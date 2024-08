Es gibt ziemliche Unterschiede zwischen einem Wireless Router und einem Wireless Access Point. Ein Wireless Access Point oder AP spendiert einem drahtgebundenen Netzwerk Wi-Fi. So wird der Traffic von den Arbeitsstationen an das Ethernet-LAN weitergeleitet. Ein Wireless Router kombiniert die Leistungsmerkmale eines Breitband-Routers und eines Wirelss APs in einem einzigen Gerät. Genau genommen ist es ein Gateway zwischen dem Internet und dem LAN (Local Area Network). Anders gesagt kann ein Wireless Router ein Wirelss AP sein, aber nicht andersherum.

Was ist ein Wireless Access Point? Ein Wireless AP verbindet eine Gruppe an drahtlosen Stationen mit einem entsprechend angebundenen LAN. Vom Konzept her arbeitet ein AP wie ein Ethernet-Hub. Anstelle der Weiterleitung von LAN-Frames zu anderen 802.3-Stationen leitet ein drahtloser AP 802.11-Frames an alle anderen 802.11- oder 802.3-Stationen im gleichen Subnetz.

Was ist ein Wireless Router? Ein Wireless Router verbindet eine Gruppe aus drahtlosen Stationen mit einem angeschlossenen drahtgebundenen Netzwerk. Grundsätzlich ist ein Wireless Router eine Kombination aus AP und einem Ethernet-Router. Das Gerät leitet IP-Pakete zwischen dem drahtlosen Subnetz und allen anderen Subnetzen weiter.