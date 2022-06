Ethernet vs. Carrier Ethernet: Wie unterscheiden sie sich?

Die meisten Menschen sind mit Ethernet vertraut. Zu Hause verbindet das Ethernet Desktop-Computer und Laptops mit Druckern und Routern. Im Büro verbindet das Ethernet Computer mit Servern und dem Internet. Im Wesentlichen ist Ethernet ein LAN, das Geräte über physische Kabel verbindet und Daten über eine begrenzte Entfernung überträgt.

Carrier-Ethernet hingegen bezeichnet eine Reihe von Diensten, die Daten über große Entfernungen übertragen. Netzwerkdienstleister bieten Carrier-Internet an, um geografisch verteilte Einrichtungen innerhalb einer Firma zu vernetzen oder Unternehmen mit anderen Unternehmen und dem Internet zu verbinden. Unternehmen können auch die Vorteile von Carrier Ethernet nutzen, um Netzwerke aufzubauen und ihre Einrichtungen zu verbinden, ohne auf einen Netzwerkdienstleister angewiesen zu sein.

Obwohl das Wort Ethernet in beiden Begriffen vorkommt, unterscheiden sich traditionelles Ethernet und Carrier Ethernet erheblich.

Als es in den 1970er Jahren entwickelt wurde, war Ethernet zunächst auf eine Datenrate von 10 MBit/s über Koaxialkabel beschränkt und konkurrierte mit anderen LAN-Technologien wie Token Ring . Ethernet hat sich jedoch als zuverlässig, effizient und kostengünstiger als seine Konkurrenten erwiesen und ist heute die bei weitem dominierende LAN-Technologie.

Was ist Ethernet?

Was ist Carrier-Ethernet?

Carrier-Ethernet umfasst eine Reihe von Diensten, die vom MEF spezifiziert wurden, einer Organisation von Dienstanbietern und Geräteherstellern, die Services für die Verbindung von Ethernet-LANs innerhalb eines Großstadtgebiets definieren. MEF entwickelte Carrier Ethernet als Antwort auf den wachsenden Bedarf, Netzwerke über größere Gebiete zu verbinden.

Carrier Ethernet kann entfernte Ethernet-LANs so verbinden, als wären sie alle Teil eines einzigen überbrückten LANs. Es kann geografisch verteilte Remote-Mitarbeiter mit Datenbanken oder Anwendungen verbinden, die auf Servern ausgeführt werden, als ob sie sich in einer Einrichtung befinden, in der diese Dienste untergebracht sind.