Private LTE vs. Wi-Fi: Was ist der Unterschied?

Private Netzwerke wurden für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und implementiert. Einige kommunizieren mit Menschen – entweder mit Mitarbeitern oder Kunden oder mit beiden. Andere unterstützen IoT-Netzwerke und kommunizieren mit Geräten.

Unabhängig von den Anforderungen können Unternehmen wählen, wie sie diese Netzwerke unterstützen möchten. Wi-Fi oder WLAN ist zum Beispiel eine gute Lösung für Umgebungen mit Geräten, die ein hohes Datenvolumen und schnelle Reaktionen erfordern. Private LTE ist eine neuere Option, die diese Art von Geräten ebenfalls unterstützen kann. Seine Datenrate ist höher als die von 3G, entspricht aber nicht dem 4G-Standard.

Schauen wir uns die Unterschiede zwischen privatem LTE und Wi-Fi an.

Wi-Fi 5 (802.11ac) wurde im Jahr 2014 eingeführt und liefert etwa 500 MBit/s an ein einzelnes System, zum Beispiel einen Computer oder ein mobiles Gerät, sowie etwa ein GBit/s an mehrere Systeme.

Die Entscheidung zwischen Private LTE und Wi-Fi

Die Abwägung zwischen privatem LTE und Wi-Fi hängt von verschiedenen Variablen ab. Einige Anwendungen, vor allem Netzwerke in einer einzigen Einrichtung oder auf einem großen Campus, lassen sich entweder mit Wi-Fi oder mit privatem LTE aufbauen. Wi-Fi kann für kleinere Gebiete kostengünstiger sein. Für größere Gebiete ist privates LTE jedoch oft besser geeignet. Das Mieten oder Kaufen von Bandbreite von einem Mobilfunkanbieter kann den Preis jedoch in die Höhe treiben. In jedem Fall ist es wichtig, dass Netzwerk-Designer ihre organisatorischen Anforderungen bewerten, um festzustellen, welche Technologie am besten zu ihren spezifischen Anforderungen passt. Darüber hinaus gibt es mit Private 5G noch eine leistungsfähigere Alternative zu Private LTE.