untersuchen.

Was ist ein WLAN und wie funktioniert es? Um das allgemeine WLAN-Konstrukt in Angriff zu nehmen, müssen wir uns zunächst ansehen, was unter einem lokalen Netzwerk (LAN, Local Area Network) zu verstehen ist. Ein LAN ist in der Regel ein Netz innerhalb eines Gebäudes oder eines Campus, das eine geografische oder funktionale Struktur darstellt und in der Regel über verschiedene Arten von Kabeln verbunden ist. Fügen Sie ein W für Wireless zu LAN hinzu, und wir haben ein WLAN. Ein WLAN ist ein lokales Netzwerk, das Funktechnologie anstelle von Kabeln verwendet, um Netzwerkknoten miteinander zu verbinden. Abbildung 1: Dieses Venn-Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen WLAN und Wi-Fi.

Was ist Wi-Fi und wie funktioniert es? Wi-Fi ist eine Marketing-Bezeichnung der Wi-Fi Alliance für den drahtlosen IEEE-Standard 802.11. Das Wi-Fi-Logo auf der Verpackung entsprechender Geräte soll symbolisieren, dass das Produkt kompatibel zu anderen Wi-Fi-Geräten ist. Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Weiterentwicklungen von Wi-Fi, die derzeit (April 2024) im 802.11be-Standard gipfeln, auch unter der Bezeichnung Wi-Fi 7 bekannt. Jede Version des 802.11-Standards ist auf Kompatibilität mit 802.3-Ethernet – dem gängigsten LAN-Typ – ausgelegt, da Wi-Fi in der Regel den Rand des LANs erweitert. Access Points (AP) fungieren als Layer-2-Brücken zwischen 802.11- und 802.3-Standards in Unternehmensnetzwerken. In Consumer-Bereich sind Wireless-Router, DSL-Modem und LAN-Ports in der Regel in einem Gerät untergebracht.

Ist Wi-Fi ein WLAN? Wi-Fi-Netzwerke sind ganz klar WLANs. Aber die wichtige Nuance ist, dass Wi-Fi nicht die einzige Art von WLAN ist. Betrachten wir eine Lichtsteuerung, die Funkfrequenzen um 433 MHz verwendet, um Schalter, Lampen und Controller mit einem Funknetzwerk zu verbinden. Während ein Wi-Fi-AP 802.11-Funk zu 802.3-Ethernet überbrückt, verwendet die Lichtsteuerung in diesem Fall ihren eigenen Hub, um sich wieder mit dem LAN oder Wi-Fi zu verbinden. Abbildung 2: WLAN- und Wi-Fi-Architektur im Vergleich. Wi-Fi ist ein Typ von WLAN, der in der Standardreihe 802.11 definiert ist. Mit kommerziellen Wi-Fi-Tools werden sie die Lichtsteuerung nicht sehen, weil sie mit 433 MHz in einem anderen Frequenzbereich als Wi-Fi arbeitet. Wi-Fi verwendet die lizenzierten Frequenzbänder mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Man kann sagen, dass Wi-Fi heute das einzige WLAN ist, das von Menschen direkt genutzte Geräte mit dem Internet verbindet, obwohl auch Mobilfunknetze in Gebäuden dafür möglich sind.

Was ist Wireless? Wireless ist jegliche Technologie, die Funk als Übertragungsmedium nutzt. Dazu gehören sowohl WLAN als auch Wi-Fi. Wireless ist aber nicht auf die lokale Umgebung begrenzt, es muss sich dabei also nicht um ein LAN handeln. In den USA wird Wireless gerne als Synonym für Mobilfunk benutzt.