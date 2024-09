Hat Wi-Fi 6/7 eine bessere Reichweite als alte WLAN-Standards?

Jeder neue Funkstandard kommt in der Regel mit großem Trara, mit einem gewissen Maß an Verwirrung und einigen Fragen zu den Möglichkeiten des neuen Standards. Eine häufig gestellte Frage zu neuen Funkstandards betrifft die Reichweite. Hat zum Beispiel der neueste Drahtlosstandard IEEE 802.11ax, auch als Wi-Fi 6 bekannt, eine bessere Reichweite als frühere WLAN-Standards?

Wenn wir uns mit den Nuancen der Reichweite von Wi-Fi 6 aka 802.11ax beschäftigen, seien Sie gewarnt, dass einfache Fragen zu Wi-Fi selten einfache Antworten haben.

Beginnen wir mit einer Erinnerung daran, dass staatliche Institutionen den zulässigen Ausgangsleistungspegel für alle Funkgeräte festlegen. Die Europäische Kommission hat entsprechende Werte bereits 2011 neu festgelegt (PDF), die von den EU-Mitgliedsstaaten in der Gesetzgebung entsprechend umgesetzt wurden. Was in den einzelnen Bändern oder Unterbändern gesetzlich erlaubt ist, hat sich mit 802.11ax nicht geändert. Die Reichweite hat sich demnach also nicht geändert, richtig? Meistens falsch – aus einer Reihe von Gründen.