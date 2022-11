Was ist der Unterschied zwischen 802.11ac und 802.11ax?

Dokumente zu Funkstandards können Hunderte von Seiten lang sein und sind voll von technischen Details. Die wichtigsten Punkte lassen sich jedoch in der Regel auf eine kurze Liste von Argumenten reduzieren, die einen Standard von seinem Vorgänger unterscheiden.

Angesichts der Aufregung um den neuesten WLAN-Standard 802.11ax, auch bekannt als Wi-Fi 6, lohnt es sich, den neuen Standard mit seinem Vorgänger 802.11ac, auch bekannt als Wi-Fi 5, zu vergleichen. Wenn wir 802.11ac und 802.11ax gegenüberstellen, werden einige wichtige Unterschiede zwischen den beiden Spezifikationen deutlich.

Während 802.11ac als evolutionär angesehen wurde, wird 802.11ax manchmal als revolutionär bezeichnet. Auch wenn das hochtrabend klingt, ist die neue .11ax-Magie in mehreren technischen Aspekten unterschiedlich genug, um eine genauere Betrachtung zu rechtfertigen und die wirklichen Veränderungen unter der Haube im Vergleich zu früheren Standards zu erkennen.

Ein Faktor, der in den ersten Versionen des 802.11-Standards vorherrschte, gilt auch für 802.11ax. In einem gut konzipierten WLAN-Netzwerk können Sie im Allgemeinen bessere Datenraten bei denselben Reichweiten und Leistungspegeln erwarten wie bei der Technologie, die Sie ersetzen. Einfach ausgedrückt: Sie können eine bessere Zellqualität erwarten.

802.11ax und Wi-Fi 6 versprechen Vorteile

Nun zur Frage, was die Leistungssteigerung zwischen 802.11ax und 802.11ac möglich macht: Beim Vergleich der beiden Standards fällt häufig der 4-fache Multiplikator auf.

Beispielsweise verwendet .11ax im besten Fall 1024 Quadraturamplitudenmodulationen (QAM), im Gegensatz zum 256-QAM-Schema von .11ac. Das bedeutet, dass die Symboldauer bei .11ax viermal so lang ist wie bei 802.11ac, wodurch mehr Daten in einem bestimmten Zeitfenster übertragen werden können. Außerdem ist der Abstand zwischen den modulierten Unterträgern bei 802.11ax fast um das Vierfache geringer, was bedeutet, dass mehr Spektrum für die Datenübertragung und weniger für die Verwaltung verwendet wird.

Beim Vergleich zwischen 802.11ac und 802.11ax sind weitere wichtige Entwicklungen zu nennen:

der Einsatz von Orthogonal Frequency Division Multiple Access ( OFDMA ), mit dem ein AP mehrere drahtlose Clients mit unterschiedlichen Bandbreitenanforderungen gleichzeitig bedienen kann

eine neue Methodik zur Batterieschonung, die auf IoT -Geräte ausgerichtet ist

bidirektionale Verbesserungen bei MU-MIMO -Funkprozessen

eine Funktion namens Basic Service Set Coloring ( BSS Coloring ), die sich mit Gleichkanalinterferenzen befasst

So gut 802.11ac auch sein mag, es gibt keine effektive Möglichkeit, Interferenzen von benachbarten Zellen auf demselben Kanal zu behandeln, was sich in einer geringeren Leistung niederschlagen kann. Das BSS Coloring in 802.11ax fügt dem WLAN-Rahmenwerk ein Feld hinzu, das die Probleme im Zusammenhang mit der Koexistenz von Zellen mit gleicher Frequenz überwindet, was zu einer höheren Gesamtkapazität führt.

Wie Sie sehen können, verfügt 802.11ax über einige leistungsstarke Funktionen, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass 802.11ac als Standard nicht schlechter ist.