Virtuelle LANs oder VLANs trennen und priorisieren den Datenverkehr auf Netzwerkverbindungen. Sie schaffen isolierte Subnetze, die es bestimmten Geräten ermöglichen, gemeinsam zu arbeiten, unabhängig davon, ob sie sich im selben physischen LAN befinden.

Unternehmen nutzen VLANs zur Partitionierung und Verwaltung des Datenverkehrs. Ein Unternehmen, das beispielsweise den Datenverkehr seiner technischen Abteilung von dem der Buchhaltungsabteilung trennen möchte, kann für jede Abteilung ein eigenes VLAN einrichten. Mehrere Anwendungen, die auf demselben Server ausgeführt werden, können sich eine Verbindung teilen, auch wenn sie unterschiedliche Anforderungen haben. Eine Video- oder Sprachanwendung mit strengen Anforderungen an Durchsatz und Latenzzeit kann eine Verbindung mit einer Anwendung mit weniger kritischen Leistungsanforderungen teilen.

Wie funktionieren VLANs?

Der Verkehr in den einzelnen VLANs wird nur an die Anwendungen weitergeleitet, die dem jeweiligen VLAN zugewiesen sind, wodurch ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Jedes VLAN ist eine separate Kollisionsdomäne, und Broadcasts sind auf ein einzelnes VLAN beschränkt. Durch die Blockierung von Rundsendungen für Anwendungen, die mit anderen VLANs verbunden sind, wird verhindert, dass diese Anwendungen Verarbeitungszyklen für Rundsendungen verschwenden, die nicht für sie bestimmt sind.

VLANs arbeiten auf Layer 2, der Verbindungsschicht, und können auf eine einzige physische Verbindung beschränkt oder durch den Anschluss an Layer-2-Switches über mehrere physische Verbindungen erweitert werden. Da jedes VLAN eine Kollisionsdomäne ist und Layer-3-Switches Kollisionsdomänen abschließen, können VLAN-Segmente nicht durch einen Router verbunden werden. Im Grunde kann ein einzelnes VLAN nicht mehrere Subnetze umfassen.

Subnetzsegmente werden über Switches verbunden. Es ist üblich, Komponenten einer Anwendung, die auf mehreren Servern ausgeführt wird, zu verbinden, indem man sie in einem einzigen VLAN und Subnetz unterbringt. Wenn die Mitglieder der Abteilung jedoch zu weit voneinander entfernt sind, um über ein einziges Ethernet-Kabel verbunden zu werden, verbinden Switches die verschiedenen Ethernet-Links, die das VLAN und das Subnetz übertragen. VLAN-Router verbinden dagegen das Subnetz mit dem Rest des Netzwerks.

VLAN-Trunk-Links übertragen mehr als ein VLAN, so dass Pakete auf einem Trunk zusätzliche Informationen zur Identifizierung des VLANs enthalten. Access-Links übertragen ein einziges VLAN und enthalten diese Informationen nicht. Bits werden aus dem mit dem Access Link verbundenen Paket entfernt, so dass ein angeschlossener Port nur ein Standard-Ethernet-Paket empfängt.